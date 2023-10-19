https://sputniknews.com.tr/20231019/ingiltere-basbakani-sunak-suudi-arabistan-veliaht-prensi-bin-selmanla-bir-araya-geldi-1076533621.html

İngiltere Başbakanı Sunak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la bir araya geldi

İngiltere Başbakanı Sunak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la bir araya geldi

İngiltere Başbakanı Sunak ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Gazze'ye insani yardım ve bölgedeki gerilimin tırmanmasını önlemeye yönelik... 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T22:35+0300

2023-10-19T22:35+0300

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dünya

rishi sunak

muhammed bin selman

gazze

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İngiltere Başbakanlı Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Sunak ve Veliaht Prens Bin Selman'ın Suudi Arabistan'da yaptıkları görüşmede, geçen iki haftada İsrail ve Gazze'deki masum can kayıplarının dehşet verici olduğu konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.Açıklamada, liderlerin, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasından kaçınılması ihtiyacına değindikleri, bu konuda koordinasyon içinde hareket etme konusunda mutabık oldukları kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:Sunak, Suudi Arabistan'dan önce İsrail'e ziyarette bulunmuş, buradaki temasları kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ayrı ayrı görüşmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20231019/sunak-tum-rehinelerin-guvenli-bir-sekilde-geri-donmesini-saglama-cabalarinizi-destekleyecegiz-1076508704.html

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rishi sunak, muhammed bin selman, gazze