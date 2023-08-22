https://sputniknews.com.tr/20230822/eski-mhp-eyupsultan-ilce-baskani-silahli-saldirida-hayatini-kaybetti-1074830971.html
Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı'nın eski başkanlarından Köksal Kaçmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T14:07+0300
2023-08-22T14:07+0300
2023-08-22T14:56+0300
türkiye
mhp
silahlı saldırı
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MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı'nın eski başkanlarından Köksal Kaçmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kaçmaz'a yönelik saldırıyı MHP MYK üyesi Sezer Yozgat duyurdu.Saldırının ayrıntılarına ilişkin henüz bilgi bulunmazken, MHP yöneticisi Yozgat olaya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20230725/1-kisiyi-olduren-huda-par-saldirgani-icime-bir-his-dogdu-git-bunlari-oldur-dedi-1073945271.html
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mhp eyüpsultan ilçe başkanı
Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
14:07 22.08.2023 (güncellendi: 14:56 22.08.2023) Abone ol
MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı'nın eski başkanlarından Köksal Kaçmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı'nın eski başkanlarından Köksal Kaçmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kaçmaz'a yönelik saldırıyı MHP MYK üyesi Sezer Yozgat duyurdu.
Saldırının ayrıntılarına ilişkin henüz bilgi bulunmazken, MHP yöneticisi Yozgat olaya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"İlçe yönetiminde görev yapmış olduğum MHP Eski Eyüp Sultan İlçe Başkanımız Köksal Kaçmaz Ağabeyimin bugün uğradığı kahpe bir saldırı sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli Ağabeyime Allah'tan rahmet dilerim. Başımız sağolsun."