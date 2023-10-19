https://sputniknews.com.tr/20231019/abdden-denizasiri-ulkelerdeki-vatandaslarina-uyari-1076532612.html

ABD'den denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarına uyarı

ABD'den denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarına uyarı

ABD, denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarına uyarıda bulundu, daha dikkatli olmalarını tavsiye etti. 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T20:45+0300

2023-10-19T20:45+0300

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abd

abd

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ABD, artan gerginlikler nedeniyle denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarına uyarı yaptı.Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde, dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerginlikler, ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik terör saldırıları, gösteriler veya şiddet eylemleri potansiyeli nedeniyle uyarıda bulunuldu.ABD vatandaşlarının daha dikkatli olmaları istenilen açıklamada, turistlerin yoğun bulunduğu bölgelerde tetikte olunması, yurt dışında acil bir durumda yerlerinin bulunmasını kolaylaştırmak için Akıllı Gezgin Kayıt Programı'na (STEP) kayıt olunması ve Dışişleri Bakanlığının bilgi ve uyarılarının takip edilmesi tavsiye edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230128/turkiye-disislerinden-abd-ve-avrupa-ulkeleri-icin-seyahat-uyarisi-1066311085.html

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