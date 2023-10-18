https://sputniknews.com.tr/20231018/kocaelinde-26-arac-birbirine-girdi-1076458989.html

Kocaeli’nde 26 araç birbirine girdi

Kocaeli’nde 26 araç birbirine girdi

Kocaeli'nde yola dökülen mazot sebebiyle 7 noktada 26 araç kazaya karıştı. Meydana gelen feci kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı. 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T10:06+0300

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türkiye

kocaeli

zincirleme

zincirleme kaza

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Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir araçtan dökülen mazot sebebiyle kayganlaşan yolda 7 noktada 26 araç zincirleme kazaya karıştı. Otomobil, kamyon ve tır gibi araçların karıştığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Ortalık savaş alanına dönerken trafik de felç oldu. İhbar üzerine olay yerine Sakarya'dan da olmak üzere sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları araçtan çıkarmaya çalışırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.Kazaya ilişkin bilgi veren görgü tanığı, “Mazot tankeri yolda ilerlerken mazot döke döke gidiyor. Araçlar birbirine giriyor. Mazot tankeri sürücüsü hiçbir şeyden habersiz devam ediyor, ilerde de kaza olunca tankeri durduruyorlar" dedi.2 saat yol trafiğine kapatılırken, kağıt gibi ezilerek hurdaya dönen araçlar yoldan kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrardan açıldı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230905/istanbul-tem-otoyolunda-zincirleme-kaza-4-cocuk-oldu-4-yarali-1075194074.html

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