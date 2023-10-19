Türkiye
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: Filistinli mültecileri kabul etmeye hazırız
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail, Gazze'deki El-Ehli hastanesine saldırdı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Dinçşahin: "Netanyahu, Amerikan seçimleri için bir risk"
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sinir sıkışmasının sebepleri ve sonuçları
14:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Yani İsrail, İran’a saldırmadan önce, savaşı İsrail’in içine taşımış oldular’
16:05
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:32
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
İsrail, Batı'yı 160 yıl geriye götürdü
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Önay Alpago: Batı sınırları kanla çiziyor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Finans dünyasında yapay zeka
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de son durum: Filistinli gazeteci Muhammed Abu Takiya anlatıyor...
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gazze krizinde devletlerin konumu
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa, Rusya’dan ithalatın çoğunu ruble olarak ödedi
17:42
1 dk
SESLİ HABER
Putin'den talimat: Rusya, Gazze için 27 ton insani yardım gönderdi
17:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yok olur
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Hamaney açıkladı: İran, İsrail-Filistin çatışmasına karışacak mı?
18:22
1 dk
SESLİ HABER
BM Gözlemcisi: “Rusya önerisi kabul edilse yüzlerce hayat kurtarılırdı”
18:31
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD deniz piyadesi: Ukrayna ordusu yakında gücünü kaybedecek
18:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Mısır, AB'ye bir milyon mülteci göndermekle tehdit ediyor
19:12
2 dk
SESLİ HABER
Antonov: ABD, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın peşinde
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Putin'in Çin ziyareti ABD basınında
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin deniz yoluyla ithalatında Rusya ilk sırayı aldı
20:31
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231019/iskocya-basbakani-hamza-yusuf-filistinli-multecileri-kabul-etmeye-haziriz-1076526332.html
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: Filistinli mültecileri kabul etmeye hazırız
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: Filistinli mültecileri kabul etmeye hazırız
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf İskoçya'nın İsrail-Hamas savaşı sebebiyle Birleşik Krallık'ta Gazzeli mültecileri kabul eden ilk ülke olmasını önerdi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T17:27+0300
2023-10-19T17:28+0300
dünya
hamza yusuf
iskoçya
birleşik krallık
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
hamas
gazze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0d/1076312368_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_b7c33899b3e0b78a944266d7e52a9aa5.jpg
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, ülkesinin Filistin'den sığınmacıları kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. Hamza Yusuf kısa süre önce yaptığı bir konuşmada eşi Nadia El Nakla'nın Filistinli bir İskoç olduğunu ve eşinin ailesinin Gazze'de yaşadığını belirtmişti.X'te (eski adıyla Twitter) yayımlanan bir videoda Yusuf'un, "Birçoğu ayrılmak istemiyor ve ayrılmak zorunda da kalmamalılar. Ancak sadece bu mevcut çatışmada yerinden edilen milyonlar için, ayrılmak isteyenler için, dünya çapında bir mülteci programı olmalı" sözlerine yer verdiği görüldü.Yusuf ayrıca, Orta Doğu, Asya, Avrupa, Birleşik Krallık ve Amerika'daki ülkelere Gazze'den gelen mültecilere kapılarını açmaları çağrısında da bulundu.İlk olarak, Gazze'den ayrılmak isteyen ve elbette ayrılabilecek durumda olanlar için bir mülteci yerleştirme programı oluşturma çalışmalarına derhal başlanması gerektiğini belirten Yusuf, bunun yapılması halinde İskoçya'nın bu korkunç saldırılara maruz kalan insanlara barınacak yer sunan ilk ülke olmaya hazır olduğunun altını çizdi.Açıklamalarına devam eden İskoçya Başbakanı sözlerine şu şekilde devam etti:Yusuf yine X üzerinden yaptığı bir açıklamada, "Gazze halkı gururlu bir halktır. Birçoğu ayrılmak istemiyor ve ayrılmak zorunda da olmamalı" açıklamasında bulundu.İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, daha önce İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla'nın bölgeden çıkarılması konusunda kayıtsız kalmış hatta İngiltere basınında çıkan haberlere göre İskoçya Başbakanı'nın kayınvalidesinin bölgeden ayrılmasına izin vermemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231013/iskocya-basbakaninin-esinin-annesi-gazzede-mahsur-kaldi-insanlik-nerede-1076312291.html
iskoçya
birleşik krallık
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0d/1076312368_293:0:3022:2047_1920x0_80_0_0_d88d946eeabd846fc94465fb3caa2f07.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hamza yusuf, iskoçya, birleşik krallık, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, gazze, gazze şeridi
hamza yusuf, iskoçya, birleşik krallık, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, gazze, gazze şeridi

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: Filistinli mültecileri kabul etmeye hazırız

17:27 19.10.2023 (güncellendi: 17:28 19.10.2023)
© AFP 2023 / ANDY BUCHANANİskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf
İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© AFP 2023 / ANDY BUCHANAN
Abone olTelegram
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf İskoçya'nın İsrail-Hamas savaşı sebebiyle Birleşik Krallık'ta Gazzeli mültecileri kabul eden ilk ülke olmasını önerdi.
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, ülkesinin Filistin'den sığınmacıları kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. Hamza Yusuf kısa süre önce yaptığı bir konuşmada eşi Nadia El Nakla'nın Filistinli bir İskoç olduğunu ve eşinin ailesinin Gazze'de yaşadığını belirtmişti.
X'te (eski adıyla Twitter) yayımlanan bir videoda Yusuf'un, "Birçoğu ayrılmak istemiyor ve ayrılmak zorunda da kalmamalılar. Ancak sadece bu mevcut çatışmada yerinden edilen milyonlar için, ayrılmak isteyenler için, dünya çapında bir mülteci programı olmalı" sözlerine yer verdiği görüldü.
Yusuf ayrıca, Orta Doğu, Asya, Avrupa, Birleşik Krallık ve Amerika'daki ülkelere Gazze'den gelen mültecilere kapılarını açmaları çağrısında da bulundu.
Geçmişte İskoçya'daki ve Birleşik Krallık'ın dört bir yanındaki insanlar kalplerini ve evlerinii açtı. Suriye'den, Ukrayna'dan ve diğer pek çok ülkeden gelenlere kucak açtık. Bunu tekrar yapmalıyız. Şu anda Gazze'de 1 milyon insan yerinden edilmiş durumda. Bu nedenle bugün uluslararası topluma Gazze halkı için dünya çapında bir mülteci programı taahhüt etmeleri çağrısında bulunuyorum. Birleşik Krallık hükümetini de iki acil adım atmaya çağırıyorum.
İlk olarak, Gazze'den ayrılmak isteyen ve elbette ayrılabilecek durumda olanlar için bir mülteci yerleştirme programı oluşturma çalışmalarına derhal başlanması gerektiğini belirten Yusuf, bunun yapılması halinde İskoçya'nın bu korkunç saldırılara maruz kalan insanlara barınacak yer sunan ilk ülke olmaya hazır olduğunun altını çizdi.
Açıklamalarına devam eden İskoçya Başbakanı sözlerine şu şekilde devam etti:
Kayınbiraderim Gazze'de doktor. Ona telefonla ulaşabildiğimizde bize mutlak katliam sahnelerinden bahsediyor. Hastanelerde tıbbi malzeme tükeniyor. Doktorlar, hemşireler en zor kararı vermek zorunda kalıyorlar: kimi tedavi edecekler ve kimi ölüme terk edecekler. Bugün ve bu çağda buna izin verilemez. Bu nedenle Birleşik Krallık hükümetini Gazze'deki yaralı sivillerin tıbbi tahliyesini desteklemeye çağırıyorum.
Yusuf yine X üzerinden yaptığı bir açıklamada, "Gazze halkı gururlu bir halktır. Birçoğu ayrılmak istemiyor ve ayrılmak zorunda da olmamalı" açıklamasında bulundu.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, daha önce İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla'nın bölgeden çıkarılması konusunda kayıtsız kalmış hatta İngiltere basınında çıkan haberlere göre İskoçya Başbakanı'nın kayınvalidesinin bölgeden ayrılmasına izin vermemişti.
İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2023
DÜNYA
İskoçya Başbakanı'nın eşinin annesi Gazze'de mahsur kaldı: 'İnsanlık nerede?'
13 Ekim, 17:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала