https://sputniknews.com.tr/20231019/alman-basini-almanya-savunma-bakani-pistorius-israile-gitti-1076527952.html
Alman basını: Almanya Savunma Bakanı Pistorius İsrail'e gitti
Alman basını: Almanya Savunma Bakanı Pistorius İsrail'e gitti
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un askeri işbirliği müzakereleri için İsrail’e gittiği bildirildi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T22:13+0300
2023-10-19T22:13+0300
2023-10-19T22:13+0300
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almanya savunma bakanlığı
israil
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Alman ZDF televizyonunun haberine göre, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Lübnan'daki BM barış gücü misyonunda (UNIFIL) yer alan Alman Bundeswehr birliğini ziyaretinin ardından İsrail’e gitti.Haberde, “Savunma Bakanı Boris Pistorius, askeri işbirliği müzakereleri için İsrail'e gitti. SPD partisinin temsilcisi, yanındaki heyetle birlikte Tel Aviv'e indi ve mevkidaşı Yoav Galant ile görüşmeyi planlıyor" denildi.Ziyaretin İsrail ile bir dayanışma jesti olmasının amaçlandığına vurgu yapılan haberde, Pistorius’un İsrail'in tıbbi ekipman da dahil olmak üzere talep ettiği maddi desteğin teminini de görüşeceği kaydedildi.Önceki gün Bild gazetesi, Almanya'nın Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik olası bir operasyon için özel kuvvet birimlerini Kıbrıs'a konuşlandırdığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231019/bati-basini-urdun-kralinin-biden-ile-gorusmeyi-reddetmesi-orta-dogunun-kendisine-yeni-tokadi--1076501412.html
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Alman basını: Almanya Savunma Bakanı Pistorius İsrail'e gitti
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un askeri işbirliği müzakereleri için İsrail’e gittiği bildirildi.
Alman ZDF televizyonunun haberine göre, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Lübnan'daki BM barış gücü misyonunda (UNIFIL) yer alan Alman Bundeswehr birliğini ziyaretinin ardından İsrail’e gitti.
Haberde, “Savunma Bakanı Boris Pistorius, askeri işbirliği müzakereleri için İsrail'e gitti. SPD partisinin temsilcisi, yanındaki heyetle birlikte Tel Aviv'e indi ve mevkidaşı Yoav Galant ile görüşmeyi planlıyor" denildi.
Ziyaretin İsrail ile bir dayanışma jesti olmasının amaçlandığına vurgu yapılan haberde, Pistorius’un İsrail'in tıbbi ekipman da dahil olmak üzere talep ettiği maddi desteğin teminini de görüşeceği kaydedildi.
Önceki gün Bild gazetesi, Almanya'nın Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik olası bir operasyon için özel kuvvet birimlerini Kıbrıs'a konuşlandırdığını bildirmişti.