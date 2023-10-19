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Müge Anlı’da aranıyordu: Cesedi ağaca asılı halde bulundu
Müge Anlı’da aranıyordu: Cesedi ağaca asılı halde bulundu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 47 gündür haber alınamayan 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'ın cesedi bulundu. 22 yaşındaki kadın Müge Anlı'nın programında canlı... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
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İznik’te yaşayan Nevrigül Alan (22), 45 gün önce Gemlik'te babasının yanına gitmek için evden ayrıldı. Çocuklarını almak için babasının evinden ayrılan kadından bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler Nevrigül Alan’ı bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken Gemlik Umurbey Mahallesi'nde çevredeki bir tarla sahibi tarafından polise zeytinlikte ceset olduğu ihbarı geldi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler cesedin 47 gün önce kaybolan Nevrigül Alan’a ait olduğunu belirledi. Genç kadının cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.DNA örneği alınacakOlay yerinde inceleme yapan Savcı, Gemlik İtfaiye Müdürlüğünden arama kurtarma ekibi isteyerek, kadın cesedini zeytin ağacının dalını keserek indirttiği, ip ve ağaçta da DNA örneği incelemesinin yapılacağı öğrenildi.Öte yandan Nevrigül Alan’ın bir süre önce kayıp olduğu için canlı yayında Müge Anlı'nın programlarına konu olduğu öğrenildi.Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231013/meksikada-uzayli-sanilan-cisimler-tanri-olabilir-1076303850.html
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müge anlı, ceset, bursa
müge anlı, ceset, bursa

Müge Anlı’da aranıyordu: Cesedi ağaca asılı halde bulundu

10:19 19.10.2023
© İHANevrigül Alan
Nevrigül Alan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© İHA
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 47 gündür haber alınamayan 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'ın cesedi bulundu. 22 yaşındaki kadın Müge Anlı'nın programında canlı yayında gündeme taşınmıştı.
İznik’te yaşayan Nevrigül Alan (22), 45 gün önce Gemlik'te babasının yanına gitmek için evden ayrıldı. Çocuklarını almak için babasının evinden ayrılan kadından bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Ekipler Nevrigül Alan’ı bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken Gemlik Umurbey Mahallesi'nde çevredeki bir tarla sahibi tarafından polise zeytinlikte ceset olduğu ihbarı geldi.
Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler cesedin 47 gün önce kaybolan Nevrigül Alan’a ait olduğunu belirledi.
Genç kadının cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DNA örneği alınacak

Olay yerinde inceleme yapan Savcı, Gemlik İtfaiye Müdürlüğünden arama kurtarma ekibi isteyerek, kadın cesedini zeytin ağacının dalını keserek indirttiği, ip ve ağaçta da DNA örneği incelemesinin yapılacağı öğrenildi.
Öte yandan Nevrigül Alan’ın bir süre önce kayıp olduğu için canlı yayında Müge Anlı'nın programlarına konu olduğu öğrenildi.
Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.
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