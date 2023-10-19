https://sputniknews.com.tr/20231019/ingiltere-basbakani-sunak-suudi-arabistan-veliaht-prensi-bin-selmanla-bir-araya-geldi-1076533621.html
İngiltere Başbakanı Sunak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la bir araya geldi
İngiltere Başbakanı Sunak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la bir araya geldi
İngiltere Başbakanı Sunak ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Gazze'ye insani yardım ve bölgedeki gerilimin tırmanmasını önlemeye yönelik... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T22:35+0300
2023-10-19T22:35+0300
2023-10-19T22:35+0300
dünya
rishi sunak
muhammed bin selman
gazze
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İngiltere Başbakanlı Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Sunak ve Veliaht Prens Bin Selman'ın Suudi Arabistan'da yaptıkları görüşmede, geçen iki haftada İsrail ve Gazze'deki masum can kayıplarının dehşet verici olduğu konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.Açıklamada, liderlerin, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasından kaçınılması ihtiyacına değindikleri, bu konuda koordinasyon içinde hareket etme konusunda mutabık oldukları kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:Sunak, Suudi Arabistan'dan önce İsrail'e ziyarette bulunmuş, buradaki temasları kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ayrı ayrı görüşmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20231019/sunak-tum-rehinelerin-guvenli-bir-sekilde-geri-donmesini-saglama-cabalarinizi-destekleyecegiz-1076508704.html
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rishi sunak, muhammed bin selman, gazze
rishi sunak, muhammed bin selman, gazze
İngiltere Başbakanı Sunak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la bir araya geldi
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İngiltere Başbakanı Sunak ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Gazze'ye insani yardım ve bölgedeki gerilimin tırmanmasını önlemeye yönelik yapılabilecekleri ele aldı.
İngiltere Başbakanlı Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Sunak ve Veliaht Prens Bin Selman'ın Suudi Arabistan'da yaptıkları görüşmede, geçen iki haftada İsrail ve Gazze'deki masum can kayıplarının dehşet verici olduğu konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.
Açıklamada, liderlerin, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasından kaçınılması ihtiyacına değindikleri, bu konuda koordinasyon içinde hareket etme konusunda mutabık oldukları kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:
"Başbakan Sunak ve Veliaht Prens Bin Selman, hayati önem taşıyan su, gıda ve ilacın sağlanması için Gazze'ye insani erişimin acil ihtiyaç olduğu konusunda mutabık kaldılar. Sunak, İngiltere'nin giderek aciliyet kazanan insani durumu ele almak üzere attığı adımları ve 10 milyon sterlinlik ilave yardım duyurusuna değindi. Başbakan Sunak, Bin Selman'ı, Suudi Arabistan'ın bölgedeki liderliğini hem şimdi hem de uzun vadede istikrarı desteklemek için kullanması yönünde teşvik etti."
Sunak, Suudi Arabistan'dan önce İsrail'e ziyarette bulunmuş, buradaki temasları kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ayrı ayrı görüşmüştü.