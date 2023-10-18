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RTÜK Başkanlığı'na Ebubekir Şahin yeniden seçildi
RTÜK Başkanlığı'na Ebubekir Şahin yeniden seçildi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T13:17+0300
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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
ebubekir şahin
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RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bugün başkanlık seçimi için yapılan Üst Kurul toplantısını Başkanvekili Orhan Karadaş yönetti.Yapılan oylamada Ebubekir Şahin, yeniden RTÜK Başkanlığına seçildi, Orhan Karadaş da yeniden Başkanvekili oldu.'Kırmızı çizgilerimizden taviz vermedik'Şahin, burada yaptığı konuşmada, TBMM'deki üye seçimlerinde kendisini yeniden aday gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve destek veren herkese teşekkür etti.Dört yılı aşkın bir süredir yürüttüğü RTÜK Başkanlığı döneminde hayata geçirilen çalışmalara işaret eden Şahin, "Kırmızı çizgilerimizden taviz vermedik. Milli güvenliğimizi ön planda tutarak, yayınlarda terör ve terör propagandasına asla geçit vermedik. Toplumsal ve kültürel değerlerimize saygılı yayınlar için mücadele ettik. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylerimizi önceleyen yayın içerikleri için sürekli çalıştık" ifadelerini kullandı.Yaptırım gücünü kullanmayı hep geri plana atarak diyaloğu öncelediklerini dile getiren Şahin, tüm ikaz ve hatırlatmalara rağmen yanlışta ısrar edenlere de "dur" dediklerini belirtti.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un himayesinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 27 Ekim'de "3. Medya Buluşmaları"nı gerçekleştireceklerini bildiren Şahin, şunları kaydetti:"Ulusal ve uluslararası yayıncılarımızın üst düzey yöneticileriyle yapacağımız çalışma toplantısında hem yeni döneme 'merhaba' diyecek hem de hassas olduğumuz konu başlıklarını kendileriyle paylaşacağız. Yeni dönemin ülkemize, milletimize, yayın dünyamıza ve Üst Kurulumuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum."
https://sputniknews.com.tr/20231012/rtuk-uyelikleri-icin-yapilan-secime-dair-tbmm-karari-resmi-gazetede-1076256006.html
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin

RTÜK Başkanlığı'na Ebubekir Şahin yeniden seçildi

13:17 18.10.2023
© AAEbubekir Şahin
Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
© AA
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi.
RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bugün başkanlık seçimi için yapılan Üst Kurul toplantısını Başkanvekili Orhan Karadaş yönetti.
Yapılan oylamada Ebubekir Şahin, yeniden RTÜK Başkanlığına seçildi, Orhan Karadaş da yeniden Başkanvekili oldu.

'Kırmızı çizgilerimizden taviz vermedik'

Şahin, burada yaptığı konuşmada, TBMM'deki üye seçimlerinde kendisini yeniden aday gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve destek veren herkese teşekkür etti.
Dört yılı aşkın bir süredir yürüttüğü RTÜK Başkanlığı döneminde hayata geçirilen çalışmalara işaret eden Şahin, "Kırmızı çizgilerimizden taviz vermedik. Milli güvenliğimizi ön planda tutarak, yayınlarda terör ve terör propagandasına asla geçit vermedik. Toplumsal ve kültürel değerlerimize saygılı yayınlar için mücadele ettik. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylerimizi önceleyen yayın içerikleri için sürekli çalıştık" ifadelerini kullandı.
Yaptırım gücünü kullanmayı hep geri plana atarak diyaloğu öncelediklerini dile getiren Şahin, tüm ikaz ve hatırlatmalara rağmen yanlışta ısrar edenlere de "dur" dediklerini belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un himayesinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 27 Ekim'de "3. Medya Buluşmaları"nı gerçekleştireceklerini bildiren Şahin, şunları kaydetti:
"Ulusal ve uluslararası yayıncılarımızın üst düzey yöneticileriyle yapacağımız çalışma toplantısında hem yeni döneme 'merhaba' diyecek hem de hassas olduğumuz konu başlıklarını kendileriyle paylaşacağız. Yeni dönemin ülkemize, milletimize, yayın dünyamıza ve Üst Kurulumuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum."
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2023
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RTÜK üyelikleri için yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete'de
12 Ekim, 00:42
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