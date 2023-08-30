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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230830/rusya-savunma-bakanligi-pskov-bolgesindeki-havalimanina-duzenlenen-drone-saldirisini-puskurttu-1075036763.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Pskov bölgesindeki havalimanına düzenlenen drone saldırısını püskürttü
Rusya Savunma Bakanlığı, Pskov bölgesindeki havalimanına düzenlenen drone saldırısını püskürttü
Pskov Bölgesi Valisi Mikhail Vedernikov Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Pskov Havalimanı'na gece boyu süren drone saldırısını püskürttüğünü belirtti. Rusya... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T06:47+0300
2023-08-30T08:26+0300
ukrayna krizi
rusya
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Pskov Bölgesi Valisi Mikhail Vedernikov, Pskov Havalimanı'na gerçekleştirilen drone saldırısına ilişkin Telegram hesabından açıklamalarda bulundu. Vedernikov saldırının başladığı andan itibaren bizzat olay yerinde olduğunu ifade ederek, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından saldırının püskürtüldüğünü söyledi. İlk gelen bilgileri paylaşan Vedernikov, herhangi bir can kaybının meydana gelmediği ve yıkımın boyutunun açıklığa kavuşturulacağını açıklamalarına ekledi. Bölge valisi ayrıca, havalimanındaki hasarın tespit edilebilmesi için tüm uçuşların en az perşembe gününe kadar durdurulduğunu belirtti. Olay yerine gelen ekipler tesiste yangın çıktığını belirtti ancak alevlerin yayılma tehlikesi bulunmuyor. Nakliye uçağı alev aldıRusya Acil Durumlar Bakanlığı Ana Bölge Müdürlüğü ise Pskov kentinde bir IL-76 askeri nakliye uçağının alev aldığını açıkladı. Yetkililer, yangının söndürülmesi için 21 ünite ekipman ve 65 kişinin görev aldığını da sözlerine ekledi.İnsansız Hava Araçlarıyla düzenlenen saldırılar püskürtüldüRus savunması tarafından Ukrayna'nın Karadeniz'de uçak tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişimi de engellendi. Ayrıca gecede yaklaşık 01.45’te Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Bryansk bölgesinde 3 ve Oryol bölgesinde 1 Ukrayna’dan gelen İHA imha edildi. Bryansk ve Oryol bölgesi yetkilileri tarafından can kaybı olmadığını bildirildi. Oryol Bölge Valisi'nin açıklamasına göre, bölgede Ukrayna’nın 2 İHA’sı imha edildi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 02.00’de Kaluga Bölgesi'nde 1 İHA imha edildi. Gece 03.10’da Kırım’daki Sivastopol Valisi Mikhail Razvojayev, Sivastopol bölgesinde İnsansız Hava Araçlarıyla düzenlenen saldırının püskürtüldüğünü duyurdu.Ukrayna'nın bir İHA’sı da gece saatlerinde Ryazan bölgesinde imha edildi.Geçici olarak uçuşlar sınırlandırıldıAyrıca çarşamba günü sabah erken saatlerde Moskova’daki Vnukovo, Şeremetyevo, Domodedovo, Jukovskiy havalimanlarında güvenlik önlemleri açısından geçici olarak uçuş sınırlamalar yapıldı. Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, 11 yolcu uçuşunun alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini, şu an havalimanlarının normal şekilde çalıştığını bildirdi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Moskova saatiyle 4.00 civarında, Kiev rejiminin Rusya'daki tesislere uçak tipi İHA'lar ile terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. Ukrayna'ya ait 4 askeri bot imha edildiRusya Karadeniz Filosu'nun deniz havacılık uçağı Karadeniz'de, toplam 50 kişiye kadar Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri'nin iniş gruplarını taşıyan 4 yüksek hızlı askeri botu imha etti.
https://sputniknews.com.tr/20230804/rusya-savunma-bakanligi-kirim-ustunde-13-ukrayna-droneu-dusuruldu-1074365559.html
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Rusya Savunma Bakanlığı, Pskov bölgesindeki havalimanına düzenlenen drone saldırısını püskürttü

06:47 30.08.2023 (güncellendi: 08:26 30.08.2023)
© SputnikDrone saldırısı
Drone saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
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Pskov Bölgesi Valisi Mikhail Vedernikov Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Pskov Havalimanı'na gece boyu süren drone saldırısını püskürttüğünü belirtti. Rusya Karadeniz Filosu'nun deniz havacılık uçağı Karadeniz'de, toplam 50 kişiye kadar Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri'nin iniş gruplarını taşıyan 4 yüksek hızlı askeri botu imha etti.
Pskov Bölgesi Valisi Mikhail Vedernikov, Pskov Havalimanı'na gerçekleştirilen drone saldırısına ilişkin Telegram hesabından açıklamalarda bulundu.
Vedernikov saldırının başladığı andan itibaren bizzat olay yerinde olduğunu ifade ederek, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından saldırının püskürtüldüğünü söyledi.
İlk gelen bilgileri paylaşan Vedernikov, herhangi bir can kaybının meydana gelmediği ve yıkımın boyutunun açıklığa kavuşturulacağını açıklamalarına ekledi.
Bölge valisi ayrıca, havalimanındaki hasarın tespit edilebilmesi için tüm uçuşların en az perşembe gününe kadar durdurulduğunu belirtti. Olay yerine gelen ekipler tesiste yangın çıktığını belirtti ancak alevlerin yayılma tehlikesi bulunmuyor.

Nakliye uçağı alev aldı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Ana Bölge Müdürlüğü ise Pskov kentinde bir IL-76 askeri nakliye uçağının alev aldığını açıkladı. Yetkililer, yangının söndürülmesi için 21 ünite ekipman ve 65 kişinin görev aldığını da sözlerine ekledi.

İnsansız Hava Araçlarıyla düzenlenen saldırılar püskürtüldü

Rus savunması tarafından Ukrayna'nın Karadeniz'de uçak tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişimi de engellendi. Ayrıca gecede yaklaşık 01.45’te Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Bryansk bölgesinde 3 ve Oryol bölgesinde 1 Ukrayna’dan gelen İHA imha edildi.
Bryansk ve Oryol bölgesi yetkilileri tarafından can kaybı olmadığını bildirildi. Oryol Bölge Valisi'nin açıklamasına göre, bölgede Ukrayna’nın 2 İHA’sı imha edildi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 02.00’de Kaluga Bölgesi'nde 1 İHA imha edildi.
Gece 03.10’da Kırım’daki Sivastopol Valisi Mikhail Razvojayev, Sivastopol bölgesinde İnsansız Hava Araçlarıyla düzenlenen saldırının püskürtüldüğünü duyurdu.
Ukrayna'nın bir İHA’sı da gece saatlerinde Ryazan bölgesinde imha edildi.

Geçici olarak uçuşlar sınırlandırıldı

Ayrıca çarşamba günü sabah erken saatlerde Moskova’daki Vnukovo, Şeremetyevo, Domodedovo, Jukovskiy havalimanlarında güvenlik önlemleri açısından geçici olarak uçuş sınırlamalar yapıldı. Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, 11 yolcu uçuşunun alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini, şu an havalimanlarının normal şekilde çalıştığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Moskova saatiyle 4.00 civarında, Kiev rejiminin Rusya'daki tesislere uçak tipi İHA'lar ile terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi.

Ukrayna'ya ait 4 askeri bot imha edildi

Rusya Karadeniz Filosu'nun deniz havacılık uçağı Karadeniz'de, toplam 50 kişiye kadar Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri'nin iniş gruplarını taşıyan 4 yüksek hızlı askeri botu imha etti.
Kırım - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım üstünde 13 Ukrayna drone'u düşürüldü
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