https://sputniknews.com.tr/20230804/rusya-savunma-bakanligi-kirim-ustunde-13-ukrayna-droneu-dusuruldu-1074365559.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım üstünde 13 Ukrayna drone'u düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım üstünde 13 Ukrayna drone'u düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım üstünde 13 drone’un düşürüldüğünü duyurdu. Söz konusu saldırı girişiminin ardından Ukrayna tarafının bulunduğu kaydedildi. 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T12:20+0300

2023-08-04T12:20+0300

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ukrayna krizi

rusya

kırım

drone

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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, gece saatlerinde Kırım üstünde uçak tipi 13 drone’un düşürüldüğünü kaydetti.Drone’lardan 10’unun hava savunma sistemleriyle düşürüldüğü, 3’ününse elektronik harp sistemleri ile düşürüldükleri kaydedildi.Yetkililer, düşürülen drone’ların parçaları yüzünden kimsenin ölmediğini ya da yaralanmadığını ve bir tahribat da oluşmadığını söyledi.

rusya

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rusya, kırım, drone