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https://sputniknews.com.tr/20231019/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1076494308.html
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bodrum açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 07.25 sıralarında Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Muğla'nın Bodrum ilçesine 69.85 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231019/prof-dr-ahmet-ercan-izmir-depremi-sonrasi-bolgeyi-isaret-etti-65-buyuklugunde-deprem-uyarisi-1076492204.html
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son depremler, bodrum deprem, ege denizi deprem, afad son depremler

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

08:20 19.10.2023
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© İHA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bodrum açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 07.25 sıralarında Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Muğla'nın Bodrum ilçesine 69.85 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir depremi sonrası bölgeyi işaret etti: 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı
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