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ABD, Venezüella'nın petrol, doğalgaz ve altın sektörlerine yönelik bazı yaptırımları askıya aldı
ABD, Venezüella'nın petrol, doğalgaz ve altın sektörlerine yönelik bazı yaptırımları askıya aldı
ABD yönetimi, Venezüella'da hükümetin muhalefet ile seçimlerin 2024'te yapılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından ülkenin petrol, doğalgaz ve altın... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T02:57+0300
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ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Venezüella Üniter Platformu ile Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun temsilcileri arasında seçim yol haritası anlaşmasının imzalanmasına yanıt olarak ve Venezüella halkının desteklenmesi amacıyla Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) bazı yaptırımları askıya almaya yönelik 4 genel lisans yayımladığı belirtildi.Açıklamada, söz konusu genel lisanslarla Venezüella'da petrol ve doğalgaz sektörünü kapsayan işlemlere 6 aylık geçici izin verileceği ve Venezüella devletine ait altın madenciliği şirketi Minerven ile işlere müsaade edileceği aktarıldı.Ayrıca açıklamada, belirli Venezüella devlet tahvillerinin yanı sıra Venezüella devletine ait petrol ve doğalgaz şirketi PDVSA tarafından ihraç edilen borç ve öz sermayeler üzerindeki ikincil ticaret yasağını kaldırmak için ilgili iki lisansta değişiklik yapıldığı, birincil Venezüella tahvil piyasasında ise işlem yasağının devam ettiği kaydedildi.'Venezüella demokrasisini destekliyoruz'ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, konuya ilişkin açıklamasında, ABD'nin Üniter Platform ile Maduro'nun temsilcileri arasında seçim yol haritası anlaşmasının imzalanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.Nelson, ABD'nin yaptırım politikasıyla tutarlı ve bu demokratik gelişmelere yanıt olarak, Hazine Bakanlığı'nın Venezüella'nın petrol ve gaz sektörü ile altın sektörünü içeren işlemlere izin veren ve ikincil piyasada ticaret yasağını kaldırmaya yönelik genel lisanslar yayımladığını kaydetti.ABD Hazine Bakanlığı'nın, iktidar temsilcilerinin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde söz konusu kararını değiştirmeye veya iptal etmeye hazır olduğunu belirten Nelson, ABD'nin Venezüella'ya uyguladığı diğer tüm kısıtlamaların yürürlükte kalmaya devam edeceğini aktardı. Nelson, "Venezüella halkının yanındayız ve Venezüella demokrasisini destekliyoruz" ifadesini kullandı.Venezüella'da iktidar ve muhalefet seçimlerin 2024'te yapılması konusunda anlaşmıştıBarbados Adası'nda bir araya gelen iktidar ve Venezüella Üniter Platformu temsilcileri, görüşmeler sonucunda Norveç'in arabuluculuğunda seçimlerin 2024'ün ilk yarısında yapılacağını duyurmuştu.Venezüella'da iktidar ile muhalefet arasında en son kasım 2022'de Meksika'nın ev sahipliğinde toplantı düzenlenmiş ancak çok az ilerleme sağlanmıştı.Venezüella Devlet Başkanı Maduro, 10 Ekim'deki açıklamasında muhalefet ile diyaloğu desteklediklerini ifade etmiş ancak ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiğinin altını çizmişti.
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ABD, Venezüella'nın petrol, doğalgaz ve altın sektörlerine yönelik bazı yaptırımları askıya aldı

02:57 19.10.2023
© Flickr / Joseph RemedorVenezüella bayrağı
Venezüella bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© Flickr / Joseph Remedor
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ABD yönetimi, Venezüella'da hükümetin muhalefet ile seçimlerin 2024'te yapılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından ülkenin petrol, doğalgaz ve altın sektörlerine yönelik uyguladığı bazı yaptırımları askıya aldı.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Venezüella Üniter Platformu ile Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun temsilcileri arasında seçim yol haritası anlaşmasının imzalanmasına yanıt olarak ve Venezüella halkının desteklenmesi amacıyla Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) bazı yaptırımları askıya almaya yönelik 4 genel lisans yayımladığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu genel lisanslarla Venezüella'da petrol ve doğalgaz sektörünü kapsayan işlemlere 6 aylık geçici izin verileceği ve Venezüella devletine ait altın madenciliği şirketi Minerven ile işlere müsaade edileceği aktarıldı.
Ayrıca açıklamada, belirli Venezüella devlet tahvillerinin yanı sıra Venezüella devletine ait petrol ve doğalgaz şirketi PDVSA tarafından ihraç edilen borç ve öz sermayeler üzerindeki ikincil ticaret yasağını kaldırmak için ilgili iki lisansta değişiklik yapıldığı, birincil Venezüella tahvil piyasasında ise işlem yasağının devam ettiği kaydedildi.

'Venezüella demokrasisini destekliyoruz'

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, konuya ilişkin açıklamasında, ABD'nin Üniter Platform ile Maduro'nun temsilcileri arasında seçim yol haritası anlaşmasının imzalanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Nelson, ABD'nin yaptırım politikasıyla tutarlı ve bu demokratik gelişmelere yanıt olarak, Hazine Bakanlığı'nın Venezüella'nın petrol ve gaz sektörü ile altın sektörünü içeren işlemlere izin veren ve ikincil piyasada ticaret yasağını kaldırmaya yönelik genel lisanslar yayımladığını kaydetti.
ABD Hazine Bakanlığı'nın, iktidar temsilcilerinin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde söz konusu kararını değiştirmeye veya iptal etmeye hazır olduğunu belirten Nelson, ABD'nin Venezüella'ya uyguladığı diğer tüm kısıtlamaların yürürlükte kalmaya devam edeceğini aktardı. Nelson, "Venezüella halkının yanındayız ve Venezüella demokrasisini destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Venezüella'da iktidar ve muhalefet seçimlerin 2024'te yapılması konusunda anlaşmıştı

Barbados Adası'nda bir araya gelen iktidar ve Venezüella Üniter Platformu temsilcileri, görüşmeler sonucunda Norveç'in arabuluculuğunda seçimlerin 2024'ün ilk yarısında yapılacağını duyurmuştu.
Venezüella'da iktidar ile muhalefet arasında en son kasım 2022'de Meksika'nın ev sahipliğinde toplantı düzenlenmiş ancak çok az ilerleme sağlanmıştı.
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, 10 Ekim'deki açıklamasında muhalefet ile diyaloğu desteklediklerini ifade etmiş ancak ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiğinin altını çizmişti.
Venezüella'ya ulaşan İran'a ait petrol tankerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
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ABD'den petrol krizine çözüm arayışı: Venezüella petrolü
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