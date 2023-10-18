https://sputniknews.com.tr/20231018/uzmani-degerlendirdi-turkiyenin-israil-filistin-konusundaki-garantorluk-formulu-ne-anlama-geliyor-1076469163.html

Uzmanı değerlendirdi: Türkiye'nin İsrail-Filistin konusundaki garantörlük formülü ne anlama geliyor?

Uzmanı değerlendirdi: Türkiye'nin İsrail-Filistin konusundaki garantörlük formülü ne anlama geliyor?

Ankara, Filistin-İsrail gerginliğinin tarafları için garantörlük formülü önerisini ortaya attı. Aynı zamanda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a göre... 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T12:54+0300

2023-10-18T12:54+0300

2023-10-18T12:54+0300

görüş

israil

filistin

türkiye

ortadoğu

hakan fidan

garantör ülkeler

gazze

ankara

tel aviv

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0d/1076316245_0:0:2407:1355_1920x0_80_0_0_31f00aed80d6ba13b97fc11c731e9e28.jpg

Bakan Fidan’a göre Türkiye, barış anlaşmasına varılması halinde Filistin'e garantör ülke olarak hareket etmeye hazır. Peki Ankara'nın bu teklifi uygulanabilir mi?Sputnik’e konuşan Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı siyaset bilimci Kirill Semenov, Türkiye'nin garantörlük formülü önerisinin fizibilitesini değerlendirmek için öncelikle taraflara sağlanan garantilerin sağlanmasına yönelik mekanizmaların açıklığa kavuşturulması gerektiğine inanıyor.Semenov, öneriyle ilgili değerlendirmesinde, “Filistin-İsrail'i gerilimindeki taraflar için Türkiye’nin ‘garantörlük sistemi oluşturma’ yönündeki önerisinin gerçekte ne ölçüde uygulanabilir olduğunu söylemek zor. Çünkü şu anda aynı güvenlik garantilerinin sağlanmasına yönelik mekanizmalar tam olarak belli değil” diye konuştu.Her halükarda İsrail'in Filistin sorununu çözebilecek askeri mekanizmalara sahip olduğunu hatırlatan uzman, “Filistin'in potansiyel garantörleri eğer Türkiye ve diğer Ortadoğu devletleri ise, İsrail'in barış anlaşması hükümlerini ihlal etmesi halinde Filistin'e askeri destek sağlama imkânına sahip olacaklar mı? Bence asıl soru bu” ifadelerini kullandı.Uzman, Türkiye'nin önerdiği garantörlük sisteminin ancak bu sistemin caydırıcı unsurlarla desteklenmesi halinde etkili olabileceğine inanırken, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

https://sputniknews.com.tr/20231017/hakan-fidan-acikladi-turkiyeden-israil-filistin-konusunda-garantorluk-formulu-onerisi-1076409575.html

israil

filistin

gazze

ankara

tel aviv

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

israil, filistin, türkiye, ortadoğu, hakan fidan, garantör ülkeler, gazze, ankara, tel aviv, moskova