https://sputniknews.com.tr/20231018/dolartlde-hizli-yukselis-1076457794.html
Dolar/TL'de hızlı yükseliş
Dolar/TL'de hızlı yükseliş
Gazze'de yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde baskıyı artırırken dolar/TL güne 28 seviyesinin üzerinde yeni zirve ile başladı. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T09:16+0300
2023-10-18T09:16+0300
2023-10-18T09:24+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın madalya
rekor
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,0050 liradan, euro 29,6630 liradan güne başladı.Serbest piyasada 28,0030 liradan alınan dolar, 28,0050 liradan satılıyor. 29,6610 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,6630 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27,9180 lira, euronun satış fiyatı ise 29,5290 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 744 lira, çeyrek altın 2 bin 870 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 266 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1937 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.115 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 91.11 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91.11 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 28.739 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın madalya, rekor
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın madalya, rekor
Dolar/TL'de hızlı yükseliş
09:16 18.10.2023 (güncellendi: 09:24 18.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Gazze'de yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde baskıyı artırırken dolar/TL güne 28 seviyesinin üzerinde yeni zirve ile başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 28,0050 liradan, euro 29,6630 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,0030 liradan alınan dolar, 28,0050 liradan satılıyor. 29,6610 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,6630 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,9180 lira, euronun satış fiyatı ise 29,5290 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 744 lira, çeyrek altın 2 bin 870 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 266 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1937 puandan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.115 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 91.11 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91.11 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 28.739 dolar seviyesinde.