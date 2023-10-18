https://sputniknews.com.tr/20231018/iraktaki-abd-ussune-saldiri-girisimi-1076463213.html
Irak'taki ABD üssüne saldırı girişimi
Irak'taki ABD üssüne saldırı girişimi
Uluslarası yayın yapan bir haber ajansı ABD'li kaynaklara dayandırdığı bir haberde, ABD ordusu'nun Irak'taki üssüne drone saldırısı yapıldığını belirtti. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T11:42+0300
2023-10-18T11:42+0300
2023-10-18T11:44+0300
dünya
abd
irak
ayn el esad hava üssü
batı basını
insansız hava aracı (iha)
drone
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069618959_0:201:2049:1353_1920x0_80_0_0_1d2895190c55b68b8aa45b80d971d975.jpg
Uluslarası yayın yapan bir haber ajansının üst düzey ABD kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Irak'taki ABD birliklerine yönelik bir insansız hava aracı saldırı yapıldığı açıklandı.Ajansın kaynakları insansız hava araçlarının Irak'ta ABD askerlerinin konuşlandığı Ayn'ül Esad Hava Üssü'nü vurmaya çalıştığını söyledi.Haberde, "ABD ordusu Çarşamba günü erken saatlerde Irak'taki güçlerine yönelik bir saldırıyı, 2 insansız hava aracını saldırmadan bertaraf etti" denildi.Ajansın muhatapları saldırıdan hangi ülke ya da hareketin sorumlu olduğuna dair bir açıklama yapmadılar.
https://sputniknews.com.tr/20230627/eski-abd-disisleri-bakani-kerryden-itiraf-irak-isgali-bir-yalana-dayaniyordu-1072908305.html
irak
ayn el esad hava üssü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069618959_36:0:2005:1477_1920x0_80_0_0_91a73518cb345c594c06f0b6814f58df.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, irak, ayn el esad hava üssü, batı basını, insansız hava aracı (iha), drone
abd, irak, ayn el esad hava üssü, batı basını, insansız hava aracı (iha), drone
Irak'taki ABD üssüne saldırı girişimi
11:42 18.10.2023 (güncellendi: 11:44 18.10.2023) Abone ol
Uluslarası yayın yapan bir haber ajansı ABD'li kaynaklara dayandırdığı bir haberde, ABD ordusu'nun Irak'taki üssüne drone saldırısı yapıldığını belirtti.
Uluslarası yayın yapan bir haber ajansının üst düzey ABD kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Irak'taki ABD birliklerine yönelik bir insansız hava aracı saldırı yapıldığı açıklandı.
Ajansın kaynakları insansız hava araçlarının Irak'ta ABD askerlerinin konuşlandığı Ayn'ül Esad Hava Üssü'nü vurmaya çalıştığını söyledi.
Haberde, "ABD ordusu Çarşamba günü erken saatlerde Irak'taki güçlerine yönelik bir saldırıyı, 2 insansız hava aracını saldırmadan bertaraf etti" denildi.
Ajansın muhatapları saldırıdan hangi ülke ya da hareketin sorumlu olduğuna dair bir açıklama yapmadılar.