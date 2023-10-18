https://sputniknews.com.tr/20231018/avrasya-tunelinde-bakim-calismasi-trafige-kapatilacak-1076478481.html

Avrasya Tüneli'nde bakım çalışması: Trafiğe kapatılacak

Avrasya Tüneli'nde bakım çalışması: Trafiğe kapatılacak

Avrasya Tüneli, 19 ve 20 Ekim 2023 tarihlerinde saat 00.01 ile 05.00 arasında trafiğe kapatılacak. 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T16:46+0300

2023-10-18T16:46+0300

2023-10-18T16:46+0300

yaşam

istanbul

bakım

avrasya tüneli

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Avrasya Tüneli, 19 ve 20 Ekim 2023 tarihlerinde saat 00.01 ile 05.00 arasında trafiğe kapatılacak.Tünel işletmesinin resmi X (Twitter) hesabından yapılan duyuruda, "19 ve 20 Ekim 2023 tarihlerinde saat 00.01-05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet vermeyecektir." ifadesi kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230907/izmirde-2-gun-boyunca-bazi-yollar-trafige-kapali-olacak-1075275092.html

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