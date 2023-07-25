1 kişiyi öldüren HÜDA-PAR saldırganı: İçime bir his doğdu, 'Git, bunları öldür' dedi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bilişim avukatı Gökçe: Threads, Twitter'ı yerinden edebilir
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
CHP içi tartışmalar ne anlama geliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de Parti Meclisi toplantısının yansımaları neler?
12:46
45 dk
LOZAN'IN 100. YILI
Prof. Celal Şengör: Lozan'la hür olduk
13:31
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Diş tedavisindeki teknolojik gelişmeler!
14:05
55 dk
ANLAT BANA
İstanbul Emlakçılar Kooperatifi: Her yıl 550 bin civarında konut üretiliyor ama ihtiyaç 950 bin
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'NATO Karadeniz'de yeni bir cepheyi deniyor; bu Türkiye için tuzak, izin verilmemeli'
16:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Lozan’ın 100’üncü yılı
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
86 dk
Z RAPORU
Liderlerden Lozan Barış Antlaşması mesajları
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve piyasalardaki son durum!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de yaşanan değişim mi, liderlik kavgası mı?
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230725/1-kisiyi-olduren-huda-par-saldirgani-icime-bir-his-dogdu-git-bunlari-oldur-dedi-1073945271.html
1 kişiyi öldüren HÜDA-PAR saldırganı: İçime bir his doğdu, 'Git, bunları öldür' dedi
1 kişiyi öldüren HÜDA-PAR saldırganı: İçime bir his doğdu, 'Git, bunları öldür' dedi
HÜDA-Par Adana İl Başkanlığı'nda İl Sekreteri Sacit Pişgin'i öldüren ve İl Başkanı Salih Demir'i de bıçakla yaralayan 71 yaşındaki A.S. ifadesinde "İyi... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T11:17+0300
2023-07-25T11:17+0300
türkiye
hüdapar
saldırgan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073945540_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f6547276b1a36cf1f007356b00045cdc.jpg
Adana'da HÜDA-PAR İl Başkanlığı'nda namaz kıldıkları sırada İl Sekreteri Sacit Pişgin'i (33) bıçaklayarak öldürüp, İl Başkanı Salih Demir'i (62) de yaralayan A.S.'nin (71) ifadesi ortaya çıktı. A.S., "Sık sık sokakta görürdüm ve selamlaşırdık. İyi çocuklardı. Olay günü evde otururken, içime bir his doğdu. İçimden bir ses, 'Git, bunları öldür' dedi. Bıçakla parti binasına gittim. İçeriye girdiğimde oturuyorlardı. Ben de olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.Olay, 22 Temmuz saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA-PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. İl binasına giren A.S., HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir ile İl Sekreteri Sacit Pişgin!i namaz kıldıkları sırada bıçakla karınlarından yaralayıp kaçtı.Demir ve Pişgin, saldırının ardından kanlar içerisinde il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındı. Bir süre sonra dışarı çıkan Demir ile Pişgin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Pişgin kurtarılamadı. Tedavisi tamamlanan Demir ise taburcu edildi.Sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; A.S.'nin, binanın içerisinde bıçakladığı Salih Demir ve Sacit Pişgin'i, dışarı kaçtıktan sonra da bıçakla tehdit ettiği, Demir'i kovaladığı görüldü.Yaralı Pişgin'in ise binadan kaçmak için fırsat beklediği ancak A.S. nedeniyle bir süre dışarı çıkamadığı da görüntülerde yer aldı. Ayrıca binadan 4 kişinin daha çıkıp olaya müdahale etmek istediği ancak A.S.'nin çevreye bıçak savurması nedeniyle yapamadıkları anlaşıldı.Polis ekiplerince gözaltına alınan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen A.S. ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı.A.S.'nin, olay sonrası götürüldüğü emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. A.S.'nin, ifadesinde, "Kurban ve Ramazan bayramlarında, yardımlarımı ulaştırması için partililerle görüşürdüm. Sık sık sokakta görürdüm ve selamlaşırdık. İyi çocuklardı. Olay günü evde otururken, içime bir his doğdu. İçimden bir ses, 'Git, bunları öldür' dedi. Bıçakla parti binasına gittim. İçeriye girdiğimde oturuyorlardı. Ben de olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073945540_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_2d0ef073f3cb4b53cb5719d2142b3a98.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hüdapar, saldırgan
hüdapar, saldırgan

1 kişiyi öldüren HÜDA-PAR saldırganı: İçime bir his doğdu, 'Git, bunları öldür' dedi

11:17 25.07.2023
© Fotoğraf1 kişiyi öldüren HÜDA-PAR saldırganı: İçime bir his doğdu, 'Git, bunları öldür' dedi
1 kişiyi öldüren HÜDA-PAR saldırganı: İçime bir his doğdu, 'Git, bunları öldür' dedi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© Fotoğraf
Abone olTelegram
HÜDA-Par Adana İl Başkanlığı'nda İl Sekreteri Sacit Pişgin'i öldüren ve İl Başkanı Salih Demir'i de bıçakla yaralayan 71 yaşındaki A.S. ifadesinde "İyi çocuklardı. Olay günü evde otururken, içime bir his doğdu. İçimden bir ses, 'Git, bunları öldür' dedi. Bıçakla parti binasına gittim" dedi
Adana'da HÜDA-PAR İl Başkanlığı'nda namaz kıldıkları sırada İl Sekreteri Sacit Pişgin'i (33) bıçaklayarak öldürüp, İl Başkanı Salih Demir'i (62) de yaralayan A.S.'nin (71) ifadesi ortaya çıktı. A.S., "Sık sık sokakta görürdüm ve selamlaşırdık. İyi çocuklardı. Olay günü evde otururken, içime bir his doğdu. İçimden bir ses, 'Git, bunları öldür' dedi. Bıçakla parti binasına gittim. İçeriye girdiğimde oturuyorlardı. Ben de olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.
Olay, 22 Temmuz saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA-PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. İl binasına giren A.S., HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir ile İl Sekreteri Sacit Pişgin!i namaz kıldıkları sırada bıçakla karınlarından yaralayıp kaçtı.
Demir ve Pişgin, saldırının ardından kanlar içerisinde il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındı. Bir süre sonra dışarı çıkan Demir ile Pişgin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Pişgin kurtarılamadı. Tedavisi tamamlanan Demir ise taburcu edildi.
Sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; A.S.'nin, binanın içerisinde bıçakladığı Salih Demir ve Sacit Pişgin'i, dışarı kaçtıktan sonra da bıçakla tehdit ettiği, Demir'i kovaladığı görüldü.
Yaralı Pişgin'in ise binadan kaçmak için fırsat beklediği ancak A.S. nedeniyle bir süre dışarı çıkamadığı da görüntülerde yer aldı. Ayrıca binadan 4 kişinin daha çıkıp olaya müdahale etmek istediği ancak A.S.'nin çevreye bıçak savurması nedeniyle yapamadıkları anlaşıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen A.S. ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
A.S.'nin, olay sonrası götürüldüğü emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. A.S.'nin, ifadesinde, "Kurban ve Ramazan bayramlarında, yardımlarımı ulaştırması için partililerle görüşürdüm. Sık sık sokakta görürdüm ve selamlaşırdık. İyi çocuklardı. Olay günü evde otururken, içime bir his doğdu. İçimden bir ses, 'Git, bunları öldür' dedi. Bıçakla parti binasına gittim. İçeriye girdiğimde oturuyorlardı. Ben de olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала