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Neymar'ın sağlık durumu belli oldu: Uzun süre sahalardan uzak kalacak
Neymar'ın sağlık durumu belli oldu: Uzun süre sahalardan uzak kalacak
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T10:28+0300
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spor
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brezilya
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FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'nın deplasmanda Uruguay'a 2-0 yenildiği maç sırasında sakatlanan ve sahayı gözyaşları içinde terk eden Neymar'ın sağlık durumu belli oldu.Neymar sezonu kapattıKulübü Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'den yapılan açıklamada, sol diz ön çapraz bağı ve menisküsünde yırtık tespit edilen 31 yaşındaki oyuncunun ameliyat edileceği ve sahalardan uzun süre uzak kalacağı belirtildi.Sezon başında 90 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Paris Saint-Germain'den (PSG) Arabistan temsilcisine transfer olan Neymar, yeni takımında 5 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.
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neymar, neymar sakatlık, neymar sağlık, neymar sağlık durumu

Neymar'ın sağlık durumu belli oldu: Uzun süre sahalardan uzak kalacak

10:28 19.10.2023
© AANeymar
Neymar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© AA
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Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak.
FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'nın deplasmanda Uruguay'a 2-0 yenildiği maç sırasında sakatlanan ve sahayı gözyaşları içinde terk eden Neymar'ın sağlık durumu belli oldu.

Neymar sezonu kapattı

Kulübü Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'den yapılan açıklamada, sol diz ön çapraz bağı ve menisküsünde yırtık tespit edilen 31 yaşındaki oyuncunun ameliyat edileceği ve sahalardan uzun süre uzak kalacağı belirtildi.
Sezon başında 90 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Paris Saint-Germain'den (PSG) Arabistan temsilcisine transfer olan Neymar, yeni takımında 5 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.
Neymar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
DÜNYA
Al Hilal, Neymar ile iki yıllık sözleşme imzaladı
15 Ağustos, 20:22
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