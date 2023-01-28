https://sputniknews.com.tr/20230128/turkiye-disislerinden-abd-ve-avrupa-ulkeleri-icin-seyahat-uyarisi-1066311085.html
Türkiye Dışişleri'nden ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı
Türkiye Dışişleri'nden ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı yayınlayarak, yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte saldırılar ile dini hoşgörüsüzlüğe... 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T23:08+0300
2023-01-28T23:08+0300
2023-01-28T23:13+0300
seyahat uyarısı
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yaşayan ve ABD'ye seyahat edecek Türk vatandaşlarının tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.Bakanlığın açıklamasında Tyre Nichols isimli bir kişinin ABD'nin Tennessee eyaletinin Memphis şehrinde polis şiddetine maruz kaldıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine ABD çapında protestolar gerçekleştirildiği hatırlatıldı.Son dönemde ABD genelinde yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte sözlü ve fiziksel saldırılar yaşandığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yaşanan protestolar uyarınca, ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşısında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ABD güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ABD'deki Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir. ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde, aşağıda irtibat bilgisi sunulan Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür."Avrupa ülkeleri için de uyarı geldiÖte yandan bakanlık, Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısında bulunduğu açıklamada şunları kaydetti."Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemlerde, keza terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda gösterilerinde artış meydana geldiği görülmektedir. Avrupa'da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin eriştiği tehlikeli boyutları yansıtan bu gelişmeler, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyeyi de açıkça ortaya koymaktadır."
https://sputniknews.com.tr/20230128/5-ulkeden-turkiyedeki-vatandaslarina-uyari-1066286606.html
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seyahat uyarısı, türkiye, abd, avrupa
seyahat uyarısı, türkiye, abd, avrupa
Türkiye Dışişleri'nden ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı
23:08 28.01.2023 (güncellendi: 23:13 28.01.2023) Abone ol
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı yayınlayarak, yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte saldırılar ile dini hoşgörüsüzlüğe dikkati çekti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yaşayan ve ABD'ye seyahat edecek Türk vatandaşlarının tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Bakanlığın açıklamasında Tyre Nichols isimli bir kişinin ABD'nin Tennessee eyaletinin Memphis şehrinde polis şiddetine maruz kaldıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine ABD çapında protestolar gerçekleştirildiği hatırlatıldı.
Son dönemde ABD genelinde yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte sözlü ve fiziksel saldırılar yaşandığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yaşanan protestolar uyarınca, ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşısında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ABD güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ABD'deki Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir. ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde, aşağıda irtibat bilgisi sunulan Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür."
Avrupa ülkeleri için de uyarı geldi
Öte yandan bakanlık, Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısında bulunduğu açıklamada şunları kaydetti.
"Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemlerde, keza terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda gösterilerinde artış meydana geldiği görülmektedir. Avrupa'da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin eriştiği tehlikeli boyutları yansıtan bu gelişmeler, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyeyi de açıkça ortaya koymaktadır."