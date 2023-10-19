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Muhammed Salah'tan dünya liderlerine Gazze çağrısı: İnsanlık galip gelmeli
Muhammed Salah'tan dünya liderlerine Gazze çağrısı: İnsanlık galip gelmeli
Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, Gazze için çağrıda bulunarak, "Bütün dünya liderlerini, masum ruhların daha fazla katledilmesini önlemek amacıyla bir... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T02:22+0300
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spor
ingiltere
ingiltere premier ligi
liverpool
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen yıldız oyuncu Muhammed Salah, Gazze halkına destek çağrısında bulundu.Sosyal medya hesaplarından video paylaşan Salah, "Böyle zamanlarda konuşmak kolay değil. Çok fazla vahşet ve kalp kırıcı şiddet var. Son hafta yaşanan gerginliklere şahit olmak çok kötü. Bütün hayatlar kutsaldır ve korunmalıdır. Buna son verilmesi lazım. Aileler birbirinden koparıldı. Gazze'nin insani yardım almasına acilen izin verilmeli. Oradaki halk, çok kötü koşullar altında" ifadelerini kullandı.Dünya liderlerine seslenen 31 yaşındaki futbolcu, "Hastanede yaşanan görüntüler çok korkunçtu. Gazze halkının suya, yemeğe ve tıbbi desteğe ihtiyacı var. Bütün dünya liderlerini, masum ruhların daha fazla katledilmesini önlemek amacıyla bir araya gelmeye çağırıyorum. İnsanlık galip gelmeli" değerlendirmesinde bulundu.Mısır Kızılayı İcra Direktörü Rami en-Nazar, hafta içi yaptığı açıklamada, Salah'ın Gazze halkına maddi destekte bulunduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231019/biden-insani-yardim-tasiyan-tirlar-cuma-gununden-itibaren-gazze-seridine-girmeye-baslayabilir-1076489619.html
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Muhammed Salah'tan dünya liderlerine Gazze çağrısı: İnsanlık galip gelmeli

02:22 19.10.2023
Muhammed Salah
Muhammed Salah - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
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Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, Gazze için çağrıda bulunarak, "Bütün dünya liderlerini, masum ruhların daha fazla katledilmesini önlemek amacıyla bir araya gelmeye çağırıyorum. İnsanlık galip gelmeli" dedi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen yıldız oyuncu Muhammed Salah, Gazze halkına destek çağrısında bulundu.
Sosyal medya hesaplarından video paylaşan Salah, "Böyle zamanlarda konuşmak kolay değil. Çok fazla vahşet ve kalp kırıcı şiddet var. Son hafta yaşanan gerginliklere şahit olmak çok kötü. Bütün hayatlar kutsaldır ve korunmalıdır. Buna son verilmesi lazım. Aileler birbirinden koparıldı. Gazze'nin insani yardım almasına acilen izin verilmeli. Oradaki halk, çok kötü koşullar altında" ifadelerini kullandı.
Dünya liderlerine seslenen 31 yaşındaki futbolcu, "Hastanede yaşanan görüntüler çok korkunçtu. Gazze halkının suya, yemeğe ve tıbbi desteğe ihtiyacı var. Bütün dünya liderlerini, masum ruhların daha fazla katledilmesini önlemek amacıyla bir araya gelmeye çağırıyorum. İnsanlık galip gelmeli" değerlendirmesinde bulundu.
Mısır Kızılayı İcra Direktörü Rami en-Nazar, hafta içi yaptığı açıklamada, Salah'ın Gazze halkına maddi destekte bulunduğunu açıklamıştı.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
Biden: İnsani yardım taşıyan TIR’lar Cuma gününden itibaren Gazze Şeridi'ne girmeye başlayabilir
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