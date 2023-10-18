https://sputniknews.com.tr/20231018/rus-filosu-ukraynanin-hava-saldirisini-puskurttu-1076482640.html
Rus filosu Ukrayna’nın hava saldırısını püskürttü
Rus filosu Ukrayna’nın hava saldırısını püskürttü
Sivastopol Valisi Razvojaev, şehre yönelik hava saldırısının Rus Karadeniz Filosu tarafından püskürtüldüğünü belirtti. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T18:21+0300
2023-10-18T18:21+0300
2023-10-18T18:28+0300
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Kırım Yarımadası’nın güneyindeki Sivastopol şehrinin Valisi Mihail Razvojayev, Rus Karadeniz Filosu’nun şehrin Suharnaya Balka bölgesinde hava hedeflerini vurduğunu bildirdi.Tüm servislerin ’hazır ol’ durumuna getirildiğini belirten Vali, Saharnaya Golovka bölgesinde dumanların yükseldiğini, olay yerine kurtarma ekiplerinin gönderildiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231018/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-16-saldirisi-puskurtuldu-1076478789.html
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son dakika, ukrayna krizi, hava saldırısı, rus filosu
son dakika, ukrayna krizi, hava saldırısı, rus filosu
Rus filosu Ukrayna’nın hava saldırısını püskürttü
18:21 18.10.2023 (güncellendi: 18:28 18.10.2023) Abone ol
Sivastopol Valisi Razvojaev, şehre yönelik hava saldırısının Rus Karadeniz Filosu tarafından püskürtüldüğünü belirtti.
Kırım Yarımadası’nın güneyindeki Sivastopol şehrinin Valisi Mihail Razvojayev, Rus Karadeniz Filosu’nun şehrin Suharnaya Balka bölgesinde hava hedeflerini vurduğunu bildirdi.
Tüm servislerin ’hazır ol’ durumuna getirildiğini belirten Vali, Saharnaya Golovka bölgesinde dumanların yükseldiğini, olay yerine kurtarma ekiplerinin gönderildiğini kaydetti.