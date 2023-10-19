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Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezüella açıklaması: 'Yanındayız'
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezüella açıklaması: 'Yanındayız'
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “ABD’nin Venezuela’ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamasını doğru yönde atılmış bir adım... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T23:05+0300
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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Venezüella'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamasının doğru yönde atılmış bir adım olarak gördüğünü bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti hükümeti ile Birlik Platformu tarafından temsil edilen Venezüella muhalefetini, 17 Ekim'de Barbados'ta imzalanan, siyasi hakların desteklenmesi ve herkes için seçme ve seçilme hakkı garantileri ile ulusal çıkarların muhafazası konularındaki anlaşmalar dolayısıyla kutluyoruz" ifadesine yer verildi.Türkiye'nin, 2024'te Venezüella'da düzenlenecek seçimlerin, demokratik ilkelere uygun, şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşmesi için Venezüella makamlarına, ihtiyaç duyulması halinde gereken desteği vermeye hazır olduğu belirtilen açıklamada, "ABD'nin, Venezuela'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamasını doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, tek taraflı yaptırımlara karşı ilkesel tutumunu muhafaza etmekte olup, dostumuz Venezuela'nın geçmişte olduğu gibi bugün de yanındadır" ifadesine yer verildi. ABD, Venezüella'nın petrol, doğalgaz ve altın sektörlerine yönelik bazı yaptırımları askıya almıştıABD yönetimi, Venezüella'da hükümetin muhalefet ile seçimlerin 2024'te yapılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından ülkenin petrol, doğalgaz ve altın sektörlerine yönelik uyguladığı bazı yaptırımları askıya almıştı.ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezüella Üniter Platformu ile Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun temsilcileri arasında seçim yol haritası anlaşmasının imzalanmasına yanıt olarak ve Venezüella halkının desteklenmesi amacıyla Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) bazı yaptırımları askıya almaya yönelik 4 genel lisans yayımladığı belirtilmişti.Açıklamada, söz konusu genel lisanslarla Venezüella'da petrol ve doğalgaz sektörünü kapsayan işlemlere 6 aylık geçici izin verileceği ve Venezüella devletine ait altın madenciliği şirketi Minerven ile işlere müsaade edileceği aktarılmıştı.Açıklamada ayrıca, belirli Venezüella devlet tahvillerinin yanı sıra Venezüella devletine ait petrol ve doğalgaz şirketi PDVSA tarafından ihraç edilen borç ve öz sermayeler üzerindeki ikincil ticaret yasağını kaldırmak için ilgili iki lisansta değişiklik yapıldığı, birincil Venezüella tahvil piyasasında ise işlem yasağının devam ettiği kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231019/abd-venezuellanin-petrol-dogalgaz-ve-altin-sektorlerine-yonelik-bazi-yaptirimlari-askiya-aldi-1076491201.html
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezüella açıklaması: 'Yanındayız'

23:05 19.10.2023
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© AA
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “ABD’nin Venezuela’ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamasını doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz” denildi.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Venezüella'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamasının doğru yönde atılmış bir adım olarak gördüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti hükümeti ile Birlik Platformu tarafından temsil edilen Venezüella muhalefetini, 17 Ekim'de Barbados'ta imzalanan, siyasi hakların desteklenmesi ve herkes için seçme ve seçilme hakkı garantileri ile ulusal çıkarların muhafazası konularındaki anlaşmalar dolayısıyla kutluyoruz" ifadesine yer verildi.
Türkiye'nin, 2024'te Venezüella'da düzenlenecek seçimlerin, demokratik ilkelere uygun, şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşmesi için Venezüella makamlarına, ihtiyaç duyulması halinde gereken desteği vermeye hazır olduğu belirtilen açıklamada, "ABD'nin, Venezuela'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamasını doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, tek taraflı yaptırımlara karşı ilkesel tutumunu muhafaza etmekte olup, dostumuz Venezuela'nın geçmişte olduğu gibi bugün de yanındadır" ifadesine yer verildi.

ABD, Venezüella'nın petrol, doğalgaz ve altın sektörlerine yönelik bazı yaptırımları askıya almıştı

ABD yönetimi, Venezüella'da hükümetin muhalefet ile seçimlerin 2024'te yapılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından ülkenin petrol, doğalgaz ve altın sektörlerine yönelik uyguladığı bazı yaptırımları askıya almıştı.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezüella Üniter Platformu ile Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun temsilcileri arasında seçim yol haritası anlaşmasının imzalanmasına yanıt olarak ve Venezüella halkının desteklenmesi amacıyla Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) bazı yaptırımları askıya almaya yönelik 4 genel lisans yayımladığı belirtilmişti.
Açıklamada, söz konusu genel lisanslarla Venezüella'da petrol ve doğalgaz sektörünü kapsayan işlemlere 6 aylık geçici izin verileceği ve Venezüella devletine ait altın madenciliği şirketi Minerven ile işlere müsaade edileceği aktarılmıştı.
Açıklamada ayrıca, belirli Venezüella devlet tahvillerinin yanı sıra Venezüella devletine ait petrol ve doğalgaz şirketi PDVSA tarafından ihraç edilen borç ve öz sermayeler üzerindeki ikincil ticaret yasağını kaldırmak için ilgili iki lisansta değişiklik yapıldığı, birincil Venezüella tahvil piyasasında ise işlem yasağının devam ettiği kaydedilmişti.
Venezüella bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
DÜNYA
ABD, Venezüella'nın petrol, doğalgaz ve altın sektörlerine yönelik bazı yaptırımları askıya aldı
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