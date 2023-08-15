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https://sputniknews.com.tr/20230815/al-hilal-neymari-kadrosuna-kattigini-acikladi-1074672948.html
Al Hilal, Neymar ile iki yıllık sözleşme imzaladı
Al Hilal, Neymar ile iki yıllık sözleşme imzaladı
Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Al Hilal, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T20:22+0300
2023-08-15T20:27+0300
dünya
suudi arabistan
neymar
al hilal
transfer
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Suudi Arabistan ekiplerinin bu yıl astronomik bedeller karşılığı gerçekleştirdiği yıldız transferler arasına yeni bir isim daha eklendi.Al Hilal'in sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayımlanan tanıtım videosunda, Neymar'ın, "Suudi Arabistan'da, Al Hilal'deyim" sözlerine yer verildi.Ülke basınına göre Al Hilal, bu transfer için PSG'ye 80 milyon euor bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede, futbolcunun performansına dayalı maddelerin yerine gelmesi halinde fazladan ödemeler de bulunuyor.Neymar, Al Hilal takımından iki yılda 300 milyon euro kazanacak. Reklam ve sponsor gelirleriyle bu bedelin 400 milyon euro'ya kadar çıkması bekleniyor.Barcelona'dan PSG'ye 2017 yılında 222 milyon euro'luk rekor bonservis bedeli karşılığında geçen Neymar, Fransa temsilcisinde 173 maçta 118 gol ve 77 asiste imza attı. 31 yaşındaki oyuncu, Brezilya Milli Takımı'nda ise 124 karşılaşmada rakip ağları 77 kez sarstı.PSG'nin yeni teknik direktörü İspanyol Luis Enrique, bu sezon kadro planlamasında Neymar'ın yer almadığını önceden açıklamıştı.Suudi Arabistan kulüplerinin son dönemde gerçekleştirdiği yıldız transferler arasında Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane, N'Golo Kante, Riyad Mahrez, Ruben Neves, Roberto Firmino ve Jordan Henderson gibi isimler yer alıyor.
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suudi arabistan, neymar, al hilal, transfer
suudi arabistan, neymar, al hilal, transfer

Al Hilal, Neymar ile iki yıllık sözleşme imzaladı

20:22 15.08.2023 (güncellendi: 20:27 15.08.2023)
© AANeymar
Neymar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© AA
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Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Al Hilal, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Suudi Arabistan ekiplerinin bu yıl astronomik bedeller karşılığı gerçekleştirdiği yıldız transferler arasına yeni bir isim daha eklendi.
Al Hilal'in sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayımlanan tanıtım videosunda, Neymar'ın, "Suudi Arabistan'da, Al Hilal'deyim" sözlerine yer verildi.
Ülke basınına göre Al Hilal, bu transfer için PSG'ye 80 milyon euor bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede, futbolcunun performansına dayalı maddelerin yerine gelmesi halinde fazladan ödemeler de bulunuyor.
Neymar, Al Hilal takımından iki yılda 300 milyon euro kazanacak. Reklam ve sponsor gelirleriyle bu bedelin 400 milyon euro'ya kadar çıkması bekleniyor.
Barcelona'dan PSG'ye 2017 yılında 222 milyon euro'luk rekor bonservis bedeli karşılığında geçen Neymar, Fransa temsilcisinde 173 maçta 118 gol ve 77 asiste imza attı. 31 yaşındaki oyuncu, Brezilya Milli Takımı'nda ise 124 karşılaşmada rakip ağları 77 kez sarstı.
PSG'nin yeni teknik direktörü İspanyol Luis Enrique, bu sezon kadro planlamasında Neymar'ın yer almadığını önceden açıklamıştı.
Suudi Arabistan kulüplerinin son dönemde gerçekleştirdiği yıldız transferler arasında Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane, N'Golo Kante, Riyad Mahrez, Ruben Neves, Roberto Firmino ve Jordan Henderson gibi isimler yer alıyor.
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