https://sputniknews.com.tr/20231018/iraktaki-abd-ussune-saldiri-girisimi-1076463213.html

Irak'taki ABD üssüne saldırı girişimi

Irak'taki ABD üssüne saldırı girişimi

Uluslarası yayın yapan bir haber ajansı ABD'li kaynaklara dayandırdığı bir haberde, ABD ordusu'nun Irak'taki üssüne drone saldırısı yapıldığını belirtti. 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T11:42+0300

2023-10-18T11:42+0300

2023-10-18T11:44+0300

dünya

abd

irak

ayn el esad hava üssü

batı basını

insansız hava aracı (iha)

drone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069618959_0:201:2049:1353_1920x0_80_0_0_1d2895190c55b68b8aa45b80d971d975.jpg

Uluslarası yayın yapan bir haber ajansının üst düzey ABD kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Irak'taki ABD birliklerine yönelik bir insansız hava aracı saldırı yapıldığı açıklandı.Ajansın kaynakları insansız hava araçlarının Irak'ta ABD askerlerinin konuşlandığı Ayn'ül Esad Hava Üssü'nü vurmaya çalıştığını söyledi.Haberde, "ABD ordusu Çarşamba günü erken saatlerde Irak'taki güçlerine yönelik bir saldırıyı, 2 insansız hava aracını saldırmadan bertaraf etti" denildi.Ajansın muhatapları saldırıdan hangi ülke ya da hareketin sorumlu olduğuna dair bir açıklama yapmadılar.

https://sputniknews.com.tr/20230627/eski-abd-disisleri-bakani-kerryden-itiraf-irak-isgali-bir-yalana-dayaniyordu-1072908305.html

irak

ayn el esad hava üssü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, irak, ayn el esad hava üssü, batı basını, insansız hava aracı (iha), drone