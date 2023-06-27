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https://sputniknews.com.tr/20230627/eski-abd-disisleri-bakani-kerryden-itiraf-irak-isgali-bir-yalana-dayaniyordu-1072908305.html
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry'den itiraf: Irak işgali bir yalana dayanıyordu
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry'den itiraf: Irak işgali bir yalana dayanıyordu
ABD'nin iklim değişikliği özel temsilcisi ve eski Dışişleri Bakanı John Kerry, geçtiğimiz günlerde bir Fransız televizyonunda açıklamalarda bulundu. 2003 Irak... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T11:28+0300
2023-06-27T11:31+0300
dünya
john kerry
abd
irak
irak işgali
yalan
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ABD Başkanlığı iklim özel temsilcisi ve eski Dışişleri Bakanı John Kerry, Fransız televizyon kanalı LCI'ye konuk oldu. Kerry, verdiği demeçte ABD'nin Irak işgaline ilişkin ses getirecek açıklamalarda bulundu.ABD'li diplomat, Irak işgalinin Ukrayna'daki çatışmadan tamamen farklı olduğu konusunda ısrar edince Fransız gazeteci, işgalin Bağdat'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu ve El Kaide ile bağlantılı olduğu yalanlarına dayanan bir saldırı savaşı olduğuna dikkat çekti. "Hayır, hayır. O zaman bunun bir yalan olduğunu bilmiyorduk. Üretilen kanıtlarla birlikte, insanlar bunun bir yalan olduğunu anlayamadı" diyen Kerry, Irak işgalinin bir saldırı savaşı olmadığını öne sürerek, "Bu kesinlikle bi saldırı savaşı değildi. Hatta bilirsiniz, bizzat Başkan Bush'un (George W.) doğrudan suçlandığı bir süreç bile olmadı" ifadelerini kullandı.Irak'ta 'çeşitli ihlaller' yaşandığını inkar etmeyen Kerry, o dönem 'bunlara karşı sesini yükselttiğini' öne sürdü.2004 Başkanlık Seçimleri'nde George W. Bush'a karşı yüzde 2'lik bir farkla kaybeden John Kerry, şöyle konuştu: Irak işgali, Körfez Savaşı'nın sona ermesinden sonra imzalanan bir BM anlaşmasına aykırı olarak Bağdat yönetiminin kitle imha silahlarına sahip olduğu veya geliştirmekte olduğu iddiasıyla başlatılmıştı.Resmen 2011 yılına kadar devam eden işgal süresince ABD ordusunun yüzlerce insan hakları ihlaline neden olduğu biliniyor. ABD'nin halihazırda ülkede askeri üsleri ve 2 bin 500'den fazla askeri bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230329/abd-baskanina-1991-ve-2002de-iraka-yonelik-askeri-guc-kullanma-imkani-veren-yasa-iptal-edildi-1068919587.html
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john kerry, abd, irak, irak işgali, yalan, ortadoğu
john kerry, abd, irak, irak işgali, yalan, ortadoğu

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry'den itiraf: Irak işgali bir yalana dayanıyordu

11:28 27.06.2023 (güncellendi: 11:31 27.06.2023)
© AFP 2023 / JOEL ROBINE01 Mayıs 1991'de bir ABD askeri, meslektaşının Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in kurşunlanmış devasa bir grafiti portresinin önünde poz verirken fotoğrafını çekiyor
01 Mayıs 1991'de bir ABD askeri, meslektaşının Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in kurşunlanmış devasa bir grafiti portresinin önünde poz verirken fotoğrafını çekiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© AFP 2023 / JOEL ROBINE
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ABD'nin iklim değişikliği özel temsilcisi ve eski Dışişleri Bakanı John Kerry, geçtiğimiz günlerde bir Fransız televizyonunda açıklamalarda bulundu. 2003 Irak işgalinin bir yalana dayandığını kabul eden Kerry, bunun bir saldırı savaşı olduğu düşüncesini reddetti.
ABD Başkanlığı iklim özel temsilcisi ve eski Dışişleri Bakanı John Kerry, Fransız televizyon kanalı LCI'ye konuk oldu.
Kerry, verdiği demeçte ABD'nin Irak işgaline ilişkin ses getirecek açıklamalarda bulundu.
ABD'li diplomat, Irak işgalinin Ukrayna'daki çatışmadan tamamen farklı olduğu konusunda ısrar edince Fransız gazeteci, işgalin Bağdat'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu ve El Kaide ile bağlantılı olduğu yalanlarına dayanan bir saldırı savaşı olduğuna dikkat çekti.
"Hayır, hayır. O zaman bunun bir yalan olduğunu bilmiyorduk. Üretilen kanıtlarla birlikte, insanlar bunun bir yalan olduğunu anlayamadı" diyen Kerry, Irak işgalinin bir saldırı savaşı olmadığını öne sürerek, "Bu kesinlikle bi saldırı savaşı değildi. Hatta bilirsiniz, bizzat Başkan Bush'un (George W.) doğrudan suçlandığı bir süreç bile olmadı" ifadelerini kullandı.
Irak'ta 'çeşitli ihlaller' yaşandığını inkar etmeyen Kerry, o dönem 'bunlara karşı sesini yükselttiğini' öne sürdü.
2004 Başkanlık Seçimleri'nde George W. Bush'a karşı yüzde 2'lik bir farkla kaybeden John Kerry, şöyle konuştu:
"Irak Savaşı'nı yeniden tartışmayacağım. Daha önce bunun için çok zaman harcadık. Ben girilmesine karşıydım. Yanlış bir şey olduğunu düşündüm fakat yetkiyi başkana verdik ne yazık ki. İşgal bir yalan üzerine kurulu. Ve bunun bir yalan olduğunu anladığımızda insanlar ayağa kalktı ve doğru olanı yaptı.”
Irak işgali, Körfez Savaşı'nın sona ermesinden sonra imzalanan bir BM anlaşmasına aykırı olarak Bağdat yönetiminin kitle imha silahlarına sahip olduğu veya geliştirmekte olduğu iddiasıyla başlatılmıştı.
Resmen 2011 yılına kadar devam eden işgal süresince ABD ordusunun yüzlerce insan hakları ihlaline neden olduğu biliniyor. ABD'nin halihazırda ülkede askeri üsleri ve 2 bin 500'den fazla askeri bulunuyor.
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