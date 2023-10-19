https://sputniknews.com.tr/20231019/estonyali-milletvekili-macaristan-rusyanin-abdeki-truva-ati-olacak-1076528913.html

Estonyalı milletvekili: Macaristan, Rusya’nın AB’deki 'Truva Atı' olacak

Estonyalı milletvekili: Macaristan, Rusya’nın AB’deki 'Truva Atı' olacak

Estonya Parlamentosu'nun Devlet Savunma Komisyonu Başkanı Kalev Stoicescu, Macaristan’ın Rusya’nın Avrupa Birliği’ndeki (AB) Truva Atı olacağını belirtti. 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T23:59+0300

2023-10-19T23:59+0300

2023-10-19T23:59+0300

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Estonyalı politikacı Kalev Stoicescu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin’deki görüşmesini değerlendirdi.Stoicescu, Estonya devlet televizyonu ERR’a açıklamasında, “Risk şu ki, Macaristan, Avrupa’nın güvenliğini ve savunmasını güçlendirmeyi ve Ukrayna’ya yardımı amaçlayan önemli kararları engelleyerek Rusya’nın Avrupa Birliği ve NATO’da gerçek bir Truva Atı haline gelebilir” yorumunda bulundu.Daha önce Macaristan Başbakanı Orban, Çin’de Rusya lideri Putin’le görüşmede, Rusya’yla çatışmak istemediklerini ve yaptırımların izin verdiği ölçüde ikili ilişkileri sürdürmek istediklerini dile getirmişti.Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Batı medyasına açıklamasında, Macaristan Başbakanının Rus liderinin elini sıktığı anın fotoğrafını görmekten üzüntüsünü dile getirmişti. Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjártó, Callas’ın eleştirisini “ikiyüzlülüğün küpü” olarak nitelendirerek eşinin şirketinin Rusya ile iş yapmaya devam ettiğine dikkat çekmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230409/estonya-ukraynaya-gondermek-icin-abdden-f-16-jetleri-satin-alabiliriz-1069405822.html

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estonya, vladimir putin, viktor orban, çin, rusya, macaristan, nato, truva atı