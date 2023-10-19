https://sputniknews.com.tr/20231019/iskocya-basbakani-hamza-yusuf-filistinli-multecileri-kabul-etmeye-haziriz-1076526332.html
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: Filistinli mültecileri kabul etmeye hazırız
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: Filistinli mültecileri kabul etmeye hazırız
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf İskoçya'nın İsrail-Hamas savaşı sebebiyle Birleşik Krallık'ta Gazzeli mültecileri kabul eden ilk ülke olmasını önerdi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T17:27+0300
2023-10-19T17:27+0300
2023-10-19T17:28+0300
dünya
hamza yusuf
iskoçya
birleşik krallık
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
hamas
gazze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0d/1076312368_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_b7c33899b3e0b78a944266d7e52a9aa5.jpg
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, ülkesinin Filistin'den sığınmacıları kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. Hamza Yusuf kısa süre önce yaptığı bir konuşmada eşi Nadia El Nakla'nın Filistinli bir İskoç olduğunu ve eşinin ailesinin Gazze'de yaşadığını belirtmişti.X'te (eski adıyla Twitter) yayımlanan bir videoda Yusuf'un, "Birçoğu ayrılmak istemiyor ve ayrılmak zorunda da kalmamalılar. Ancak sadece bu mevcut çatışmada yerinden edilen milyonlar için, ayrılmak isteyenler için, dünya çapında bir mülteci programı olmalı" sözlerine yer verdiği görüldü.Yusuf ayrıca, Orta Doğu, Asya, Avrupa, Birleşik Krallık ve Amerika'daki ülkelere Gazze'den gelen mültecilere kapılarını açmaları çağrısında da bulundu.İlk olarak, Gazze'den ayrılmak isteyen ve elbette ayrılabilecek durumda olanlar için bir mülteci yerleştirme programı oluşturma çalışmalarına derhal başlanması gerektiğini belirten Yusuf, bunun yapılması halinde İskoçya'nın bu korkunç saldırılara maruz kalan insanlara barınacak yer sunan ilk ülke olmaya hazır olduğunun altını çizdi.Açıklamalarına devam eden İskoçya Başbakanı sözlerine şu şekilde devam etti:Yusuf yine X üzerinden yaptığı bir açıklamada, "Gazze halkı gururlu bir halktır. Birçoğu ayrılmak istemiyor ve ayrılmak zorunda da olmamalı" açıklamasında bulundu.İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, daha önce İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla'nın bölgeden çıkarılması konusunda kayıtsız kalmış hatta İngiltere basınında çıkan haberlere göre İskoçya Başbakanı'nın kayınvalidesinin bölgeden ayrılmasına izin vermemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231013/iskocya-basbakaninin-esinin-annesi-gazzede-mahsur-kaldi-insanlik-nerede-1076312291.html
iskoçya
birleşik krallık
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0d/1076312368_293:0:3022:2047_1920x0_80_0_0_d88d946eeabd846fc94465fb3caa2f07.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hamza yusuf, iskoçya, birleşik krallık, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, gazze, gazze şeridi
hamza yusuf, iskoçya, birleşik krallık, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, gazze, gazze şeridi
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: Filistinli mültecileri kabul etmeye hazırız
17:27 19.10.2023 (güncellendi: 17:28 19.10.2023) Abone ol
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf İskoçya'nın İsrail-Hamas savaşı sebebiyle Birleşik Krallık'ta Gazzeli mültecileri kabul eden ilk ülke olmasını önerdi.
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, ülkesinin Filistin'den sığınmacıları kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. Hamza Yusuf kısa süre önce yaptığı bir konuşmada eşi Nadia El Nakla'nın Filistinli bir İskoç olduğunu ve eşinin ailesinin Gazze'de yaşadığını belirtmişti.
X'te (eski adıyla Twitter) yayımlanan bir videoda Yusuf'un, "Birçoğu ayrılmak istemiyor ve ayrılmak zorunda da kalmamalılar. Ancak sadece bu mevcut çatışmada yerinden edilen milyonlar için, ayrılmak isteyenler için, dünya çapında bir mülteci programı olmalı" sözlerine yer verdiği görüldü.
Yusuf ayrıca, Orta Doğu, Asya, Avrupa, Birleşik Krallık ve Amerika'daki ülkelere Gazze'den gelen mültecilere kapılarını açmaları çağrısında da bulundu.
Geçmişte İskoçya'daki ve Birleşik Krallık'ın dört bir yanındaki insanlar kalplerini ve evlerinii açtı. Suriye'den, Ukrayna'dan ve diğer pek çok ülkeden gelenlere kucak açtık. Bunu tekrar yapmalıyız. Şu anda Gazze'de 1 milyon insan yerinden edilmiş durumda. Bu nedenle bugün uluslararası topluma Gazze halkı için dünya çapında bir mülteci programı taahhüt etmeleri çağrısında bulunuyorum. Birleşik Krallık hükümetini de iki acil adım atmaya çağırıyorum.
İlk olarak, Gazze'den ayrılmak isteyen ve elbette ayrılabilecek durumda olanlar için bir mülteci yerleştirme programı oluşturma çalışmalarına derhal başlanması gerektiğini belirten Yusuf, bunun yapılması halinde İskoçya'nın bu korkunç saldırılara maruz kalan insanlara barınacak yer sunan ilk ülke olmaya hazır olduğunun altını çizdi.
Açıklamalarına devam eden İskoçya Başbakanı sözlerine şu şekilde devam etti:
Kayınbiraderim Gazze'de doktor. Ona telefonla ulaşabildiğimizde bize mutlak katliam sahnelerinden bahsediyor. Hastanelerde tıbbi malzeme tükeniyor. Doktorlar, hemşireler en zor kararı vermek zorunda kalıyorlar: kimi tedavi edecekler ve kimi ölüme terk edecekler. Bugün ve bu çağda buna izin verilemez. Bu nedenle Birleşik Krallık hükümetini Gazze'deki yaralı sivillerin tıbbi tahliyesini desteklemeye çağırıyorum.
Yusuf yine X üzerinden yaptığı bir açıklamada, "Gazze halkı gururlu bir halktır. Birçoğu ayrılmak istemiyor ve ayrılmak zorunda da olmamalı" açıklamasında bulundu.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, daha önce İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla'nın bölgeden çıkarılması konusunda kayıtsız kalmış hatta İngiltere basınında çıkan haberlere göre İskoçya Başbakanı'nın kayınvalidesinin bölgeden ayrılmasına izin vermemişti.