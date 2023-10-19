https://sputniknews.com.tr/20231019/kimlik-hatasi-38-yil-duzeltilemedi-cocuklarini-nufusuna-alamadi-resmi-nikah-yapamadi-1076500462.html

Kimlik hatası yıllarca düzeltilemedi: Çocuklarını nüfusuna alamadı, resmi nikah yaptıramadı

Kimlik hatası yıllarca düzeltilemedi: Çocuklarını nüfusuna alamadı, resmi nikah yaptıramadı

Nüfus kaydında hata yapılan Kemal Bodur, yıllarca kimliğini düzeltmeye çalıştı. 38 yıl sonra kimliği değiştirilen Bodur, bu süreçte resmi nikah yaptıramadı, 4... 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T11:24+0300

2023-10-19T11:24+0300

2023-10-19T11:34+0300

türkiye

kimlik

hata

nüfus

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Nüfus müdürünün hatası nedeniyle nüfusa yanlış kaydedilen Kumral Bodur, 38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalıştı. 'Pembe kimlik' verilen Bodur, askerliğini yapamadı, çocuklarını nüfusuna kaydettiremedi ve çalışma hayatı boyunca sigorta yaptıramadı. Bodur'un hatalı kimlik nedeniyle verdiği hukuk mücadelesinde 15 hakim ve 19 savcı değişti. 38 yıl sonra nüfus cüzdanını alan Bodur, yaşadıklarını anlattı.İsminden dolayı nüfus müdürünün hata yaptığını ifade eden Bodur, “Eskiden nüfus müdürleri köylere gider kayıt yapar, nüfusa geçirirmiş. İlkokula başlayacağım zamanlarda köye gelen nüfus görevlisine babam çocukların ismini ve yaşlarını söyleyerek kaydettirmiş. Bir hafta sonra da babama gel çarşıdan kimlikleri al denilmiş. Babam bir hafta sonra Bulancak’tan kimlikleri gidip alıp geliyor. Kardeşlerimin kimliklerini dağıtırken 6 tane erkek kardeşimin kimliği mavi benimki pembe çıkıyor. Okula gittiğimde kimliğimi gören öğretmenim bana 'Senin kimliğin kız olarak kayda geçmiş, babana söyle erkek kimliği ile değişsin' dedi. Babam da öğretmene 'Okul bitsin kendi değiştirir' dedi. Ondan sonra da benim hukuk mücadelem başlamış oldu" dedi.Çocuklarını kardeşinin nüfusuna kaydettirdiNüfusta kadın göründüğü için yaşadığı bir çok sorundan birinin de evlilik olduğunu anlatan Bodur, “Bir tarafta hukuk mücadelemiz devam ederken, diğer tarafta yaşımızda gelip geçiyordu. Bu süre içerisinde 3 defa evlilik yaptım. Hiç birisini kadın göründüğüm için nüfusuma kaydedemedim. Dini nikahla evlendik. Bu evliliklerden de 4 çocuğum oldu. Ancak resmi nikah yapamadığım için çocuklarımızı da üzerimize kaydedemedik. Eşim de kadın, ben de kadın görünüyorum. Böyle olunca çareyi çocuklarımı kardeşimin üzerine yazdırmakta bulduk. Şimdi bu çocuklarımı üzerime almak istiyorum ama mahkemeye gitmekten korkuyorum. Çünkü çocuklar 18 yaşından küçük olduğu için çocukların benim olduğunu ispatlamak için bir sürü DNA testi gibi mevzuatlar, kanıtlarla uzayıp gidecek. Ama 18 yaşına geldiklerinde kendi beyanları esas alınarak benim nüfusuma geçmeleri kolay olacak” şeklinde konuştu.'38 yıl niye bu kadar çile çektim'38 yıl boyunca verdiği kimlik mücadelesinin 3 günde hallolduğunu ifade eden Bodur, “Kendi kimliğimle bir polis çevirmesine takılsam ben erkeğim, ama kimliğimde kadın yazdığı için hep sorun yaşıyordum. Bir türlü yapılan yanlışlığı anlatamıyordum. Bu nedenle çareyi kardeşimin kimlik fotokopisiyle gezmekte buldum. Kimliğim yüzünden kalıcı doğru bir işe giremediğim için inşaatlarda falan çalışıyordum. En son Bitlis’te inşaat işinde çalışırken şirket tarafından sigorta yapılacağı sırada benim kadın kimliğinde olduğum anlaşıldı. Ben ise kardeşimin kimliğinin fotokopisiyle gezdiğimi anlattım. Bu durumu inşaatla bir ilgisi olduğunu düşündüğüm AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’e ileteceklerini söylediler ve benden TC kimlik numaramı aldılar. 3 gün sonra beni aradılar. Nüfus müdürlüğüne gidip, kimliğini değiştirebilirsin denildi. 38 yıllık hasretim o gün sona erdi. Hemen nüfus müdürlüğüne gittim. Benden bir fotoğraf istediler ve 5 dakika içerisinde erkek kimliğimi bana verdiler. Kimliği elime alınca 38 yılın şaşkınlığı oldu. Bu kadar kolay ise ben 38 yıl niye bu kadar çile çektim. Şimdi polis bile istese kimliğime bir şey olacak diye vermiyorum, daha çok ehliyetimi gösteriyorum” ifadelerini kullandı.Bodur ayrıca, kimliğini alır almaz ilk işinin askere gitmek olduğunu söyledi. Bodur, "Çocuğumun askerlik çağı geldi fakat ben askere gidemiyordum. Erkek kimliğimi aldıktan sonra asker kaçağıyım diyerek geçen yıl askerlik şubesine gidip 'Ben askere gitmek istiyorum' dedim. Askerlik şubesi beni Manisa Batıkışla'da askerlik yapmaya gönderdi. Oraya büyük bir heyecanla gittim. Askerliğe başladım fakat askerler hep bana bakıyordu, 'Kim bu yaşlı adam' diye konuşuyorlardı. Orada 26 gün sonra hava değişimine gönderdiler. Hava değişim süresi bitip tekrar gitmek istediğimde ise, heyete sevk ettiler ve tekrara askere almadılar. Aradan bir süre geçtikten sonra da 'Asker kaçağı' diye eve kağıt geldi. Ben de askerlik şubesine gidip teskereyi gösterdim. Belli ki benim erkek kimliğim resmi kurum ve kuruluşların kayıtlarına yeni yeni geçiyor” dedi.

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