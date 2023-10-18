https://sputniknews.com.tr/20231018/ingiliz-medyasi-putinin-tepkisinden-korkan-biden-ukraynaya-zayif-atacmslari-verdi-1076485261.html

İngiliz medyası: Putin’in tepkisinden korkan Biden, Ukrayna’ya zayıf ATACMS’ları verdi

İngiliz medyası: Putin’in tepkisinden korkan Biden, Ukrayna’ya zayıf ATACMS’ları verdi

İngiliz Telegraph gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden’in, Rusya lideri Vladimir Putin’in olası tepkisinden korktuğu için Ukrayna’ya ATACMS füzelerinin zayıf... 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T20:32+0300

2023-10-18T20:32+0300

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ukrayna krizi

atacms füzeleri

telegraph

telegraph

joe biden

ukrayna

ukrayna krizi

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Telegraph gazetesinin yazısında, “Vladimir Putin; Joe Biden ve (Almanya Başbakanı) Olaf Scholz’u korkutup geri çekilmeye zorladı” ifadesine yer verildi.Almanya’nın da ABD’den örnek alarak Ukrayna’ya Taurus füzelerini vermeyi reddettiği belirtilirken Washington’un, ATACMS füzelerini Kiev’e göndermeden önce menzilini iki kat azalttığı kaydedildi.Yazıda, “Bu, çoktan eskimiş ilk versiyon ve gerçek ATACMS’ların menzilinin ancak yarısına ve nispeten zayıf başlığa sahip” dendi.Füzenin ihraç edilen versiyonunun ancak 165 kilometre menzile sahip ve aynı zamanda misket başlık taşıdığına dikkat çeken Telegraph’a göre bu, füzenin nokta atış yapmaya uygun olmadığı anlamına geliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231018/rusyanin-atacms-fuzelerine-yaniti-gecikmedi-bati-sinirlari-guclendirilecek-1076473257.html

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atacms füzeleri, telegraph, telegraph, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi