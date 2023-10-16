https://sputniknews.com.tr/20231016/yaslari-8-ve-9-olan-cocuklara-nisan-toreni-inceleme-baslatildi-1076395587.html
Yaşları 8 ve 9 olan çocuklara nişan töreni: İnceleme başlatıldı
Yaşları 8 ve 9 olan çocuklara nişan töreni: İnceleme başlatıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara yapılan nişan töreniyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Mardin... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T18:00+0300
2023-10-16T18:00+0300
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türkiye
çocuk
nişan töreni
mardin
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Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde U.A.'nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.'nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi. Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi. Aile büyüklerinin istekleriyle düzenlendiği öne sürülen görüntülerin tepki çekmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce ivedilikle konunun araştırılması talimatı verilmiştir. Söz konusu çocuklarımıza yönelik; geçici tedbir kararı alınarak, çocuklarımız koruma altına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.
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çocuk, nişan töreni, mardin
çocuk, nişan töreni, mardin
Yaşları 8 ve 9 olan çocuklara nişan töreni: İnceleme başlatıldı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara yapılan nişan töreniyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre çocuklarsa koruma altına alındı.
Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde U.A.'nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.'nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi.
Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi. Aile büyüklerinin istekleriyle düzenlendiği öne sürülen görüntülerin tepki çekmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.
Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce ivedilikle konunun araştırılması talimatı verilmiştir.
Söz konusu çocuklarımıza yönelik; geçici tedbir kararı alınarak, çocuklarımız koruma altına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.