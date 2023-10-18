https://sputniknews.com.tr/20231018/mardinde-cocuk-istismari-nisan-toreni-yapilan-2-cocugun-anne-ve-babasi-serbest-birakildi-1076458509.html
Mardin'de çocuk istismarı: 'Nişan töreni' yapılan 2 çocuğun anne ve babası serbest bırakıldı
Mardin'de çocuk istismarı: 'Nişan töreni' yapılan 2 çocuğun anne ve babası serbest bırakıldı
Mardin'de 2 çocuğa 'nişan töreni' yapıldığı görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan çocukların anne ve babası serbest bırakıldı. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T09:51+0300
2023-10-18T09:51+0300
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mardin
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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kızıltepe ilçesinde yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan çocukların anne ve babasının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen çocukların anneleri ifadelerini alan savcılıkça, babaları ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Çocuklar koruma altına alınmıştıValilikten önceki gün yapılan açıklamada, Kızıltepe'de yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne ivedilikle konunun araştırılması talimatı verildiği bildirilmişti.Söz konusu çocukların koruma altına alındığı, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231016/yaslari-8-ve-9-olan-cocuklara-nisan-toreni-inceleme-baslatildi-1076395587.html
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mardin, çocuk, çocuk istismarı
mardin, çocuk, çocuk istismarı
Mardin'de çocuk istismarı: 'Nişan töreni' yapılan 2 çocuğun anne ve babası serbest bırakıldı
09:51 18.10.2023 (güncellendi: 09:56 18.10.2023) Abone ol
Mardin'de 2 çocuğa 'nişan töreni' yapıldığı görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan çocukların anne ve babası serbest bırakıldı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kızıltepe ilçesinde yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan çocukların anne ve babasının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen çocukların anneleri ifadelerini alan savcılıkça, babaları ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çocuklar koruma altına alınmıştı
Valilikten önceki gün yapılan açıklamada, Kızıltepe'de yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne ivedilikle konunun araştırılması talimatı verildiği bildirilmişti.
Söz konusu çocukların koruma altına alındığı, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.