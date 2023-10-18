https://sputniknews.com.tr/20231018/iyi-partiden-sinan-aygun-yaniti-adaylik-iddialari-gercek-disi-1076468799.html
İYİ Parti'den 'Sinan Aygün' yanıtı: 'Adaylık iddiaları gerçek dışı'
İYİ Parti'den 'Sinan Aygün' yanıtı: 'Adaylık iddiaları gerçek dışı'
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, dün Meral Akşener'in eski CHP Milletvekili Sinan Aygün ile görüşmesine ilişkin, "Ortaya atılan adaylık ile ilgili iddialar... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T12:32+0300
2023-10-18T12:32+0300
2023-10-18T12:32+0300
politika
meral akşener
adaylık
kürşad zorlu
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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının dün Genel Başkan Meral Akşener'in eski CHP Milletvekili Sinan Aygün ile görüşmesine ilişkin sorularını cevapladı. Zorlu, "Böylesine bir vahşet yaşanırken ülkemizin bütün gündeminin bununla meşgul olup, buna odaklanmamız gerekirken, nezaket çerçevesinde geçmiş bir yemeğin böyle bir konu haline getirilmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Doğrusu sadece şunu ifade edebilirim; ortaya atılan adaylık ile ilgili iddialar tamamen gerçek dışıdır, altını çizmek isterim. Ankara ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde olgunlaştığı zaman paylaşacağız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231018/aksener-netanyahu-21-yuzyilin-yeni-hitleridir-1076460284.html
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meral akşener, adaylık, kürşad zorlu
meral akşener, adaylık, kürşad zorlu
İYİ Parti'den 'Sinan Aygün' yanıtı: 'Adaylık iddiaları gerçek dışı'
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, dün Meral Akşener'in eski CHP Milletvekili Sinan Aygün ile görüşmesine ilişkin, "Ortaya atılan adaylık ile ilgili iddialar tamamen gerçek dışıdır, altını çizmek isterim. Ankara ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının dün Genel Başkan Meral Akşener'in eski CHP Milletvekili Sinan Aygün ile görüşmesine ilişkin sorularını cevapladı.
Zorlu, "Böylesine bir vahşet yaşanırken ülkemizin bütün gündeminin bununla meşgul olup, buna odaklanmamız gerekirken, nezaket çerçevesinde geçmiş bir yemeğin böyle bir konu haline getirilmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Doğrusu sadece şunu ifade edebilirim; ortaya atılan adaylık ile ilgili iddialar tamamen gerçek dışıdır, altını çizmek isterim. Ankara ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde olgunlaştığı zaman paylaşacağız" dedi.