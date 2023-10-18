https://sputniknews.com.tr/20231018/avrasya-tunelinde-bakim-calismasi-trafige-kapatilacak-1076478481.html
Avrasya Tüneli'nde bakım çalışması: Trafiğe kapatılacak
Avrasya Tüneli'nde bakım çalışması: Trafiğe kapatılacak
Avrasya Tüneli, 19 ve 20 Ekim 2023 tarihlerinde saat 00.01 ile 05.00 arasında trafiğe kapatılacak. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T16:46+0300
2023-10-18T16:46+0300
2023-10-18T16:46+0300
yaşam
istanbul
bakım
avrasya tüneli
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Avrasya Tüneli, 19 ve 20 Ekim 2023 tarihlerinde saat 00.01 ile 05.00 arasında trafiğe kapatılacak.Tünel işletmesinin resmi X (Twitter) hesabından yapılan duyuruda, "19 ve 20 Ekim 2023 tarihlerinde saat 00.01-05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet vermeyecektir." ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230907/izmirde-2-gun-boyunca-bazi-yollar-trafige-kapali-olacak-1075275092.html
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istanbul, bakım, avrasya tüneli
istanbul, bakım, avrasya tüneli
Avrasya Tüneli'nde bakım çalışması: Trafiğe kapatılacak
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Avrasya Tüneli, 19 ve 20 Ekim 2023 tarihlerinde saat 00.01 ile 05.00 arasında trafiğe kapatılacak.
Avrasya Tüneli, 19 ve 20 Ekim 2023 tarihlerinde saat 00.01 ile 05.00 arasında trafiğe kapatılacak.
Tünel işletmesinin resmi X (Twitter) hesabından yapılan duyuruda, "19 ve 20 Ekim 2023 tarihlerinde saat 00.01-05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet vermeyecektir." ifadesi kullanıldı.