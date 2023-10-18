https://sputniknews.com.tr/20231018/rt-genel-yayin-yonetmeni-simonyan-bu-dunya-her-gecen-gun-daha-da-cekilmez-hale-geliyor-1076461946.html
RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Bu dünya, her geçen gün daha da çekilmez hale geliyor
RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Bu dünya, her geçen gün daha da çekilmez hale geliyor
Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği hastane saldırısına tepki gösterdi. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T11:38+0300
2023-10-18T11:38+0300
2023-10-18T11:38+0300
dünya
russia today (rt)
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
mariya zaharova
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Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, "Gazze'deki hastane saldırısı gibi infazların hala daha mümkün olduğu (ve yaşandığı) bir dünya hakkında ne yazacağımı bile bilmiyorum. Dahası, bu dünyanın bir çağdaşı olmak her geçen gün daha da çekilmez hale geliyor" ifadelerini kullandı.İsrail, dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmuştu. Saldırıda en az 500 kişi yaşamını yitirirken Filistin'de 3 günlük yas ilan edilmişti.Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı 'savaş suçu' olarak nitelendirmişti. Gazze'de tedavi imkanlarının tükenmesine birkaç saat kaldığı belirtilmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze'deki hastaneye yapılan saldırının ‘insanlık dışı’ olduğunu vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231018/israil-gazzedeki-hastane-saldirisindan-islami-cihat-sorumlu-1076459584.html
israil
gazze
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russia today (rt), sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, mariya zaharova
russia today (rt), sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, mariya zaharova
RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Bu dünya, her geçen gün daha da çekilmez hale geliyor
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Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği hastane saldırısına tepki gösterdi.
Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, "Gazze'deki hastane saldırısı gibi infazların hala daha mümkün olduğu (ve yaşandığı) bir dünya hakkında ne yazacağımı bile bilmiyorum. Dahası, bu dünyanın bir çağdaşı olmak her geçen gün daha da çekilmez hale geliyor" ifadelerini kullandı.
İsrail, dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmuştu. Saldırıda en az 500 kişi yaşamını yitirirken Filistin'de 3 günlük yas ilan edilmişti.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı 'savaş suçu' olarak nitelendirmişti. Gazze'de tedavi imkanlarının tükenmesine birkaç saat kaldığı belirtilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze'deki hastaneye yapılan saldırının ‘insanlık dışı’ olduğunu vurgulamıştı.