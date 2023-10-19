https://sputniknews.com.tr/20231019/iskocya-basbakani-hamza-yusuf-filistinli-multecileri-kabul-etmeye-haziriz-1076526332.html

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: Filistinli mültecileri kabul etmeye hazırız

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: Filistinli mültecileri kabul etmeye hazırız

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf İskoçya'nın İsrail-Hamas savaşı sebebiyle Birleşik Krallık'ta Gazzeli mültecileri kabul eden ilk ülke olmasını önerdi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T17:27+0300

2023-10-19T17:27+0300

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İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, ülkesinin Filistin'den sığınmacıları kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. Hamza Yusuf kısa süre önce yaptığı bir konuşmada eşi Nadia El Nakla'nın Filistinli bir İskoç olduğunu ve eşinin ailesinin Gazze'de yaşadığını belirtmişti.X'te (eski adıyla Twitter) yayımlanan bir videoda Yusuf'un, "Birçoğu ayrılmak istemiyor ve ayrılmak zorunda da kalmamalılar. Ancak sadece bu mevcut çatışmada yerinden edilen milyonlar için, ayrılmak isteyenler için, dünya çapında bir mülteci programı olmalı" sözlerine yer verdiği görüldü.Yusuf ayrıca, Orta Doğu, Asya, Avrupa, Birleşik Krallık ve Amerika'daki ülkelere Gazze'den gelen mültecilere kapılarını açmaları çağrısında da bulundu.İlk olarak, Gazze'den ayrılmak isteyen ve elbette ayrılabilecek durumda olanlar için bir mülteci yerleştirme programı oluşturma çalışmalarına derhal başlanması gerektiğini belirten Yusuf, bunun yapılması halinde İskoçya'nın bu korkunç saldırılara maruz kalan insanlara barınacak yer sunan ilk ülke olmaya hazır olduğunun altını çizdi.Açıklamalarına devam eden İskoçya Başbakanı sözlerine şu şekilde devam etti:Yusuf yine X üzerinden yaptığı bir açıklamada, "Gazze halkı gururlu bir halktır. Birçoğu ayrılmak istemiyor ve ayrılmak zorunda da olmamalı" açıklamasında bulundu.İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, daha önce İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla'nın bölgeden çıkarılması konusunda kayıtsız kalmış hatta İngiltere basınında çıkan haberlere göre İskoçya Başbakanı'nın kayınvalidesinin bölgeden ayrılmasına izin vermemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231013/iskocya-basbakaninin-esinin-annesi-gazzede-mahsur-kaldi-insanlik-nerede-1076312291.html

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