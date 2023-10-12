https://sputniknews.com.tr/20231012/rtuk-uyelikleri-icin-yapilan-secime-dair-tbmm-karari-resmi-gazetede-1076256006.html
RTÜK üyelikleri için yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete'de
RTÜK üyelikleri için yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete'de
TBMM Genel Kurulu'nda, boş bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) birer üye seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T00:42+0300
2023-10-12T00:42+0300
2023-10-12T00:42+0300
türkiye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
tbmm başkanlığı
tbmm genel kurulu
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Buna göre, TBMM Genel Kurulunda Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boşalacak olan ve Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi gruplarına düşen birer üyelik için seçim yapıldı.Genel Kurulun 10 Ekim tarihli 5'inci birleşiminde yapılan seçim sonucuna göre, aday gösterilen Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Ebubekir Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan İlhan Taşcı ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Grubundan Necdet İpekyüz Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliklerine seçildi.
https://sputniknews.com.tr/20231010/tbmm-genel-kurulunda-3-rtuk-uyesi-secildi-1076215511.html
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu
RTÜK üyelikleri için yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete'de
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TBMM Genel Kurulu'nda, boş bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) birer üye seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TBMM Genel Kurulunda Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boşalacak olan ve Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi gruplarına düşen birer üyelik için seçim yapıldı.
Genel Kurulun 10 Ekim tarihli 5'inci birleşiminde yapılan seçim sonucuna göre, aday gösterilen Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Ebubekir Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan İlhan Taşcı ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Grubundan Necdet İpekyüz Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliklerine seçildi.