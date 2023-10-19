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Kolektif Batı'nın tutumunu eleştiren Rusya parlamentosundan BM ve dünyaya 'İsrail-Filistin' çağrısı
Kolektif Batı'nın tutumunu eleştiren Rusya parlamentosundan BM ve dünyaya 'İsrail-Filistin' çağrısı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Filistin-İsrail çatışmasının çözüme kavuşturulması için BM'ye ve dünya genelindeki ülkelerin parlamentolarına çağrıyı... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
birleşmiş milletler (bm)
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rusya parlamentosunun alt kanadı duma
israil-filistin
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Duma'da kabul edilen İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin çözüm çağrısında, BM ve diğer ülkelerin parlamentolarından, Ortadoğu'da benzeri görülmemiş felaketi önlemek, akan kanı ve sivillere yönelik giderek tırmanan şiddeti durdurmak için mümkün olan tüm önlemlerin derhal alınması istendi.Gazze'deki hastaneye düzenlenen saldırının yaşanan trajedinin boyutunu gözler önüne serdiğine dikkati çekilen çağrıda, "Haksız zulüm ve orantısız güç kullanımı halihazırda birkaç bin kişinin ölümüne yol açtı. Siyasi sorunları silahlı araçlarla çözmeye yönelik barbarca yöntemler, dünya çapında binlerce Yahudi karşıtlığı ve İslam karşıtlığı protestolarına neden oldu" dendi.Uluslararası insani hukukun her türlü ihlalinin şiddetle kınandığı çözüm çağrısında, özellikle uluslararası anlaşmalarla yasaklanan mühimmatların kullanılmasına, başta sağlık kurumları olmak üzere sivil altyapıya, enerji ve su tesislerine yönelik saldırılara ve sivillerin zorla yerlerinden edilmesine tepki gösterildi.Çağrıda, savaş suçları ve insanlığa karşı suç işleyen sorumluların adalet önüne çıkarılması ve en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği de ifade edildi.'ABD liderliğindeki kolektif Batı'nın politikasını ahlak dışı ve pervasız buluyoruz'Bildiride, ABD öncülüğündeki kolektif Batı'nın bölgede attığı adımlar da eleştirildi."Eylemleriyle Ortadoğu'daki çatışmanın sona ermesini engelleyen ve uzun süredir acı çeken bu bölgedeki savaş ateşini mümkün olan her şekilde körükleyen ABD liderliğindeki kolektif Batı'nın politikasını ahlak dışı ve pervasız buluyoruz" diye devam eden Rus vekiller, "Askeri sevkiyatlar ve Biden yönetiminin İsrail'e tahsis ettiği milyarlarca dolarlık mali kaynak, Ortadoğu sularındaki ABD uçak gemileri hiçbir şekilde çatışmanın azalmasına katkıda bulunmuyor, silahlı faaliyetlerin yürütüldüğü bölgedeki binlerce Filistin, İsrail ve diğer ülkelerin vatandaşının ölümünü durdurmayı amaçlamıyor" ifadelerini kullandı.Washington'un tamamen başarısız olan Ortadoğu politikasının üzerini örtme girişimlerinin faydasız olduğunun da altını çizen Duma vekilleri şöyle devam etti:'Savaşı durdurmak için çabaları birleştirmeye ihtiyaç var'Duma, Ortadoğu'da yeni bir savaşı durdurmanın ve BM ile BM Güvenlik Konseyi'nin genel kabul gören kararlarının esas alındığı müzakere masasına dönmenin ancak çabaların birleştirilmesiyle mümkün olabileceği mesajını da verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231019/bati-basini-duyurdu-israil-gazzeye-esi-gorulmemis-vahsette-bir-operasyon-planliyor-1076511122.html
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rusya, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya parlamentosunun alt kanadı duma, israil-filistin, abd
rusya, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya parlamentosunun alt kanadı duma, israil-filistin, abd

Kolektif Batı'nın tutumunu eleştiren Rusya parlamentosundan BM ve dünyaya 'İsrail-Filistin' çağrısı

22:08 19.10.2023
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Duma - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Filistin-İsrail çatışmasının çözüme kavuşturulması için BM'ye ve dünya genelindeki ülkelerin parlamentolarına çağrıyı öngören bir bildiriyi kabul etti. Bildiride kolektif Batı'nın tutumuna da tepki gösterildi.
Duma'da kabul edilen İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin çözüm çağrısında, BM ve diğer ülkelerin parlamentolarından, Ortadoğu'da benzeri görülmemiş felaketi önlemek, akan kanı ve sivillere yönelik giderek tırmanan şiddeti durdurmak için mümkün olan tüm önlemlerin derhal alınması istendi.

Gazze'deki hastaneye düzenlenen saldırının yaşanan trajedinin boyutunu gözler önüne serdiğine dikkati çekilen çağrıda, "Haksız zulüm ve orantısız güç kullanımı halihazırda birkaç bin kişinin ölümüne yol açtı. Siyasi sorunları silahlı araçlarla çözmeye yönelik barbarca yöntemler, dünya çapında binlerce Yahudi karşıtlığı ve İslam karşıtlığı protestolarına neden oldu" dendi.

Uluslararası insani hukukun her türlü ihlalinin şiddetle kınandığı çözüm çağrısında, özellikle uluslararası anlaşmalarla yasaklanan mühimmatların kullanılmasına, başta sağlık kurumları olmak üzere sivil altyapıya, enerji ve su tesislerine yönelik saldırılara ve sivillerin zorla yerlerinden edilmesine tepki gösterildi.

Çağrıda, savaş suçları ve insanlığa karşı suç işleyen sorumluların adalet önüne çıkarılması ve en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği de ifade edildi.

'ABD liderliğindeki kolektif Batı'nın politikasını ahlak dışı ve pervasız buluyoruz'

Bildiride, ABD öncülüğündeki kolektif Batı'nın bölgede attığı adımlar da eleştirildi.

"Eylemleriyle Ortadoğu'daki çatışmanın sona ermesini engelleyen ve uzun süredir acı çeken bu bölgedeki savaş ateşini mümkün olan her şekilde körükleyen ABD liderliğindeki kolektif Batı'nın politikasını ahlak dışı ve pervasız buluyoruz" diye devam eden Rus vekiller, "Askeri sevkiyatlar ve Biden yönetiminin İsrail'e tahsis ettiği milyarlarca dolarlık mali kaynak, Ortadoğu sularındaki ABD uçak gemileri hiçbir şekilde çatışmanın azalmasına katkıda bulunmuyor, silahlı faaliyetlerin yürütüldüğü bölgedeki binlerce Filistin, İsrail ve diğer ülkelerin vatandaşının ölümünü durdurmayı amaçlamıyor" ifadelerini kullandı.

Washington'un tamamen başarısız olan Ortadoğu politikasının üzerini örtme girişimlerinin faydasız olduğunun da altını çizen Duma vekilleri şöyle devam etti:
"Telafisi mümkün olmayan çok sayıdaki kayıpların ve sivil altyapıdaki kapsamlı tahribatın sorumluluğu, BM'de oybirliğiyle alınan kararları görmezden gelen ve siyasi sorunları güç yoluyla çözme 'kurallarını' tüm dünyaya empoze eden ABD'li politikacılara aittir."

'Savaşı durdurmak için çabaları birleştirmeye ihtiyaç var'

Duma, Ortadoğu'da yeni bir savaşı durdurmanın ve BM ile BM Güvenlik Konseyi'nin genel kabul gören kararlarının esas alındığı müzakere masasına dönmenin ancak çabaların birleştirilmesiyle mümkün olabileceği mesajını da verdi.
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