https://sputniknews.com.tr/20231018/uzmani-degerlendirdi-turkiyenin-israil-filistin-konusundaki-garantorluk-formulu-ne-anlama-geliyor-1076469163.html
Uzmanı değerlendirdi: Türkiye'nin İsrail-Filistin konusundaki garantörlük formülü ne anlama geliyor?
Uzmanı değerlendirdi: Türkiye'nin İsrail-Filistin konusundaki garantörlük formülü ne anlama geliyor?
Ankara, Filistin-İsrail gerginliğinin tarafları için garantörlük formülü önerisini ortaya attı. Aynı zamanda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a göre... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T12:54+0300
2023-10-18T12:54+0300
2023-10-18T12:54+0300
görüş
israil
filistin
türkiye
ortadoğu
hakan fidan
garantör ülkeler
gazze
ankara
tel aviv
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Bakan Fidan’a göre Türkiye, barış anlaşmasına varılması halinde Filistin'e garantör ülke olarak hareket etmeye hazır. Peki Ankara'nın bu teklifi uygulanabilir mi?Sputnik’e konuşan Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı siyaset bilimci Kirill Semenov, Türkiye'nin garantörlük formülü önerisinin fizibilitesini değerlendirmek için öncelikle taraflara sağlanan garantilerin sağlanmasına yönelik mekanizmaların açıklığa kavuşturulması gerektiğine inanıyor.Semenov, öneriyle ilgili değerlendirmesinde, “Filistin-İsrail'i gerilimindeki taraflar için Türkiye’nin ‘garantörlük sistemi oluşturma’ yönündeki önerisinin gerçekte ne ölçüde uygulanabilir olduğunu söylemek zor. Çünkü şu anda aynı güvenlik garantilerinin sağlanmasına yönelik mekanizmalar tam olarak belli değil” diye konuştu.Her halükarda İsrail'in Filistin sorununu çözebilecek askeri mekanizmalara sahip olduğunu hatırlatan uzman, “Filistin'in potansiyel garantörleri eğer Türkiye ve diğer Ortadoğu devletleri ise, İsrail'in barış anlaşması hükümlerini ihlal etmesi halinde Filistin'e askeri destek sağlama imkânına sahip olacaklar mı? Bence asıl soru bu” ifadelerini kullandı.Uzman, Türkiye'nin önerdiği garantörlük sisteminin ancak bu sistemin caydırıcı unsurlarla desteklenmesi halinde etkili olabileceğine inanırken, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
https://sputniknews.com.tr/20231017/hakan-fidan-acikladi-turkiyeden-israil-filistin-konusunda-garantorluk-formulu-onerisi-1076409575.html
israil
filistin
gazze
ankara
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moskova
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Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
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israil, filistin, türkiye, ortadoğu, hakan fidan, garantör ülkeler, gazze, ankara, tel aviv, moskova
israil, filistin, türkiye, ortadoğu, hakan fidan, garantör ülkeler, gazze, ankara, tel aviv, moskova
Uzmanı değerlendirdi: Türkiye'nin İsrail-Filistin konusundaki garantörlük formülü ne anlama geliyor?
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Özel
Ankara, Filistin-İsrail gerginliğinin tarafları için garantörlük formülü önerisini ortaya attı. Aynı zamanda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a göre özellikle Filistin tarafına garantör olacak ülkelerin Orta Doğu'ya ait olması gerekiyor.
Bakan Fidan’a göre Türkiye, barış anlaşmasına varılması halinde Filistin'e garantör ülke olarak hareket etmeye hazır. Peki Ankara'nın bu teklifi uygulanabilir mi?
Sputnik’e konuşan Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı siyaset bilimci Kirill Semenov, Türkiye'nin garantörlük formülü önerisinin fizibilitesini değerlendirmek için öncelikle taraflara sağlanan garantilerin sağlanmasına yönelik mekanizmaların açıklığa kavuşturulması gerektiğine inanıyor.
Semenov, öneriyle ilgili değerlendirmesinde, “Filistin-İsrail'i gerilimindeki taraflar için Türkiye’nin ‘garantörlük sistemi oluşturma’ yönündeki önerisinin gerçekte ne ölçüde uygulanabilir olduğunu söylemek zor. Çünkü şu anda aynı güvenlik garantilerinin sağlanmasına yönelik mekanizmalar tam olarak belli değil” diye konuştu.
Her halükarda İsrail'in Filistin sorununu çözebilecek askeri mekanizmalara sahip olduğunu hatırlatan uzman, “Filistin'in potansiyel garantörleri eğer Türkiye ve diğer Ortadoğu devletleri ise, İsrail'in barış anlaşması hükümlerini ihlal etmesi halinde Filistin'e askeri destek sağlama imkânına sahip olacaklar mı? Bence asıl soru bu” ifadelerini kullandı.
Uzman, Türkiye'nin önerdiği garantörlük sisteminin ancak bu sistemin caydırıcı unsurlarla desteklenmesi halinde etkili olabileceğine inanırken, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
“Eğer oluşturulan garantörlük formülü, bazılarının Filistin-İsrail anlaşmasının garantörü olduğunu, diğerlerinin ise olmadığını belirten sıradan bir beyanname ise, o zaman böyle bir girişimin istikrarsızlığı ortadadır. Basitçe söylemek gerekirse, eğer Filistin'e yanlızca sözde güvenlik garantileri verilirse hiçbir yere varılamaz. Ancak garantör ülkeler oraya asker gönderir ve güvenlik garantileri ile ilgili sorumluluklarını askeri varlıklarıyla desteklerse, böylece Filistinlilerin İsrail'den gelecek yeni saldırılara ve aslında İsraillilerin çatışmanın yeni bir tırmanışına karşı korunmasını garanti ederlerse, o zaman böyle bir formül şüphesiz etkili olacaktır.”