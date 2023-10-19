https://sputniknews.com.tr/20231019/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1076494308.html

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bodrum açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T08:20+0300

2023-10-19T08:20+0300

2023-10-19T08:20+0300

türkiye

deprem

ege denizi

bodrum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 07.25 sıralarında Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Muğla'nın Bodrum ilçesine 69.85 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

https://sputniknews.com.tr/20231019/prof-dr-ahmet-ercan-izmir-depremi-sonrasi-bolgeyi-isaret-etti-65-buyuklugunde-deprem-uyarisi-1076492204.html

türkiye

ege denizi

bodrum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son depremler, bodrum deprem, ege denizi deprem, afad son depremler