https://sputniknews.com.tr/20231018/macaristan-ve-sirbistan-gaz-transiti-ucretlerini-artiran-bulgaristana-yanit-sozu-verdi-1076452992.html
Macaristan ve Sırbistan, gaz transiti ücretlerini artıran Bulgaristan'a yanıt sözü verdi
Macaristan ve Sırbistan, gaz transiti ücretlerini artıran Bulgaristan'a yanıt sözü verdi
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan ve Sırbistan’ın Bulgaristan'ın gaz transit ücretlerini artırmasına yanıt vereceklerini belirtti. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T02:44+0300
2023-10-18T02:44+0300
2023-10-18T02:44+0300
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gaz
sırbistan
peter szijjarto
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, M1 televizyonuna demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Gazprom Başkanı Aleksey Miller’in Pekin’de bir araya geldikleri Macar heyetine, Bulgaristan’ın Rus gazının transit ücretlerini artırma kararına rağmen Rusya’nın gazın Macaristan’a tedariki ile ilgili tüm kontrat taahhütlerini yerine getireceklerine dair garanti verdiklerini söyledi.Macar bakan, ‘Rusya’dan yapılan gaz tedarikinin yaptırımlara tabi olmadığı’ için Bulgaristan makamlarının Rusya’dan Sırbistan ve Macaristan'a gaz transit ücretlerini sert bir şekilde artırma kararını ‘hasmane’ ve ‘mesnetsiz’ olarak nitelendirdi.Szijjarto, “Başbakan (Orban) ve Başkan Putin’in bugünkü toplantısında da bu konu gündeme geldi. Gazprom Başkanı, Gazprom'un kontrat şartlarına uymaya devam edeceğine ve on yıllık uzun vadeli kontrata istinaden sipariş ettiğimiz gaz miktarını Macaristan'a sağlamaya devam edeceğine dair güvence verdi. Bu, Rusya’nın enerji konularından sorumlu Başbakan Yardımcısı (Novak) tarafından da doğrulandı, Başkan Putin de kontrat kapsamında Macaristan'a sağlanması gereken gaz miktarlarını sağlayacaklarını vurguladı” diye konuştu.Szijjarto, Macaristan ve Sırbistan ‘tutumlarını koordine edeceklerini’ ve ‘Bulgaristan'ın kararını ‘yanıtsız bırakmayacaklarını’ da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230906/belcika-enerji-bakani-van-der-straeten-rus-gazina-yaptirim-uygulanmasi-pek-olasi-degil-1075249164.html
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macaristan, gaz, sırbistan, peter szijjarto
macaristan, gaz, sırbistan, peter szijjarto
Macaristan ve Sırbistan, gaz transiti ücretlerini artıran Bulgaristan'a yanıt sözü verdi
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan ve Sırbistan’ın Bulgaristan'ın gaz transit ücretlerini artırmasına yanıt vereceklerini belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, M1 televizyonuna demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Gazprom Başkanı Aleksey Miller’in Pekin’de bir araya geldikleri Macar heyetine, Bulgaristan’ın Rus gazının transit ücretlerini artırma kararına rağmen Rusya’nın gazın Macaristan’a tedariki ile ilgili tüm kontrat taahhütlerini yerine getireceklerine dair garanti verdiklerini söyledi.
Macar bakan, ‘Rusya’dan yapılan gaz tedarikinin yaptırımlara tabi olmadığı’ için Bulgaristan makamlarının Rusya’dan Sırbistan ve Macaristan'a gaz transit ücretlerini sert bir şekilde artırma kararını ‘hasmane’ ve ‘mesnetsiz’ olarak nitelendirdi.
Szijjarto, “Başbakan (Orban) ve Başkan Putin’in bugünkü toplantısında da bu konu gündeme geldi. Gazprom Başkanı, Gazprom'un kontrat şartlarına uymaya devam edeceğine ve on yıllık uzun vadeli kontrata istinaden sipariş ettiğimiz gaz miktarını Macaristan'a sağlamaya devam edeceğine dair güvence verdi. Bu, Rusya’nın enerji konularından sorumlu Başbakan Yardımcısı (Novak) tarafından da doğrulandı, Başkan Putin de kontrat kapsamında Macaristan'a sağlanması gereken gaz miktarlarını sağlayacaklarını vurguladı” diye konuştu.
Szijjarto, Macaristan ve Sırbistan ‘tutumlarını koordine edeceklerini’ ve ‘Bulgaristan'ın kararını ‘yanıtsız bırakmayacaklarını’ da sözlerine ekledi.