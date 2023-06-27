https://sputniknews.com.tr/20230627/eski-abd-disisleri-bakani-kerryden-itiraf-irak-isgali-bir-yalana-dayaniyordu-1072908305.html

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry'den itiraf: Irak işgali bir yalana dayanıyordu

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry'den itiraf: Irak işgali bir yalana dayanıyordu

ABD'nin iklim değişikliği özel temsilcisi ve eski Dışişleri Bakanı John Kerry, geçtiğimiz günlerde bir Fransız televizyonunda açıklamalarda bulundu. 2003 Irak... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T11:28+0300

2023-06-27T11:28+0300

2023-06-27T11:31+0300

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irak işgali

yalan

ortadoğu

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ABD Başkanlığı iklim özel temsilcisi ve eski Dışişleri Bakanı John Kerry, Fransız televizyon kanalı LCI'ye konuk oldu. Kerry, verdiği demeçte ABD'nin Irak işgaline ilişkin ses getirecek açıklamalarda bulundu.ABD'li diplomat, Irak işgalinin Ukrayna'daki çatışmadan tamamen farklı olduğu konusunda ısrar edince Fransız gazeteci, işgalin Bağdat'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu ve El Kaide ile bağlantılı olduğu yalanlarına dayanan bir saldırı savaşı olduğuna dikkat çekti. "Hayır, hayır. O zaman bunun bir yalan olduğunu bilmiyorduk. Üretilen kanıtlarla birlikte, insanlar bunun bir yalan olduğunu anlayamadı" diyen Kerry, Irak işgalinin bir saldırı savaşı olmadığını öne sürerek, "Bu kesinlikle bi saldırı savaşı değildi. Hatta bilirsiniz, bizzat Başkan Bush'un (George W.) doğrudan suçlandığı bir süreç bile olmadı" ifadelerini kullandı.Irak'ta 'çeşitli ihlaller' yaşandığını inkar etmeyen Kerry, o dönem 'bunlara karşı sesini yükselttiğini' öne sürdü.2004 Başkanlık Seçimleri'nde George W. Bush'a karşı yüzde 2'lik bir farkla kaybeden John Kerry, şöyle konuştu: Irak işgali, Körfez Savaşı'nın sona ermesinden sonra imzalanan bir BM anlaşmasına aykırı olarak Bağdat yönetiminin kitle imha silahlarına sahip olduğu veya geliştirmekte olduğu iddiasıyla başlatılmıştı.Resmen 2011 yılına kadar devam eden işgal süresince ABD ordusunun yüzlerce insan hakları ihlaline neden olduğu biliniyor. ABD'nin halihazırda ülkede askeri üsleri ve 2 bin 500'den fazla askeri bulunuyor.

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john kerry, abd, irak, irak işgali, yalan, ortadoğu