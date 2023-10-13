https://sputniknews.com.tr/20231013/meksikada-uzayli-sanilan-cisimler-tanri-olabilir-1076303850.html

Meksika’daki 'uzaylılar' uzmanları harekete geçirdi: 'Sanılandan daha tuhaf bir şey olabilir'

Meksika’daki 'uzaylılar' uzmanları harekete geçirdi: 'Sanılandan daha tuhaf bir şey olabilir'

Bilim insanları, Meksika’da mumyalanmış uzaylıların tanrı olabileceğini öne sürdü. 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T13:39+0300

2023-10-13T13:39+0300

2023-10-13T13:45+0300

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Geçen ay Meksika’da ortaya çıkan ve 'dünya dışından' olduğu söylenen iki mumyalanmış ceset hakkında tartışmalar sürüyor. Bazı bilim insanları iki mumyanın uzaydan gelmiş olabileceği ihtimalinin düşük olduğunu belirtirken, bazıları ise dünya üzerinde böyle bir canlının tespit edilmediği için iskeletlerin bu dünyadan olmadığını belirtiyor.Sözde uzaylı cesetleri Peru’nun Cuzco kentindeki bir madenden çıkarılmış ve gazeteci Jaime Maussan tarafından basına sunulmuştu. Şu ana dek bilinen tek şey iskeletlerin bin yıldan eski olduğu ve insan dışı DNA’ya sahip olduğu.Cesetlere ilk ulaşan Fransız arkeolog Thierry Jarmin’in başka bir arkeolog arkadaşı Will Galison, uzaylı efsanesinin anlaşılandan farklı bir durum olabileceğini belirtti. Galison yaptığı açıklamalarda iskeletlerin bin yıl öncesine ait olduğunu kabul ediyor fakat cesetlerin uzaylıdan daha çok hayvansı olduğundan şüpheleniyor.Galison, üç parmaklı iskeletlerin hayvan kalıntılarından yapılmış olabileceğini iddia ediyor. Ayrıca, iskeletlerin kafaları ve alpaka (Lamaya benzer bir hayvan türü) kafası arasında dikkate değer derecede bir benzerlik olduğunu öne sürüyor.UFO programı olan bir kanalda röportaj veren uzman, iskeletlerin kafalarından birinin kalıbını incelediğini belirtti. Tomografi sırasında cesetlerin bacaklarında osteoporoz bulunduğunu söyleyen Galison, ayrıca bu nedenle de cesetlerin UFO olmadığını düşündüğünü söyledi.‘İnkaların tanrılarından biri olabilir’Galison, cesetlerin hayvan ve insan kemikleri karışımından yapılmış olabileceği yönünde fikir sundu. Geçmişte İnkaların bu tarz hayvan ve insan kemikleriyle put şeklinde bir tanrı benzeri figürler yarattığını savunan uzman, Güney Amerika’da alpaka ve lama türü hayvanların da sıkça bulunduğunu belirtti.İnkaların adetlerinde bazen insanların bazen ise hayvanların adak edildiği biliniyor. 2017 yılında ise İnkaların dini ritüeller için lama, köpek ve insanları kurban ettiği ortaya çıkmıştı.Galison da bu cesetlerin ilk başta uzaydan geldiğini düşündüğünü itiraf etse de araştırmalar sonucu kendi teorisini tutarlı bulduğunu belirtiyor. Birçok insana göre bu mantıklı bir teori olsa da cesetlere yönelik hala açıklanamayan yönler bulunuyor. Özellikle uzmanlar, iskeletlerden birinin içinde sadece X-ray ile görülen yumurtalar görülmesinin nedenini bulamadıklarını söylüyorlar.

https://sputniknews.com.tr/20230913/meksika-kongresinden-uzayli-iddiasi-bu-bir-donum-noktasi-1075445440.html

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