Rusya Savunma Bakanlığı, Pskov bölgesindeki havalimanına düzenlenen drone saldırısını püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı, Pskov bölgesindeki havalimanına düzenlenen drone saldırısını püskürttü

Pskov Bölgesi Valisi Mikhail Vedernikov Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Pskov Havalimanı'na gece boyu süren drone saldırısını püskürttüğünü belirtti. Rusya... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

Pskov Bölgesi Valisi Mikhail Vedernikov, Pskov Havalimanı'na gerçekleştirilen drone saldırısına ilişkin Telegram hesabından açıklamalarda bulundu. Vedernikov saldırının başladığı andan itibaren bizzat olay yerinde olduğunu ifade ederek, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından saldırının püskürtüldüğünü söyledi. İlk gelen bilgileri paylaşan Vedernikov, herhangi bir can kaybının meydana gelmediği ve yıkımın boyutunun açıklığa kavuşturulacağını açıklamalarına ekledi. Bölge valisi ayrıca, havalimanındaki hasarın tespit edilebilmesi için tüm uçuşların en az perşembe gününe kadar durdurulduğunu belirtti. Olay yerine gelen ekipler tesiste yangın çıktığını belirtti ancak alevlerin yayılma tehlikesi bulunmuyor. Nakliye uçağı alev aldıRusya Acil Durumlar Bakanlığı Ana Bölge Müdürlüğü ise Pskov kentinde bir IL-76 askeri nakliye uçağının alev aldığını açıkladı. Yetkililer, yangının söndürülmesi için 21 ünite ekipman ve 65 kişinin görev aldığını da sözlerine ekledi.İnsansız Hava Araçlarıyla düzenlenen saldırılar püskürtüldüRus savunması tarafından Ukrayna'nın Karadeniz'de uçak tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişimi de engellendi. Ayrıca gecede yaklaşık 01.45’te Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Bryansk bölgesinde 3 ve Oryol bölgesinde 1 Ukrayna’dan gelen İHA imha edildi. Bryansk ve Oryol bölgesi yetkilileri tarafından can kaybı olmadığını bildirildi. Oryol Bölge Valisi'nin açıklamasına göre, bölgede Ukrayna’nın 2 İHA’sı imha edildi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 02.00’de Kaluga Bölgesi'nde 1 İHA imha edildi. Gece 03.10’da Kırım’daki Sivastopol Valisi Mikhail Razvojayev, Sivastopol bölgesinde İnsansız Hava Araçlarıyla düzenlenen saldırının püskürtüldüğünü duyurdu.Ukrayna'nın bir İHA’sı da gece saatlerinde Ryazan bölgesinde imha edildi.Geçici olarak uçuşlar sınırlandırıldıAyrıca çarşamba günü sabah erken saatlerde Moskova’daki Vnukovo, Şeremetyevo, Domodedovo, Jukovskiy havalimanlarında güvenlik önlemleri açısından geçici olarak uçuş sınırlamalar yapıldı. Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, 11 yolcu uçuşunun alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini, şu an havalimanlarının normal şekilde çalıştığını bildirdi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Moskova saatiyle 4.00 civarında, Kiev rejiminin Rusya'daki tesislere uçak tipi İHA'lar ile terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. Ukrayna'ya ait 4 askeri bot imha edildiRusya Karadeniz Filosu'nun deniz havacılık uçağı Karadeniz'de, toplam 50 kişiye kadar Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri'nin iniş gruplarını taşıyan 4 yüksek hızlı askeri botu imha etti.

