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Eski MHP ilçe başkanının öldürüldüğü silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Eski MHP ilçe başkanının öldürüldüğü silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Eyüpsultan’da bir kafe önünde gerçekleşen silahlı saldırıda eski MHP ilçe başkanı Köksal Kaçmaz silahla vurularak hayatını kaybetti. Köksal Kaçmaz’ın uğradığı... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T06:36+0300
2023-08-23T06:36+0300
türkiye
mhp
silahlı saldırı
ilçe başkanı
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Eyüpsultan'da iş yeri önünde meydana gelen silahlı çatışmada eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz öldü, 2 kişi yaralandı.Köksal Kaçmaz ile Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi'ndeki iş yerinin önüne, otomobillerini park etmek isteyenler arasında tartışma çıktı.Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Köksal Kaçmaz ve yanındaki Y.K'ye silahla ateş eden zanlılar kaçtı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kaçmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Y.K. ise hastaneye kaldırıldı.Olayda bir kişinin daha yaralandığı öğrenildi.Polis, caddeye güvenlik şeridi çekerek iş yeri önünde ve çevresinde incelemelerde bulundu.Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Silahlı saldırı anıOlay yerine gelen tarafların kafe sahibi eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz’a silahla ateş açtığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin yaralı olarak yerde yattığı ve elinde silah bulunan başka bir kişinin kafeye doğru silah ile ateş açtığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise olayı gerçekleştiren şahısların geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230822/eski-mhp-eyupsultan-ilce-baskani-silahli-saldirida-hayatini-kaybetti-1074830971.html
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mhp, silahlı saldırı, ilçe başkanı
mhp, silahlı saldırı, ilçe başkanı

Eski MHP ilçe başkanının öldürüldüğü silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı

06:36 23.08.2023
© İHASilahlı saldırı
Silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© İHA
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Eyüpsultan’da bir kafe önünde gerçekleşen silahlı saldırıda eski MHP ilçe başkanı Köksal Kaçmaz silahla vurularak hayatını kaybetti. Köksal Kaçmaz’ın uğradığı silahlı saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Eyüpsultan'da iş yeri önünde meydana gelen silahlı çatışmada eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz öldü, 2 kişi yaralandı.
Köksal Kaçmaz ile Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi'ndeki iş yerinin önüne, otomobillerini park etmek isteyenler arasında tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Köksal Kaçmaz ve yanındaki Y.K'ye silahla ateş eden zanlılar kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kaçmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Y.K. ise hastaneye kaldırıldı.
Olayda bir kişinin daha yaralandığı öğrenildi.
Polis, caddeye güvenlik şeridi çekerek iş yeri önünde ve çevresinde incelemelerde bulundu.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Silahlı saldırı anı

Olay yerine gelen tarafların kafe sahibi eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz’a silahla ateş açtığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin yaralı olarak yerde yattığı ve elinde silah bulunan başka bir kişinin kafeye doğru silah ile ateş açtığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise olayı gerçekleştiren şahısların geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Köksal Kaçmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
TÜRKİYE
Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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