https://sputniknews.com.tr/20231019/eski-mhp-ilce-baskaninin-oldugu-saldirinin-suphelisi-kadin-kiliginda-yakalandi-1076519575.html
Eski MHP'li ilçe başkanının öldüğü saldırının şüphelisi kadın kılığında yakalandı
Eski MHP'li ilçe başkanının öldüğü saldırının şüphelisi kadın kılığında yakalandı
Eyüpsultan MHP İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz'ın öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili aranan zanlı, Bilecik'te kadın kıyafetiyle yakalandı. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T16:30+0300
2023-10-19T16:30+0300
2023-10-19T16:32+0300
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bilecik
istanbul
mhp
kadın
kıyafet
kılık kıyafet
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İstanbul'da işlenen cinayetin firari şüphelisi Bilecik'te kadın kıyafetiyle yakalandı.Bu kişinin kimliğini kontrol eden görevliler, eşkalinin kimlikteki fotoğrafla uyuşmadığını, kadın olmadığını belirledi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen bu kişinin, kendisine kadın görünümü veren Faruk P. olduğu anlaşıldı.Kaçmaz'ın yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı silah çatışmayla ilgili İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan arandığı tespit edilen Faruk P. hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da işlem yapıldı.Şüphelinin, İstanbul'a götürülerek cezaevine teslim edildiği öğrenildi.Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi'nde 22 Ağustos'ta, Köksal Kaçmaz ile sahibi olduğu kafenin önüne araç park eden Faruk P, Tevfik P, Fuat P. ve S.A.P. arasında tartışma çıkmıştı. Büyüyerek silahlı çatışmaya dönen olayda Kaçmaz hayatını kaybetmiş, Fuat P. ve olay yerinde bulunan Y.K. yaralanmıştı.Gözaltına alınan şüphelilerden Tevfik P. ' kasten öldürme' suçundan tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmış, silah kullandığı belirlenen firari Faruk P'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230823/eski-mhp-ilce-baskaninin-olduruldugu-silahli-saldirinin-goruntusu-ortaya-cikti-1074851555.html
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bilecik, istanbul, mhp, kadın, kıyafet, kılık kıyafet
bilecik, istanbul, mhp, kadın, kıyafet, kılık kıyafet
Eski MHP'li ilçe başkanının öldüğü saldırının şüphelisi kadın kılığında yakalandı
16:30 19.10.2023 (güncellendi: 16:32 19.10.2023) Abone ol
Eyüpsultan MHP İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz'ın öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili aranan zanlı, Bilecik'te kadın kıyafetiyle yakalandı.
İstanbul'da işlenen cinayetin firari şüphelisi Bilecik'te kadın kıyafetiyle yakalandı.
Bu kişinin kimliğini kontrol eden görevliler, eşkalinin kimlikteki fotoğrafla uyuşmadığını, kadın olmadığını belirledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen bu kişinin, kendisine kadın görünümü veren Faruk P. olduğu anlaşıldı.
Kaçmaz'ın yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı silah çatışmayla ilgili İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan arandığı tespit edilen Faruk P. hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da işlem yapıldı.
Şüphelinin, İstanbul'a götürülerek cezaevine teslim edildiği öğrenildi.
Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi'nde 22 Ağustos'ta, Köksal Kaçmaz ile sahibi olduğu kafenin önüne araç park eden Faruk P, Tevfik P, Fuat P. ve S.A.P. arasında tartışma çıkmıştı. Büyüyerek silahlı çatışmaya dönen olayda Kaçmaz hayatını kaybetmiş, Fuat P. ve olay yerinde bulunan Y.K. yaralanmıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Tevfik P. ' kasten öldürme' suçundan tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmış, silah kullandığı belirlenen firari Faruk P'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.