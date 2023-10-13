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Çin: Ortadoğu'da acil ateşkes gerekli
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İranlı uzman Jelalzadeh: Hamas’ın İsrail operasyonunun bölge dışında da sonuçları olacak
18:36
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Beyaz Saray’dan Ukrayna’ya 'kötü haber': Sonsuza kadar yardım edemeyiz
18:44
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İsviçre parlamentosu, Hamas'ın terör örgütü olarak tanınmasını istedi
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Pentagon'dan Sputnik'e açıklama: İsrail'e ikinci uçak gemisi gönderilecek mi?
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ABD, İsrail çatışması nedeniyle İran fonlarını yeniden dondurabilir
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FSB Direktörü: Batı, Ukrayna'yı paralı askerler için eğitim sahasına dönüştürdü
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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231013/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1076296305.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 27,7930 liradan, euro 29,3260 liradan güne başladı. 13.10.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 27,7910 liradan alınan dolar, 27,7930 liradan satılıyor. 29,3240 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,3260 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27,7500 lira, euronun satış fiyatı ise 29,3050 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 676 lira, çeyrek altın 2 bin 714 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 825 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1876 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.259 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 86.61 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.61 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.798 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, borsa
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, borsa

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:22 13.10.2023
© AP Photo / OZAN KOSE Türk lirası - Dolar
 Türk lirası - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / OZAN KOSE
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,7930 liradan, euro 29,3260 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 27,7910 liradan alınan dolar, 27,7930 liradan satılıyor. 29,3240 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,3260 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,7500 lira, euronun satış fiyatı ise 29,3050 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 676 lira, çeyrek altın 2 bin 714 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 825 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1876 puandan başladı.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.259 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 86.61 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.61 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 26.798 dolar seviyesinde.
2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro'da son durum ne?
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