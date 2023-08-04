https://sputniknews.com.tr/20230804/rusya-savunma-bakanligi-kirim-ustunde-13-ukrayna-droneu-dusuruldu-1074365559.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım üstünde 13 Ukrayna drone'u düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım üstünde 13 Ukrayna drone'u düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım üstünde 13 drone’un düşürüldüğünü duyurdu. Söz konusu saldırı girişiminin ardından Ukrayna tarafının bulunduğu kaydedildi. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T12:20+0300
2023-08-04T12:20+0300
2023-08-04T12:22+0300
ukrayna krizi
rusya
kırım
drone
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, gece saatlerinde Kırım üstünde uçak tipi 13 drone’un düşürüldüğünü kaydetti.Drone’lardan 10’unun hava savunma sistemleriyle düşürüldüğü, 3’ününse elektronik harp sistemleri ile düşürüldükleri kaydedildi.Yetkililer, düşürülen drone’ların parçaları yüzünden kimsenin ölmediğini ya da yaralanmadığını ve bir tahribat da oluşmadığını söyledi.
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rusya, kırım, drone
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım üstünde 13 Ukrayna drone'u düşürüldü
12:20 04.08.2023 (güncellendi: 12:22 04.08.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım üstünde 13 drone’un düşürüldüğünü duyurdu. Söz konusu saldırı girişiminin ardından Ukrayna tarafının bulunduğu kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, gece saatlerinde Kırım üstünde uçak tipi 13 drone’un düşürüldüğünü kaydetti.
Drone’lardan 10’unun hava savunma sistemleriyle düşürüldüğü, 3’ününse elektronik harp sistemleri ile düşürüldükleri kaydedildi.
Yetkililer, düşürülen drone’ların parçaları yüzünden kimsenin ölmediğini ya da yaralanmadığını ve bir tahribat da oluşmadığını söyledi.