https://sputniknews.com.tr/20231019/omer-celik-kilicdaroglunun-siyasi-bilgisizligi-ve-yetersizligi-her-gun-yeni-bir-asamaya-geciyor-1076531743.html

Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu’nun siyasi bilgisizliği ve yetersizliği her gün yeni bir aşamaya geçiyor

Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu’nun siyasi bilgisizliği ve yetersizliği her gün yeni bir aşamaya geçiyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara, Meclis'ten geçen tezkere kararına karşı olduğunu bildiren bir kısa mesaj göndermesine... 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T19:58+0300

2023-10-19T19:58+0300

2023-10-19T20:30+0300

türkiye

ömer çelik

ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin açıklamalarda bulundu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün vatandaşlara SMS göndererek, "tezkereyle yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesine imkan verildiği" iddiasında bulunduğunu aktaran Çelik, "Kılıçdaroğlu’nun siyasi bilgisizliği ve yetersizliği her gün yeni bir aşamaya geçiyor" diyerek şu ifadeleri kullandı:Geçmişte aynı maddenin yer aldığı tezkerelere CHP parlamento grubunun defalarca "evet" dediğine dikkati çeken Çelik, "Buradan anlaşılan CHP yönetimi onayladıkları tezkerelerin hiçbirini ya okumadılar ya da yeni geliştirdikleri ittifak ilişkileri çerçevesinde tutum değiştirdiler. Kılıçdaroğlu'nun her iki durumda da derinleşen bir siyasi cehalet ve yetersizlik ile hareket ettiği ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu, anlaşılan yeni ittifak ilişkileri nedeniyle tutum değiştirmesine bir bahane olarak yabancı güçlerin varlığından bahsediyor" değerlendirmesini yaptı.'Her türlü terör örgütüne karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz'AK Parti Sözcüsü Çelik, tezkereye ilişkin, şu bilgileri paylaştı:Çelik, açıklamasında, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231016/omer-celikten-avrupa-ulkelerine-filistin-tepkisi-kabul-edilemez-1076386198.html

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ömer çelik, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu