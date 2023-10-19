https://sputniknews.com.tr/20231019/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1076494308.html
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bodrum açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T08:20+0300
2023-10-19T08:20+0300
2023-10-19T08:20+0300
türkiye
deprem
ege denizi
bodrum
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 07.25 sıralarında Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Muğla'nın Bodrum ilçesine 69.85 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231019/prof-dr-ahmet-ercan-izmir-depremi-sonrasi-bolgeyi-isaret-etti-65-buyuklugunde-deprem-uyarisi-1076492204.html
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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bodrum açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 07.25 sıralarında Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Muğla'nın Bodrum ilçesine 69.85 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.