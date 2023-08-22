https://sputniknews.com.tr/20230822/eski-mhp-eyupsultan-ilce-baskani-silahli-saldirida-hayatini-kaybetti-1074830971.html

Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı'nın eski başkanlarından Köksal Kaçmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T14:07+0300

2023-08-22T14:07+0300

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türkiye

mhp

silahlı saldırı

saldırı

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MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı'nın eski başkanlarından Köksal Kaçmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kaçmaz'a yönelik saldırıyı MHP MYK üyesi Sezer Yozgat duyurdu.Saldırının ayrıntılarına ilişkin henüz bilgi bulunmazken, MHP yöneticisi Yozgat olaya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

https://sputniknews.com.tr/20230725/1-kisiyi-olduren-huda-par-saldirgani-icime-bir-his-dogdu-git-bunlari-oldur-dedi-1073945271.html

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mhp eyüpsultan ilçe başkanı