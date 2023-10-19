https://sputniknews.com.tr/20231019/abdden-gonderilen-zirhli-araclar-israile-ulasti-1076519387.html

ABD'den gönderilen zırhlı araçlar İsrail'e ulaştı

ABD'den gönderilen zırhlı araçlar İsrail'e ulaştı

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından kullanılmak üzere ilk sevkiyatı Amerika Birleşik Devletleri'nden teslim aldı. 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T16:34+0300

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İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından kullanılmak üzere tahsis edilen zırhlı araçların ilk sevkiyatını taşıyan bir kargo uçağını Amerika Birleşik Devletleri'nden teslim aldı. Araçların, savaş sırasında hasar görenlerin yerine geçmek üzere İsrail'e transfer edildiği belirtildi.Bu teslimatın, İsrail Savunma Bakanlığı Üretim ve Tedarik Müdürlüğü ve ABD Tedarik Misyonu tarafından yürütülen ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin araç filosunu bir dizi operasyonel senaryoya yanıt verecek şekilde güçlendirmeyi amaçlayan büyük ölçekli bir tedarik operasyonunun parçası olduğu belirtildi.Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Tümgeneral Eyal Zamir, hem İsrail içinde hem de uluslararası alanda 100 milyon doların üzerinde tedarik siparişine onay verildiğini duyurdu.Bu tedarikin İsrail Savunma Kuvvetleri'nin özel ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak; zırhlı ambulanslar, operasyonel zırhlı araçlar, taktik kamyonlar ve makine mühendisliği ekipmanı dahil olmak üzere çok çeşitli özel araçları kapsadığı belirtildi.İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yüzlerce aracın orduya teslim edildiği belirtilirken yüzlercesinin de teslim edilmek üzere İsrail'e doğru yola çıkmış olduğu vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20231018/abdli-gazeteci-hersh-israil-ordusu-gazzede-hirosimaya-benzer-bir-sey-yapmak-istiyor-1076489410.html

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