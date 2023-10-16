https://sputniknews.com.tr/20231016/yaslari-8-ve-9-olan-cocuklara-nisan-toreni-inceleme-baslatildi-1076395587.html

Yaşları 8 ve 9 olan çocuklara nişan töreni: İnceleme başlatıldı

Yaşları 8 ve 9 olan çocuklara nişan töreni: İnceleme başlatıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara yapılan nişan töreniyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Mardin... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T18:00+0300

2023-10-16T18:00+0300

2023-10-16T18:00+0300

türkiye

çocuk

nişan töreni

mardin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076395431_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fa98b4f2c27d5d35cfa112c3c31b5f76.jpg

Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde U.A.'nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.'nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi. Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi. Aile büyüklerinin istekleriyle düzenlendiği öne sürülen görüntülerin tepki çekmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce ivedilikle konunun araştırılması talimatı verilmiştir. Söz konusu çocuklarımıza yönelik; geçici tedbir kararı alınarak, çocuklarımız koruma altına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230911/istanbulda-istismara-ugrayan-kiz-cocugunun-davasi-tutuklu-sanigin-tahliyesine-hukmedildi-1075384431.html

türkiye

mardin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çocuk, nişan töreni, mardin