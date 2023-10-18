https://sputniknews.com.tr/20231018/rt-genel-yayin-yonetmeni-simonyan-bu-dunya-her-gecen-gun-daha-da-cekilmez-hale-geliyor-1076461946.html

RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Bu dünya, her geçen gün daha da çekilmez hale geliyor

RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Bu dünya, her geçen gün daha da çekilmez hale geliyor

Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği hastane saldırısına tepki gösterdi. 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T11:38+0300

2023-10-18T11:38+0300

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dünya

russia today (rt)

sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

mariya zaharova

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Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, "Gazze'deki hastane saldırısı gibi infazların hala daha mümkün olduğu (ve yaşandığı) bir dünya hakkında ne yazacağımı bile bilmiyorum. Dahası, bu dünyanın bir çağdaşı olmak her geçen gün daha da çekilmez hale geliyor" ifadelerini kullandı.İsrail, dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmuştu. Saldırıda en az 500 kişi yaşamını yitirirken Filistin'de 3 günlük yas ilan edilmişti.Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı 'savaş suçu' olarak nitelendirmişti. Gazze'de tedavi imkanlarının tükenmesine birkaç saat kaldığı belirtilmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze'deki hastaneye yapılan saldırının ‘insanlık dışı’ olduğunu vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231018/israil-gazzedeki-hastane-saldirisindan-islami-cihat-sorumlu-1076459584.html

israil

gazze

gazze şeridi

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russia today (rt), sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, mariya zaharova