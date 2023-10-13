https://sputniknews.com.tr/20231013/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1076296305.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 27,7930 liradan, euro 29,3260 liradan güne başladı. 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T09:22+0300

2023-10-13T09:22+0300

2023-10-13T09:22+0300

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Serbest piyasada 27,7910 liradan alınan dolar, 27,7930 liradan satılıyor. 29,3240 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,3260 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27,7500 lira, euronun satış fiyatı ise 29,3050 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 676 lira, çeyrek altın 2 bin 714 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 825 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1876 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.259 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 86.61 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.61 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.798 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20231012/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1076262229.html

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