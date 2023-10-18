https://sputniknews.com.tr/20231018/rus-hava-savunma-gucleri-28-ukrayna-insansiz-hava-aracini-engelledi-1076461576.html

Rus hava savunma güçleri 28 Ukrayna insansız hava aracını engelledi

Rus hava savunma güçleri 28 Ukrayna insansız hava aracını engelledi

Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin Rusya toprakları üzerinde 28 Ukrayna insansız hava aracını engellediğini bildirdi. 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T17:02+0300

2023-10-18T17:02+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

rus ordusu

drone

iha

insansız hava aracı (iha)

elektronik harp sistemi

kursk

belgorod

roman starovoyt

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Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından 18 Ekim'de yapılan açıklamada Kiev'in uçak tipi insansız hava araçlarıyla Rus tesislerine yönelik gece saldırı girişiminin bertaraf edildiği bildirildi.Yayımlanan mesajda, "Belgorod ve Kursk bölgeleri ile Karadeniz suları üzerinde görev yapan hava savunma sistemleri, Ukrayna'ya ait 28 insansız hava aracını etkisiz hale getirildi" denildi.Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt'in şu açıklamayı yaptı: "Kursk bölgesinde 10 İHA etkisiz hale getirildi: 6 İHA düşürüldü ve 4 elektronik harp sistemi araçlarıyla bertaraf edildi."Kursk valisi ayrıca açıklamasında, hiçbir kayıp ve yıkım olmadığını belirterek askerlere teşekkür etti. Vali ayrıca bölge sakinlerine İHA enkazı bulmaları halinde yaklaşmamaları çağrısında bulunarak, "İHA'ların genellikle kendi kendini imha etme zamanlayıcıları vardır, sadece istihkamcılar onları etkisiz hale getirebilir" uyarısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230830/rusya-savunma-bakanligi-pskov-bolgesindeki-havalimanina-duzenlenen-drone-saldirisini-puskurttu-1075036763.html

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ukrayna, rus ordusu, drone, iha, insansız hava aracı (iha), elektronik harp sistemi, kursk, belgorod, roman starovoyt