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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230804/rusya-savunma-bakanligi-kirim-ustunde-13-ukrayna-droneu-dusuruldu-1074365559.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım üstünde 13 Ukrayna drone'u düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım üstünde 13 Ukrayna drone'u düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım üstünde 13 drone’un düşürüldüğünü duyurdu. Söz konusu saldırı girişiminin ardından Ukrayna tarafının bulunduğu kaydedildi. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T12:20+0300
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ukrayna krizi
rusya
kırım
drone
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, gece saatlerinde Kırım üstünde uçak tipi 13 drone’un düşürüldüğünü kaydetti.Drone’lardan 10’unun hava savunma sistemleriyle düşürüldüğü, 3’ününse elektronik harp sistemleri ile düşürüldükleri kaydedildi.Yetkililer, düşürülen drone’ların parçaları yüzünden kimsenin ölmediğini ya da yaralanmadığını ve bir tahribat da oluşmadığını söyledi.
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rusya, kırım, drone
rusya, kırım, drone

Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım üstünde 13 Ukrayna drone'u düşürüldü

12:20 04.08.2023 (güncellendi: 12:22 04.08.2023)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinKırım
Kırım - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım üstünde 13 drone’un düşürüldüğünü duyurdu. Söz konusu saldırı girişiminin ardından Ukrayna tarafının bulunduğu kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, gece saatlerinde Kırım üstünde uçak tipi 13 drone’un düşürüldüğünü kaydetti.
Drone’lardan 10’unun hava savunma sistemleriyle düşürüldüğü, 3’ününse elektronik harp sistemleri ile düşürüldükleri kaydedildi.
Yetkililer, düşürülen drone’ların parçaları yüzünden kimsenin ölmediğini ya da yaralanmadığını ve bir tahribat da oluşmadığını söyledi.
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