https://sputniknews.com.tr/20231019/estonyali-milletvekili-macaristan-rusyanin-abdeki-truva-ati-olacak-1076528913.html
Estonyalı milletvekili: Macaristan, Rusya’nın AB’deki 'Truva Atı' olacak
Estonyalı milletvekili: Macaristan, Rusya’nın AB’deki 'Truva Atı' olacak
Estonya Parlamentosu'nun Devlet Savunma Komisyonu Başkanı Kalev Stoicescu, Macaristan’ın Rusya’nın Avrupa Birliği’ndeki (AB) Truva Atı olacağını belirtti. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T23:59+0300
2023-10-19T23:59+0300
2023-10-19T23:59+0300
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estonya
vladimir putin
viktor orban
çin
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nato
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Estonyalı politikacı Kalev Stoicescu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin’deki görüşmesini değerlendirdi.Stoicescu, Estonya devlet televizyonu ERR’a açıklamasında, “Risk şu ki, Macaristan, Avrupa’nın güvenliğini ve savunmasını güçlendirmeyi ve Ukrayna’ya yardımı amaçlayan önemli kararları engelleyerek Rusya’nın Avrupa Birliği ve NATO’da gerçek bir Truva Atı haline gelebilir” yorumunda bulundu.Daha önce Macaristan Başbakanı Orban, Çin’de Rusya lideri Putin’le görüşmede, Rusya’yla çatışmak istemediklerini ve yaptırımların izin verdiği ölçüde ikili ilişkileri sürdürmek istediklerini dile getirmişti.Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Batı medyasına açıklamasında, Macaristan Başbakanının Rus liderinin elini sıktığı anın fotoğrafını görmekten üzüntüsünü dile getirmişti. Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjártó, Callas’ın eleştirisini “ikiyüzlülüğün küpü” olarak nitelendirerek eşinin şirketinin Rusya ile iş yapmaya devam ettiğine dikkat çekmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230409/estonya-ukraynaya-gondermek-icin-abdden-f-16-jetleri-satin-alabiliriz-1069405822.html
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estonya, vladimir putin, viktor orban, çin, rusya, macaristan, nato, truva atı
estonya, vladimir putin, viktor orban, çin, rusya, macaristan, nato, truva atı
Estonyalı milletvekili: Macaristan, Rusya’nın AB’deki 'Truva Atı' olacak
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Estonya Parlamentosu'nun Devlet Savunma Komisyonu Başkanı Kalev Stoicescu, Macaristan’ın Rusya’nın Avrupa Birliği’ndeki (AB) Truva Atı olacağını belirtti.
Estonyalı politikacı Kalev Stoicescu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin’deki görüşmesini değerlendirdi.
Stoicescu, Estonya devlet televizyonu ERR’a açıklamasında, “Risk şu ki, Macaristan, Avrupa’nın güvenliğini ve savunmasını güçlendirmeyi ve Ukrayna’ya yardımı amaçlayan önemli kararları engelleyerek Rusya’nın Avrupa Birliği ve NATO’da gerçek bir Truva Atı haline gelebilir” yorumunda bulundu.
Daha önce Macaristan Başbakanı Orban, Çin’de Rusya lideri Putin’le görüşmede, Rusya’yla çatışmak istemediklerini ve yaptırımların izin verdiği ölçüde ikili ilişkileri sürdürmek istediklerini dile getirmişti.
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Batı medyasına açıklamasında, Macaristan Başbakanının Rus liderinin elini sıktığı anın fotoğrafını görmekten üzüntüsünü dile getirmişti. Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjártó, Callas’ın eleştirisini “ikiyüzlülüğün küpü” olarak nitelendirerek eşinin şirketinin Rusya ile iş yapmaya devam ettiğine dikkat çekmişti.