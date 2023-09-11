https://sputniknews.com.tr/20230911/istanbulda-istismara-ugrayan-kiz-cocugunun-davasi-tutuklu-sanigin-tahliyesine-hukmedildi-1075384431.html

İstanbul'da istismara uğrayan kız çocuğunun davası: Tutuklu sanığın tahliyesine hükmedildi

İstanbul'da istismara uğrayan kız çocuğunun davası: Tutuklu sanığın tahliyesine hükmedildi

İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 2012 yılında "sahte kemik yaşı raporu" alındığı gerekçesiyle yargılanan... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T16:16+0300

2023-09-11T16:16+0300

2023-09-11T16:16+0300

türkiye

cinsel istismar

hiranur vakfı

kız çocuğu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/09/1064370201_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_8bef62713d87840eca6fd8f43713124c.jpg

Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, başka suçtan tutuklu olan sanıklar Yusuf Ziya G. ile Kadir İ. ve bu dosyadan tutuklu olan Mehmet Emin M. katıldı.Duruşmada tutuksuz sanıklar M.O.B, K.Ş, M.G.L, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, İstanbul Barosu avukatları ve tarafların avukatları da hazır bulundu.Duruşmada söz alan tutuksuz sanık M.O.B'nin avukatı, müvekkili kamu görevlisi olduğundan kendisi ile ilgili soruşturma yapılması için idari izin alınması gerektiğini belirterek, yargılamanın durdurulmasını talep etti.Tutuksuz Sanık M.G.L'nin avukatı da yargılamanın durdurulmasını istedi.Bazı sanıkların avukatları, barolarla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının bu duruşmaya katılma haklarının olmadığını savunarak, katılma taleplerinin reddine ve duruşmanın kapalı görülmesine karar verilmesini istedi.Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise bir kısım sanık avukatlarının yargılamanın durdurulması istemlerinin reddini talep etti.Barolarla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının duruşmaya katılma taleplerinin kabul edilmesini isteyen savcılık, duruşmanın kapalı görülmesi gerektiğini belirtti.Yargılamanın kapalı görülmesine karar verildiTaleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, yargılamanın durdurulması talebini reddetti.Bazı barolarla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının duruşmaya katılma taleplerini kabul eden mahkeme, duruşmanın gizli yapılmasına karar verdi.Kararın ardından duruşma salonunda bulunan izleyiciler ile basın mensupları dışarı çıkarıldı.Bazı sanıkların savunmalarını yaptığı duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Mehmet Emin M'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.İddianamedenAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kemik yaşının tespiti amacıyla grafilerinin çektirildiği belirtilerek, 5 Aralık 2012'de H.K.G'nin o dönemki yaşının 14 olması nedeniyle müşteki yerine bir başka kadının röntgen alanına sokularak müştekinin gerçek yaşının, olduğundan farklı gösterilmeye çalışıldığı anlatılıyor.İddianamede, sanık doktorlar A.K.Ö, M.O.B. ve M.G.L. hakkında "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.İddianamede, diğer sanıklardan mağdurun babası Yusuf Ziya G, mağdurun evlendirildiği Kadir İ. ile Mehmet Emin M. ve hastane çalışanı K.Ş. hakkında "kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cinsel istismar, hiranur vakfı, kız çocuğu