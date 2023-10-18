https://sputniknews.com.tr/20231018/milli-yas-sebebiyle-kultur-sanat-etkinlikleri-iptal-edildi-1076486951.html

Milli yas sebebiyle kültür sanat etkinlikleri iptal edildi

Milli yas sebebiyle kültür sanat etkinlikleri iptal edildi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla "3 günlük milli yas" ilan edileceğinin bildirilmesinin ardından... 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T22:08+0300

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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, "İsrail tarafından Gazze'de sivil halkın bulunduğu hastaneye yapılan saldırıda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesi sebebiyle ilan edilen 3 günlük milli yas sebebiyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 18-20 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan bütün temsiller iptal edilmiştir" açıklamasını yaptı.Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ise açıklamalarında şunları kaydetti:İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İBB-Kültür ve Kültür AŞ imzalı açıklamada, "Gazze'de birçok sivilin ölümüne sebep olan insanlık dışı saldırılar nedeniyle 18-19-20 Ekim tarihlerinde İBB Kültür mekanlarımızda düzenleyeceğimiz konserlerimiz ileri bir tarihe ertelenmişti." ifadesi kullanıldı.Enka Sanat'ta bugün "Cumhuriyet Turnesi: Ayşedeniz" ve 20 Ekim'de düzenlenecek Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke konseri de ileri bir tarihe ertelendi.

https://sputniknews.com.tr/20231018/abdnin-istanbul-baskonsoloslugu-onunde-gosteri-1076486676.html

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