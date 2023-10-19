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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, bakıcıyı buldu: 'Sen nasıl bir kadınsın'
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, bakıcıyı buldu: 'Sen nasıl bir kadınsın'
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden olan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, "Umarım hayattadır" diye bahsettiği bakıcıyı bulduğunu sosyal medya hesabından... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T10:59+0300
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yaşam
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Yeşilçam’ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden 1988'de dünyaya gelen Duygu Nebioğlu katıldığı bir programda kendisine bakan bir bakıcıdan bahsetmiş ve "Annem iki aylıkken bizi Kemer'de yaşayan Adile Şener ve Emin Şener'e emanet etmiş. Onlara çok teşekkür ediyorum. Umarım hayattalardır, onları arıyorum. 'Büyüdüm, 35 yaşına geldim ve size teşekkür ederim' demek istiyorum. Bakıcı olarak, para karşılığında Adile Şener'e verilmişiz. Altı ay sonra "Annesi nerede?" diye bir haber yapılmış. Haber sonrası bizi Zübeyde Hanım Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etmişler. Devlet bizi koru altına almış" demişti.Nebioğlu, sosyal medya hesabından "Umarım hayattadır" dediği bakıcı Adile Şener'e ulaştığını duyurdu."Adile Şener hayatta ve biraz önce konuştum. Kendisine vefa borcunu ödeyeceğim için çok mutluyum. Kalbimdeki derin yaralar biraz olsun kapanıyor. Bizler gibi hikâyesi olanlar ve henüz sonuç alamayanlar asla pes etmeyin" diyen Duygu Nebioğlu, sonrasında bir kare daha paylaştı.İkizi ile birlikte bakıcılarının kucağındaki fotoğrafını paylaşan Duygu Nebioğlu, "Ya sen nasıl bir kadınsın Adile teyzem. Bana bebekliğimi gösteren, neler olduğunu anlatan, 35 yıldır fotoğraflarımızı saklayan kadın" ifadelerini kullandı.Nebioğlu, "Ben hastalanıyorum, hastane nüfus kimliğimi istiyor. Suphiye Ormancı'ya ulaşamıyorlar. Cep telefonu yok o dönem. Çocuk Esirgeme Yurdu hikâyesi başlıyor. Anneye dava aç diyenler hukukta annelik davası diye bir şey yok. Ünlü insanların yorumlarını okuyoruz ne tuhaf hiç mi bilginiz yok. Tazminat davası için kendisini arıyoruz zaten" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231016/metin-akpinarin-kizi-oldugu-ortaya-cikan--duygu-nebioglu-konustu-tesekkur-bile-etmedi--1076384383.html
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duygu nebioğlu kimdir,metin akpınarın akpınar baba
duygu nebioğlu kimdir,metin akpınarın akpınar baba

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, bakıcıyı buldu: 'Sen nasıl bir kadınsın'

10:59 19.10.2023 (güncellendi: 11:00 19.10.2023)
© Fotoğraf : Sosyal medyaDuygu Nebioğlu
Duygu Nebioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden olan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, "Umarım hayattadır" diye bahsettiği bakıcıyı bulduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Yeşilçam’ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden 1988'de dünyaya gelen Duygu Nebioğlu katıldığı bir programda kendisine bakan bir bakıcıdan bahsetmiş ve "Annem iki aylıkken bizi Kemer'de yaşayan Adile Şener ve Emin Şener'e emanet etmiş. Onlara çok teşekkür ediyorum. Umarım hayattalardır, onları arıyorum. 'Büyüdüm, 35 yaşına geldim ve size teşekkür ederim' demek istiyorum. Bakıcı olarak, para karşılığında Adile Şener'e verilmişiz. Altı ay sonra "Annesi nerede?" diye bir haber yapılmış. Haber sonrası bizi Zübeyde Hanım Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etmişler. Devlet bizi koru altına almış" demişti.
Nebioğlu, sosyal medya hesabından "Umarım hayattadır" dediği bakıcı Adile Şener'e ulaştığını duyurdu.

"Adile Şener hayatta ve biraz önce konuştum. Kendisine vefa borcunu ödeyeceğim için çok mutluyum. Kalbimdeki derin yaralar biraz olsun kapanıyor. Bizler gibi hikâyesi olanlar ve henüz sonuç alamayanlar asla pes etmeyin" diyen Duygu Nebioğlu, sonrasında bir kare daha paylaştı.
İkizi ile birlikte bakıcılarının kucağındaki fotoğrafını paylaşan Duygu Nebioğlu, "Ya sen nasıl bir kadınsın Adile teyzem. Bana bebekliğimi gösteren, neler olduğunu anlatan, 35 yıldır fotoğraflarımızı saklayan kadın" ifadelerini kullandı.
Nebioğlu, "Ben hastalanıyorum, hastane nüfus kimliğimi istiyor. Suphiye Ormancı'ya ulaşamıyorlar. Cep telefonu yok o dönem. Çocuk Esirgeme Yurdu hikâyesi başlıyor. Anneye dava aç diyenler hukukta annelik davası diye bir şey yok. Ünlü insanların yorumlarını okuyoruz ne tuhaf hiç mi bilginiz yok. Tazminat davası için kendisini arıyoruz zaten" dedi.
Duygu Nebioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2023
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Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu konuştu: Teşekkür bile etmedi
16 Ekim, 13:35
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