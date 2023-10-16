https://sputniknews.com.tr/20231016/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1076375348.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 27,8500 liradan, euro 29,3270 liradan haftaya başladı. 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T09:27+0300
2023-10-16T09:27+0300
2023-10-16T09:27+0300
ekonomi
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Serbest piyasada 27,8480 liradan alınan dolar 27,8500 liradan satılıyor. 29,3250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,3270 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 27,8110 lira, euronun satış fiyatı ise 29,2300 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 714 lira, çeyrek altın 2 bin 775 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 078 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1913 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.113 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 90.89 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90.89 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 27.841 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, borsa, bitcoin
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, borsa, bitcoin
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,8500 liradan, euro 29,3270 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 27,8480 liradan alınan dolar 27,8500 liradan satılıyor. 29,3250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,3270 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 27,8110 lira, euronun satış fiyatı ise 29,2300 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 714 lira, çeyrek altın 2 bin 775 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 078 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1913 puandan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.113 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 90.89 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90.89 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 27.841 dolar seviyesinde.