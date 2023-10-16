Ömer Çelik’ten Avrupa ülkelerine Filistin tepkisi: 'Kabul edilemez'
14:25 16.10.2023 (güncellendi: 14:27 16.10.2023)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
© AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Batılı hükümetlerin Filistin’e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesi kabul edilemez.” dedi.
İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar 10’uncu gününe girdi. Avrupa’nın çeşitli başkentlerinde yapılmak istenen Filistin’e destek gösterileri ise kısıtlamalar ve yasaklar gölgesinde gerçekleşiyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa başkentlerindeki yasak ve kısıtlamalara tepki gösterdi.
“Batılı hükümetlerin Filistin’e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesi kabul edilemez.” diyen Çelik, “İsrail güvenlik güçlerinin Gazze halkına dönük eylemleri tüm insani değerlere, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Dünyanın her tarafında insanların buna tepki göstermesi haktır.” ifadelerini kullandı.
“Batılı hükümetlerin Filistin’e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesi kabul edilemez.” diyen Çelik, “İsrail güvenlik güçlerinin Gazze halkına dönük eylemleri tüm insani değerlere, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Dünyanın her tarafında insanların buna tepki göstermesi haktır.” ifadelerini kullandı.
Batılı pek çok ülkede Filistin’e destek gösterilerine meydanlarda ve üniversitelerde uygulanan baskı, birilerinin kendi suçlarını örtme çabasıdır. Çocuk ölümlerine bile seçici bir adaletle yaklaşanların adalet hakkında söyleyecek sözü yoktur.— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 16, 2023