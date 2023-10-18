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Hamas: Hizbullah, İsrail'e karşı büyük bir savaşa hazırlanıyor
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TBMM’de gündem: İsrail’in hastane saldırısına tepki
TBMM’de gündem: İsrail’in hastane saldırısına tepki
İsrail’in Gazze’de hastane saldırısı sonrasında 500 sivilin hayatını kaybetmesi TBMM’de birinci gündem maddesi oldu. Milletvekilleri basın toplantıları ve... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T14:34+0300
2023-10-18T14:39+0300
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İsrail’in Gazze’de hastaneyi hedef alan saldırısını 6 parti grubunun ortak bildirisi ile kınayan TBMM’de, milletvekillerinin de öncelikli gündemi İsrail’in eylemleri oldu.Saldırı sonrasında TBMM’deki bütün parti gruplarının imzasıyla yayımlanan bildiri doğrultusunda, Filistin ve İsrail'deki gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı. Bildiride "Gazze de Al Ahli ve Al Mamedani Hastanelerinin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.Bazı milletvekilleri saldırıya şu tepkileri gösterdi:DSP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Önder Aksakal: İnsanlık tarihinin en utanç verici günlerinden birini yaşıyoruz. Esasen 75 yıl önce bölgenin yüzde 90’ına sahip bir halkın bugün neredeyse yüzde 10’una sığınmaya mahkum edildiği bir ortamda, işgali bir adım daha ileri taşıyarak Filistin halkını tümden sürüp çıkarma ve yok etme strateji hayata geçirilmeye çalışılıyor. Küresel emperyalizm ABD öncülüğünde dünyanın tümüne hakim olma planının bir parçası olan Büyük Ortadoğu Projesinin adım adım hayata geçirmeye devam ediyor.AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey: İşgalci İsrail’in Gazze’de hastane bombalaması bir katliamdır! Uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan bu saldırıları asla kabul etmiyoruz ve en şiddetli şekilde bir kez daha kınıyoruz.AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin: İsrail tüm dünyanın gözleri önünde Gazze’de kadın, çocuk, yaşlı demeden masum insanları vahşice katlediyor. Sivilleri hedef alan, uluslararası hukuku hiçe sayan, bu saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu ağır vahşetin ateşini söndürmeye tüm insanlığı davet ediyoruz.AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan: İşgalci İsrail’in Gazze’de hastane bombalaması bir katliamdır! Tarih bu zulmü reva görenleri asla unutmayacaktır! Sivil Gazze halkının yaşam hakkına kast edecek kadar gözü dönüp hastane bombalayacak kadar zalimleşenlerin daima karşısındayız. Lanetliyoruz.CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürel: İsrail ile ticari ilişkiler sınırlandırılmalı. Ben daha önce İsrail ile ticari anlaşmalara yönelik daha önce çok sayıda soru önergesi verdim. Dönemin Dışişleri Bakanı ‘Siyasi ilişkimizin daraldığı noktada, ticari ilişkimiz neden daralmıyor’ diye sordum. Bana ‘Ticari ilişkiler ayrı siyasi ilişkiler ayrı’ dedi. Özellikle bulunduğu bölgelerde silaha yatırım yapan ve insanların yaşamlarını tehdit eden ülkeler ile bizim ticari ilişkilerimizin daha sınırlayıcı olması gerekiyor.Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt: Son 50 yılın en büyük soykırımlarından birini yaşadık. İsrail ve Yahudi toplumu yıllar boyu faşist Hitler’in yapmış olduğu soykırım nedeni ile hep mağduru oynadı. Ve İnsanlık Hitler’in soykırımını lanetledi. Her daim Yahudilere uygulanan soykırım gündemde yerini aldı. Fakat yıllar sonra gelinen noktada bu sefer soykırımın yeri İsrail soykırımı yapan da maalesef Yahudiler oldu. Yani kendilerine yapılan zulmün kat ve kat daha ağırını Yahudiler gerçekleştirildi. Hastane bombalanarak çocuklar, yaşlılar, acımasızca katledildi. İsrail’in gerçekleştirdiği bu vahşi eylemi şiddetle kınıyoruz.
https://sputniknews.com.tr/20231018/rusya-gazzedeki-hastaneye-yapilan-saldiriyi-insanlik-disi-olarak-niteledi-1076456899.html
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filistin son dakika,netanyahu israil son dakika,israil başbakanı,gazze son durum,israil hastane bombaladı,hastane bombalandı,israil hastane saldırısı
filistin son dakika,netanyahu israil son dakika,israil başbakanı,gazze son durum,israil hastane bombaladı,hastane bombalandı,israil hastane saldırısı

TBMM’de gündem: İsrail’in hastane saldırısına tepki

14:34 18.10.2023 (güncellendi: 14:39 18.10.2023)
© AAGazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırı
Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
© AA
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Özel
İsrail’in Gazze’de hastane saldırısı sonrasında 500 sivilin hayatını kaybetmesi TBMM’de birinci gündem maddesi oldu. Milletvekilleri basın toplantıları ve açıklamalarında ilk olarak saldırıya tepki gösterdi.
İsrail’in Gazze’de hastaneyi hedef alan saldırısını 6 parti grubunun ortak bildirisi ile kınayan TBMM’de, milletvekillerinin de öncelikli gündemi İsrail’in eylemleri oldu.
Saldırı sonrasında TBMM’deki bütün parti gruplarının imzasıyla yayımlanan bildiri doğrultusunda, Filistin ve İsrail'deki gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı. Bildiride "Gazze de Al Ahli ve Al Mamedani Hastanelerinin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.
Bazı milletvekilleri saldırıya şu tepkileri gösterdi:
DSP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Önder Aksakal: İnsanlık tarihinin en utanç verici günlerinden birini yaşıyoruz. Esasen 75 yıl önce bölgenin yüzde 90’ına sahip bir halkın bugün neredeyse yüzde 10’una sığınmaya mahkum edildiği bir ortamda, işgali bir adım daha ileri taşıyarak Filistin halkını tümden sürüp çıkarma ve yok etme strateji hayata geçirilmeye çalışılıyor. Küresel emperyalizm ABD öncülüğünde dünyanın tümüne hakim olma planının bir parçası olan Büyük Ortadoğu Projesinin adım adım hayata geçirmeye devam ediyor.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey: İşgalci İsrail’in Gazze’de hastane bombalaması bir katliamdır! Uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan bu saldırıları asla kabul etmiyoruz ve en şiddetli şekilde bir kez daha kınıyoruz.
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin: İsrail tüm dünyanın gözleri önünde Gazze’de kadın, çocuk, yaşlı demeden masum insanları vahşice katlediyor. Sivilleri hedef alan, uluslararası hukuku hiçe sayan, bu saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu ağır vahşetin ateşini söndürmeye tüm insanlığı davet ediyoruz.
AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan: İşgalci İsrail’in Gazze’de hastane bombalaması bir katliamdır! Tarih bu zulmü reva görenleri asla unutmayacaktır! Sivil Gazze halkının yaşam hakkına kast edecek kadar gözü dönüp hastane bombalayacak kadar zalimleşenlerin daima karşısındayız. Lanetliyoruz.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürel: İsrail ile ticari ilişkiler sınırlandırılmalı. Ben daha önce İsrail ile ticari anlaşmalara yönelik daha önce çok sayıda soru önergesi verdim. Dönemin Dışişleri Bakanı ‘Siyasi ilişkimizin daraldığı noktada, ticari ilişkimiz neden daralmıyor’ diye sordum. Bana ‘Ticari ilişkiler ayrı siyasi ilişkiler ayrı’ dedi. Özellikle bulunduğu bölgelerde silaha yatırım yapan ve insanların yaşamlarını tehdit eden ülkeler ile bizim ticari ilişkilerimizin daha sınırlayıcı olması gerekiyor.
Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt: Son 50 yılın en büyük soykırımlarından birini yaşadık. İsrail ve Yahudi toplumu yıllar boyu faşist Hitler’in yapmış olduğu soykırım nedeni ile hep mağduru oynadı. Ve İnsanlık Hitler’in soykırımını lanetledi. Her daim Yahudilere uygulanan soykırım gündemde yerini aldı. Fakat yıllar sonra gelinen noktada bu sefer soykırımın yeri İsrail soykırımı yapan da maalesef Yahudiler oldu. Yani kendilerine yapılan zulmün kat ve kat daha ağırını Yahudiler gerçekleştirildi. Hastane bombalanarak çocuklar, yaşlılar, acımasızca katledildi. İsrail’in gerçekleştirdiği bu vahşi eylemi şiddetle kınıyoruz.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
DÜNYA
Rusya, Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıyı ‘insanlık dışı’ olarak niteledi
14:22
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