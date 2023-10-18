https://sputniknews.com.tr/20231018/ingiliz-medyasi-putinin-tepkisinden-korkan-biden-ukraynaya-zayif-atacmslari-verdi-1076485261.html
İngiliz medyası: Putin’in tepkisinden korkan Biden, Ukrayna’ya zayıf ATACMS’ları verdi
İngiliz medyası: Putin’in tepkisinden korkan Biden, Ukrayna’ya zayıf ATACMS’ları verdi
İngiliz Telegraph gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden’in, Rusya lideri Vladimir Putin’in olası tepkisinden korktuğu için Ukrayna’ya ATACMS füzelerinin zayıf... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T20:32+0300
2023-10-18T20:32+0300
2023-10-18T20:32+0300
ukrayna krizi
atacms füzeleri
telegraph
telegraph
joe biden
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076484749_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0666ef1d5d3e3b5ddff79ef2d6c0b3e9.jpg
Telegraph gazetesinin yazısında, “Vladimir Putin; Joe Biden ve (Almanya Başbakanı) Olaf Scholz’u korkutup geri çekilmeye zorladı” ifadesine yer verildi.Almanya’nın da ABD’den örnek alarak Ukrayna’ya Taurus füzelerini vermeyi reddettiği belirtilirken Washington’un, ATACMS füzelerini Kiev’e göndermeden önce menzilini iki kat azalttığı kaydedildi.Yazıda, “Bu, çoktan eskimiş ilk versiyon ve gerçek ATACMS’ların menzilinin ancak yarısına ve nispeten zayıf başlığa sahip” dendi.Füzenin ihraç edilen versiyonunun ancak 165 kilometre menzile sahip ve aynı zamanda misket başlık taşıdığına dikkat çeken Telegraph’a göre bu, füzenin nokta atış yapmaya uygun olmadığı anlamına geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231018/rusyanin-atacms-fuzelerine-yaniti-gecikmedi-bati-sinirlari-guclendirilecek-1076473257.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076484749_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6bdd06685e31d344334144795dafecbc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
atacms füzeleri, telegraph, telegraph, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi
atacms füzeleri, telegraph, telegraph, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi
İngiliz medyası: Putin’in tepkisinden korkan Biden, Ukrayna’ya zayıf ATACMS’ları verdi
Abone ol
İngiliz Telegraph gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden’in, Rusya lideri Vladimir Putin’in olası tepkisinden korktuğu için Ukrayna’ya ATACMS füzelerinin zayıf versiyonunu verdiğini belirtti.
Telegraph gazetesinin yazısında, “Vladimir Putin; Joe Biden ve (Almanya Başbakanı) Olaf Scholz’u korkutup geri çekilmeye zorladı” ifadesine yer verildi.
Almanya’nın da ABD’den örnek alarak Ukrayna’ya Taurus füzelerini vermeyi reddettiği belirtilirken Washington’un, ATACMS füzelerini Kiev’e göndermeden önce menzilini iki kat azalttığı kaydedildi.
Yazıda, “Bu, çoktan eskimiş ilk versiyon ve gerçek ATACMS’ların menzilinin ancak yarısına ve nispeten zayıf başlığa sahip” dendi.
Füzenin ihraç edilen versiyonunun ancak 165 kilometre menzile sahip ve aynı zamanda misket başlık taşıdığına dikkat çeken Telegraph’a göre bu, füzenin nokta atış yapmaya uygun olmadığı anlamına geliyor.