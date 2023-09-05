https://sputniknews.com.tr/20230905/istanbul-tem-otoyolunda-zincirleme-kaza-4-cocuk-oldu-4-yarali-1075194074.html
İstanbul TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 çocuk öldü, 4 yaralı
İstanbul TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 çocuk öldü, 4 yaralı
Büyükçekmece'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T07:03+0300
2023-09-05T07:03+0300
2023-09-05T07:03+0300
türkiye
tem otoyolu
kaza
zincirleme kaza
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/05/1075194205_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3062dcaf38ba8dece166470377e2572c.jpg
TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kaza yaptığı için yolda duran kamyona, arkadan gelen ve içinde 8 kişi bulunan otomobil çarptı. Kamyonun altına giren otomobile de başka bir kamyonet çarptı. Yoldan geçen TIR ve hafif ticari araç da kazaya karışan araçlara çarparak durabildi.Toplam 5 aracın karıştığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.Kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.4 çocuk hayatını kaybettiKazada, kamyona çarpan otomobilde bulunan 4 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavileri için çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Yolun Edirne istikameti, araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.Kazaya karışan kamyon, kamyonet ve tırın sürücüleri gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230904/ali-sabanci-ve-esi-vuslat-dogan-sabancinin-saglik-durumunda-son-bilgiler-1075165261.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/05/1075194205_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_11754a35123577718bc7a385beb5dd8c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tem otoyolu, kaza, zincirleme kaza, istanbul
tem otoyolu, kaza, zincirleme kaza, istanbul
İstanbul TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 çocuk öldü, 4 yaralı
Abone ol
Büyükçekmece'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kaza yaptığı için yolda duran kamyona, arkadan gelen ve içinde 8 kişi bulunan otomobil çarptı.
Kamyonun altına giren otomobile de başka bir kamyonet çarptı. Yoldan geçen TIR ve hafif ticari araç da kazaya karışan araçlara çarparak durabildi.
Toplam 5 aracın karıştığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.
4 çocuk hayatını kaybetti
Kazada, kamyona çarpan otomobilde bulunan 4 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavileri için çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yolun Edirne istikameti, araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.
Kazaya karışan kamyon, kamyonet ve tırın sürücüleri gözaltına alındı.