https://sputniknews.com.tr/20231016/omer-celikten-avrupa-ulkelerine-filistin-tepkisi-kabul-edilemez-1076386198.html

Ömer Çelik’ten Avrupa ülkelerine Filistin tepkisi: 'Kabul edilemez'

Ömer Çelik’ten Avrupa ülkelerine Filistin tepkisi: 'Kabul edilemez'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Batılı hükümetlerin Filistin’e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T14:25+0300

2023-10-16T14:25+0300

2023-10-16T14:27+0300

politika

ömer çelik

avrupa

filistin

israil

gösteri

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İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar 10’uncu gününe girdi. Avrupa’nın çeşitli başkentlerinde yapılmak istenen Filistin’e destek gösterileri ise kısıtlamalar ve yasaklar gölgesinde gerçekleşiyor.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa başkentlerindeki yasak ve kısıtlamalara tepki gösterdi.“Batılı hükümetlerin Filistin’e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesi kabul edilemez.” diyen Çelik, “İsrail güvenlik güçlerinin Gazze halkına dönük eylemleri tüm insani değerlere, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Dünyanın her tarafında insanların buna tepki göstermesi haktır.” ifadelerini kullandı.

filistin

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ömer çelik, avrupa, filistin, israil, gösteri