https://sputniknews.com.tr/20231018/rus-hava-savunma-gucleri-28-ukrayna-insansiz-hava-aracini-engelledi-1076461576.html
Rus hava savunma güçleri 28 Ukrayna insansız hava aracını engelledi
Rus hava savunma güçleri 28 Ukrayna insansız hava aracını engelledi
Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin Rusya toprakları üzerinde 28 Ukrayna insansız hava aracını engellediğini bildirdi. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T17:02+0300
2023-10-18T17:02+0300
2023-10-18T17:02+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rus ordusu
drone
iha
insansız hava aracı (iha)
elektronik harp sistemi
kursk
belgorod
roman starovoyt
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Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından 18 Ekim'de yapılan açıklamada Kiev'in uçak tipi insansız hava araçlarıyla Rus tesislerine yönelik gece saldırı girişiminin bertaraf edildiği bildirildi.Yayımlanan mesajda, "Belgorod ve Kursk bölgeleri ile Karadeniz suları üzerinde görev yapan hava savunma sistemleri, Ukrayna'ya ait 28 insansız hava aracını etkisiz hale getirildi" denildi.Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt'in şu açıklamayı yaptı: "Kursk bölgesinde 10 İHA etkisiz hale getirildi: 6 İHA düşürüldü ve 4 elektronik harp sistemi araçlarıyla bertaraf edildi."Kursk valisi ayrıca açıklamasında, hiçbir kayıp ve yıkım olmadığını belirterek askerlere teşekkür etti. Vali ayrıca bölge sakinlerine İHA enkazı bulmaları halinde yaklaşmamaları çağrısında bulunarak, "İHA'ların genellikle kendi kendini imha etme zamanlayıcıları vardır, sadece istihkamcılar onları etkisiz hale getirebilir" uyarısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230830/rusya-savunma-bakanligi-pskov-bolgesindeki-havalimanina-duzenlenen-drone-saldirisini-puskurttu-1075036763.html
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ukrayna, rus ordusu, drone, iha, insansız hava aracı (iha), elektronik harp sistemi, kursk, belgorod, roman starovoyt
ukrayna, rus ordusu, drone, iha, insansız hava aracı (iha), elektronik harp sistemi, kursk, belgorod, roman starovoyt
Rus hava savunma güçleri 28 Ukrayna insansız hava aracını engelledi
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Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin Rusya toprakları üzerinde 28 Ukrayna insansız hava aracını engellediğini bildirdi.
Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından 18 Ekim'de yapılan açıklamada Kiev'in uçak tipi insansız hava araçlarıyla Rus tesislerine yönelik gece saldırı girişiminin bertaraf edildiği bildirildi.
Yayımlanan mesajda, "Belgorod ve Kursk bölgeleri ile Karadeniz suları üzerinde görev yapan hava savunma sistemleri, Ukrayna'ya ait 28 insansız hava aracını etkisiz hale getirildi" denildi.
Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt'in şu açıklamayı yaptı: "Kursk bölgesinde 10 İHA etkisiz hale getirildi: 6 İHA düşürüldü ve 4 elektronik harp sistemi araçlarıyla bertaraf edildi."
Kursk valisi ayrıca açıklamasında, hiçbir kayıp ve yıkım olmadığını belirterek askerlere teşekkür etti. Vali ayrıca bölge sakinlerine İHA enkazı bulmaları halinde yaklaşmamaları çağrısında bulunarak, "İHA'ların genellikle kendi kendini imha etme zamanlayıcıları vardır, sadece istihkamcılar onları etkisiz hale getirebilir" uyarısında bulundu.