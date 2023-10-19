https://sputniknews.com.tr/20231019/bakan-yardimcisindan-nato-uyeligi-mesaji-isvecteki-uygulamalar-su-gunlerde-buna-pek-musait-degil-1076517729.html

Bakan Yardımcısından NATO üyeliği mesajı: 'İsveç’teki uygulamalar şu günlerde buna pek müsait değil'

Bakan Yardımcısından NATO üyeliği mesajı: 'İsveç’teki uygulamalar şu günlerde buna pek müsait değil'

TBMM Dışişleri Komisyonu’na bilgilendirme yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, İsveç’in NATO üyeliği konusunda da bilgi verdi. Türkiye’nin mutabakat... 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T16:07+0300

2023-10-19T16:07+0300

2023-10-19T16:07+0300

türkiye

nato

nato üyeliği

isveç

türkiye

tbmm

tbmm başkanlığı

dışişleri bakanlığı

ahmet yıldız

dışişleri bakan yardımcısı ahmet yıldız

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TBMM Dışişleri Komisyonu uluslararası anlaşmaları görüşmek için bir araya geldi. Komisyon toplantısına katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da üyelere “Türk dış politikasının temel unsurları” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.Sunum kapsamında İsveç’in NATO üyeliği konusunda da bilgi veren Yıldız, Ankara’da 1 Ekim’de meydana gelen bombalı saldırıyı hatırlatarak “Ankara'da yaşanan terör eylemini hayata geçirenlerin Suriye’de eğitim aldıkları tespit edilmişti. Bu durum, terörizmin sınır aşan boyutuyla, bununla mücadelede işbirliği ve dayanışmanın önemi kadar, terör örgütleriyle çıkar temelli ilişkiye girmenin yanlışlığını da bir kez daha ortaya koydu” ifadelerini kullandı.İsveç ile imzalan mutabakatı da hatırlatan Yıldız “Biz, imzalanan mutabakatın arkasındayız. İsveç yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde aynen Finlandiya’da olduğu gibi gerekli onay süreci başlatılacaktır. Esasen NATO’nun genişlemesi konusundaki ilkemiz geçerlidir. Biz, NATO’nun Batı Balkanlara da ve uygun olan, kriterleri yerine getiren diğer müracaatçılara da açık olması gerektiğini savunuyoruz. Bu tavrımızı 1990 ’lı yıllarda net gösterdik, son derece ciddi ihtilaflarımızın olduğu ülkelerin dahi NATO’ya girmesini veto etmedik, hatta birçoğunu teşvik ettik. Aynı durumumuz geçerlidir ama maalesef, İsveç’te ki uygulamalarda şu günlerde buna pek müsait değil” dedi.

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nato, nato üyeliği, isveç, türkiye, tbmm, tbmm başkanlığı, dışişleri bakanlığı, ahmet yıldız, dışişleri bakan yardımcısı ahmet yıldız