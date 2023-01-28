5 ülkeden Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı
00:01 28.01.2023 (güncellendi: 00:45 28.01.2023)
© AATaksim, İstiklal Caddesi, insanlar, nüfus
© AA
İspanya, İtalya, Almanya, ABD ve Fransa, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına dönük uyarılar yayınladı.
İsveç, Danimarka ve Hollanda'daki Kuran yakma eylemlerin ardından İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, ABD ve Fransa, Türkiye'de yaşayan vatandaşları için uyarıda bulundu.
ABD'den uyarı
ABD'nin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Avrupa'da son zamanlarda yaşanan Kuran yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler.
ABD'den vatandaşlarına uyarı
ABD'den vatandaşlarına uyarı
Yayımlanan açıklamada şu uyarılar yer aldı:
Batılıların uğrak yeri olan yerlerde tetikte olun.
Kalabalıktan kaçının.
Düşük bir profil tutun.
Çevrenizden haberdar olun.
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Fransa Büyükelçiliği'nden 'azami dikkat' çağrısı
Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği'nden Türkiye'deki vatandaşlarına dönük yollanan e-postada ise şu ifadeler kullanıldı:
"ABD Konsolosluğu'nun 27 Ocak 2023'te yayımladığı güvenlik uyarısında hatırlatıldığı üzere, Türkiye'de terör saldırısı riski arttığından Türkiye'de ikamet eden ya da Türkiye'den geçmekte olan Fransızlar ibadet yerleri de dahil olmak üzere özellikle yabancı uyruklular tarafından ziyaret edildiği bilinen buluşma noktalarında azami dikkat göstermeye çağrılmaktadır."
January 27, 2023
Almanya Dışişleri Bakanlığı: Kur'an-ı Kerim'in yakılması Türkiye'de terör saldırıları riskini artırmıştır
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Kısa bir süre önce İsveç’te Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması Türkiye'de terör saldırıları riskini artırmıştır. Bu nedenle özellikle yoğun, kalabalık kamusal yerlerde bulunmaktan kaçınılmalı ve dini ibadet yerlerini ziyaret ederken dikkatli olunmalıdır" denildi.
❗️Wichtiger Hinweis für Deutsche in der Türkei❗️https://t.co/OrLXyieFmR pic.twitter.com/gkC9IJV1GV— AlmanyaBE (@AlmanyaBE) January 27, 2023
İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Avrupa'daki Kuran yakma olayları ve çeşitli ülkelerdeki ibadet yerlerinin yakınında birbirini izleyen terör eylemleri göz önüne alındığında, ibadet yerlerinin yakın çevresinden, kalabalıklardan ve turistlerin yoğun olduğu uğrak yerlerinden kaçınılması tavsiye edilir.
📣En vista de los incidentes de quema de coranes en Europa y de la sucesión de presuntos actos terroristas cerca de lugares de culto en diversos países, se recomienda evitar las inmediaciones de los sitios de culto, así como aglomeraciones y lugares muy frecuentados por turistas.— España en Turquía (@EmbEspTurquia) January 27, 2023
Benzer bir uyarı İtalya’nın Türkiye Büyükelçiliği’nden de geldi.
Aggiornamento di sicurezza ⚠️@ItalyMFA https://t.co/qfoWt0QT5l— Italy in 🇹🇷 (@ItalyinTurkey) January 27, 2023