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İstanbul TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 çocuk öldü, 4 yaralı
İstanbul TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 çocuk öldü, 4 yaralı
Büyükçekmece'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T07:03+0300
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türkiye
tem otoyolu
kaza
zincirleme kaza
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TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kaza yaptığı için yolda duran kamyona, arkadan gelen ve içinde 8 kişi bulunan otomobil çarptı. Kamyonun altına giren otomobile de başka bir kamyonet çarptı. Yoldan geçen TIR ve hafif ticari araç da kazaya karışan araçlara çarparak durabildi.Toplam 5 aracın karıştığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.Kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.4 çocuk hayatını kaybettiKazada, kamyona çarpan otomobilde bulunan 4 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavileri için çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Yolun Edirne istikameti, araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.Kazaya karışan kamyon, kamyonet ve tırın sürücüleri gözaltına alındı.
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tem otoyolu, kaza, zincirleme kaza, istanbul
tem otoyolu, kaza, zincirleme kaza, istanbul

İstanbul TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 çocuk öldü, 4 yaralı

07:03 05.09.2023
© AA / Hikmet Faruk BaşerTEM Otoyolu kaza
TEM Otoyolu kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© AA / Hikmet Faruk Başer
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Büyükçekmece'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kaza yaptığı için yolda duran kamyona, arkadan gelen ve içinde 8 kişi bulunan otomobil çarptı.
Kamyonun altına giren otomobile de başka bir kamyonet çarptı. Yoldan geçen TIR ve hafif ticari araç da kazaya karışan araçlara çarparak durabildi.
Toplam 5 aracın karıştığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

4 çocuk hayatını kaybetti

Kazada, kamyona çarpan otomobilde bulunan 4 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavileri için çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yolun Edirne istikameti, araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.
Kazaya karışan kamyon, kamyonet ve tırın sürücüleri gözaltına alındı.
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
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Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumunda son bilgiler
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