https://sputniknews.com.tr/20231018/dolartlde-hizli-yukselis-1076457794.html

Dolar/TL'de hızlı yükseliş

Dolar/TL'de hızlı yükseliş

Gazze'de yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde baskıyı artırırken dolar/TL güne 28 seviyesinin üzerinde yeni zirve ile başladı. 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T09:16+0300

2023-10-18T09:16+0300

2023-10-18T09:24+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın madalya

rekor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/15/1074814013_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ec57c664b94de385adfa635c812f6aed.jpg

İstanbul serbest piyasada dolar 28,0050 liradan, euro 29,6630 liradan güne başladı.Serbest piyasada 28,0030 liradan alınan dolar, 28,0050 liradan satılıyor. 29,6610 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,6630 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27,9180 lira, euronun satış fiyatı ise 29,5290 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 744 lira, çeyrek altın 2 bin 870 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 266 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1937 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.115 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 91.11 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91.11 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 28.739 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20231016/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1076375348.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın madalya, rekor