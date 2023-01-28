https://sputniknews.com.tr/20230128/5-ulkeden-turkiyedeki-vatandaslarina-uyari-1066286606.html

5 ülkeden Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı

5 ülkeden Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı

İspanya, İtalya, Almanya, ABD ve Fransa, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına dönük uyarılar yayınladı. 28.01.2023, Sputnik Türkiye

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abd

dünya

türkiye

almanya

fransa

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İsveç, Danimarka ve Hollanda'daki Kuran yakma eylemlerin ardından İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, ABD ve Fransa, Türkiye'de yaşayan vatandaşları için uyarıda bulundu.ABD'den uyarıABD'nin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Yayımlanan açıklamada şu uyarılar yer aldı:Fransa Büyükelçiliği'nden 'azami dikkat' çağrısıFransa'nın Türkiye Büyükelçiliği'nden Türkiye'deki vatandaşlarına dönük yollanan e-postada ise şu ifadeler kullanıldı:Almanya Dışişleri Bakanlığı: Kur'an-ı Kerim'in yakılması Türkiye'de terör saldırıları riskini artırmıştırAlmanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Kısa bir süre önce İsveç’te Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması Türkiye'de terör saldırıları riskini artırmıştır. Bu nedenle özellikle yoğun, kalabalık kamusal yerlerde bulunmaktan kaçınılmalı ve dini ibadet yerlerini ziyaret ederken dikkatli olunmalıdır" denildi. İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Benzer bir uyarı İtalya’nın Türkiye Büyükelçiliği’nden de geldi.

almanya

fransa

ispanya

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